Курды – подробная история самой большой нации без государства

Сирия вызывает мало ассоциаций с футболом. Ее сборная никогда не считалась силой даже в ближневосточном регионе и никогда не приближалась к участию в чемпионате мира. А сирийские клубы достигали успехов только в AFC Cup – турнире для команд из чемпионатов, не дотягивающих до уровня азиатской Лиги Чемпионов.

Однако именно футбольный матч повлиял на современную историю Сирии.

12 марта 2004 года в городе Камышлы на северо-востоке Сирии рядом с турецкой границей должен был пройти матч сирийской Премьер-лиги между местным «Аль-Джихад» и «Аль-Фотува» из Дейр-эз-Зора на границе с Ираком. Для хозяев это была важная игра – клуб шел в хвосте турнирной таблицы и боролся за выживание. Гости – типичный середняк без больших турнирных задач.

На выезд приехали несколько автобусов с болельщиками из Дейр-эз-Зора. Игра назначена на утро, поэтому фанаты гостей появились в Камышлы еще накануне вечером и начали провоцировать местных. Потому что Камышлы был крупнейшим городом сирийского Курдистана с преимущественно курдским населением, а болельщики «Аль-Фотува» – арабами.

«За день до матча группы арабской молодежи окружили курдские районы в автобусах, нецензурно оскорбляя Масуда Барзани и некоторых других курдских лидеров в попытке спровоцировать курдов, – вспоминал очевидец тех событий Абдул Бари. – И к началу игры на следующий день атмосфера была наэлектризована. Стадион переполнен. На него пришли даже те, кто обычно не очень интересовался футболом, чтобы поддержать своих и выразить возмущение поведением арабских болельщиков».

Игра так и не состоялась. Перед стартом матча болельщики на гостевом секторе продолжали оскорблять руководителей политических партий курдов и подняли портрет Саддама Хусейна – свергнутого за год до этого президента Ирака, чей режим организовал геноцид курдского меньшинства у себя в стране. В ответ болельщики «Аль-Джихада» подняли запрещенные в Сирии флаги Курдистана и начали скандировать фамилию Джорджа Буша. Курды не фанаты американского президента, но в контексте происходящего это ответ – именно президент Буш инициировал военное вторжение США и союзников в Ирак, приведшее к свержению и казни Саддама Хусейна.

После этого на стадионе начался хаос: болельщики гостей и хозяев закидывали друг друга припасенными камнями, после чего арабы предприняли атаку на курдский сектор с арматурой и ножами. Началась массовая драка. В дело вмешалась полиция, которая смогла разделить стороны – под их прикрытием болельщики «Аль-Фотува» погрузились в автобусы и покинули город. Их преследовала разъяренная курдская толпа. Прикрывавшие отступление арабов полицейские открыли по курдам огонь из боевого оружия: шестеро человек убиты, еще трое курдских подростков от 10 до 15 лет погибли в возникшей на стадионе давке, около сотни человек попали в больницы.

На следующее утро похороны погибших при столкновениях в Камышлы обернулись беспорядками во многих сирийских городах. Курды выходили на демонстрации по всей стране. Они требовали не только наказать виновных во вчерашней трагедии, но и пересмотреть отношение правительства Сирии к курдскому меньшинству, составляющему до 10% населения страны.

На протяжении десятилетий курды в Сирии подвергались дискриминации. В начале 1960-х правительство провело перепись населения, в ходе которой 120 тысяч курдов на севере Сирии лишились гражданства на основании утверждения, что все они якобы не родились на территории страны, а эмигрировали из соседней Турции в 1940-х. Курды без гражданства потеряли доступ к государственному образованию и здравоохранению, не могли работать в госучреждениях или регистрировать право собственности на землю. Это приводило к тому, что правительство выгоняло курдов из их деревень и строило там жилье для арабов. К началу XXI века число курдов без гражданства превысило 300 тысяч. По сирийским законам право на получение сирийского паспорта получает любой иностранец после 5 лет в стране – но на курдов это правило не распространялось.

Похороны в Камышлы переросли в столкновения с полицией и погромы офисов государственных учреждений. Среди прочего курды сожгли здание регионального отделения правящей партии БААС и столкнули с постамента памятник бывшему президенту страны Хафезу Асаду. В ответ на улицы города вышли армейские подразделения с тяжелой техникой. По участникам беспорядков был открыт огонь. Погибли 43 человека, более тысячи ранены, более двух тысяч – арестованы. Десятки тысяч курдов стали беженцами, перебравшись через границу в Иракский Курдистан.

С тех пор дата матча – 12 марта – стала днем солидарности для сирийских курдов. Каждый год в этот день они выходили на демонстрации и митинги, чтобы почтить память жертв в Камышлы. И с каждым годом эти демонстрации становились все более многочисленными, а требования – все более радикальными. В 2012 году, когда в Сирии началась гражданская война, отряды курдской народной самообороны (YPG), сформированные в 2004 году после событий в Камышлы, штурмом взяли город Айн-эль-Араб на севере Сирии, переименованный после этого в Кобани. За три недели курды захватили и другие крупные города севера страны – Рас-эль-Айн, Амуда, Африн и Камышлы. В августе 2012 года провозглашен суверенитет Сирийского Курдистана под управлением Высшего Курдского совета.

По состоянию на конец 2024 года курды контролируют четверть территории Сирии, на которых проводится масштабный социально-политический эксперимент по построению общества на принципах прямой демократии и анархизма.

Кто такие курды и почему у них никогда не было государства?

Курды – крупнейший в мире народ без национального государства. По данным «Курдского института» в Париже, в 2016 году (более свежие данные отсутствуют) в мире проживали 45,6 миллионов курдов. Из них почти половина (20 миллионов) жили в Турции, 12 миллионов – в Иране, 8,5 миллионов – в Ираке и 3,6 миллионов в Сирии. Остальные 2 миллиона курдов – в странах Евросоюза и бывшего СССР.

На самом деле курдов может быть еще больше. Их число часто занижают в официальной статистике, а порой и сами курды скрывают происхождение, опасаясь негативного отношения. Во многих странах Европы во время переписи населения отсутствует этнический вопрос, поэтому курдов учитывают как турков, сирийцев, иракцев или иранцев в зависимости от того, из какой страны эмигрировали они сами или их родители.

Например, на старте карьеры Месута Озила упоминалось, что его эмигрировавший из Турции в Германию дед был курдом. О его курдском происхождении рассказывали и партнеры из разных команд. А в 2018 году в турецкой прессе появились сообщения, что президент Иракского Курдистана Месут Барзани пригласил Озила посетить регион, так как для многих местных курдов он кумир. Но сам Озил никогда о курдских корнях публично не упоминал и подчеркивал, что считает себя наполовину немцем, наполовину турком.

И здесь нет никакого противоречия: с точки зрения официальной турецкой идеологии со времен Кемаля Ататюрка, никаких курдов не существует. А те, кто себя так называет – это «горные турки», отбившиеся от основной нации и попавшие под влияние различных экстремистов – от исламистов до коммунистов.

На самом деле курды – очень древний народ. Первые упоминания о стране с названием, напоминающей современное слово «Курдистан», встречаются на глиняных табличках древних шумеров еще 4 тысячи лет назад. В научном сообществе нет единого мнения об их происхождении. Курдский язык относится к северо-западной иранской языковой группе, на котором также говорят жители северных горных областей Ирана и юга Закавказья. По распространенной версии, курды – это потомки жителей Мидийского царства, завоеванного персами в VI веке до нашей эры.

Современные генетические исследования приходят к выводу, что у курдов есть общие предки с современными грузинами, армянами, азербайджанцами, а также евреями. Древние курды были животноводами-кочевниками. Кочевой образ жизни стал причиной, почему со временем они расселились на довольно большой территории, которую сегодня принято называть Курдистаном.

Впрочем, с точки зрения международного права никакой страны под названием Курдистан не существует и не существовало. Почему так вышло? Вплоть до начала XX века о создании национального государства курдов никто не задумывался. В этом просто не было смысла. В VII веке земли, где жили курды, были завоеваны Арабским халифатом. Арабы строили могущественную империю и провозгласили, что все принявшие ислам подданные равны в правах. Курды в то время исповедовали зороастризм – древнюю религию населения современного Ирана, изложенную в откровениях пророка Заратустры.

С точки зрения мусульман зороастрийцы были язычниками, однако лидеры крупнейших курдских племен приняли ислам. Для арабов этот союз был естественным: первым человеком неарабского происхождения, принявшим ислам, считается Джабан Сахаби – курдский купец, близкий друг и соратник пророка Мухаммеда. Без насилия, конечно, не обошлось: в найденном в XX веке сулейманийском пергаменте VII века описываются зверства арабов при завоевании курдских земель и разрушение зороастрийских святынь. Сегодня около 80% курдов относят себя к мусульманам.

Во времена Арабского халифата у исламских курдов были возможности сделать карьеру. Один из самых известных курдов в истории – Салах-ад-Дин, упоминаемый в европейских летописях как Саладин: полководец, который возвысился при багдадском халифе, став героем сопротивления крестоносцам во время Третьего крестового похода и захватив Иерусалим. Начинавший как глава войска наемников Саладин воспользовался династическим кризисом в халифате и сначала стал великим визирем Египта, а затем и султаном, положив начало династии Айюбидов, около 100 лет правившей Египтом, Палестиной, Сирией, Ираком, Арменией и частью Аравийского полуострова. Но называть султанат Айюбидов курдской империей неверно: в те времена имела значение не национальность, а религиозная принадлежность.

С упадком арабских халифатов земли курдов оказались под властью персидских шахов, а затем турков-османов. Большинство вождей курдских племен поддержали турецкого султана Селима в войне против персов в начале XVI века. За это они получили от османов налоговые льготы и фактическую автономию: курдскими областями в составе Османской империи правили курдские князья и шейхи без оглядки на центральную власть в Стамбуле. Османских султанов это устраивало: лояльные им курды сформировали, по сути, буферную зону между их империей и враждебной Персией. Так продолжалось более 300 лет.

Сто лет назад курдам обещали государство, но обманули из-за нефти

Вопрос о создании независимого курдского государства впервые возник в начале XX века и связан с поражением Османской империи в Первой мировой войне. Империя начала рушиться еще перед ее началом: турки потеряли территории на Балканах и в Северной Африке, но продолжали контролировать Аравийский полуостров и весь Ближний Восток. Поражение в войне означало, что судьбу бывшей империи решат державы-победительницы.

Еще до окончания боевых действий в мае 1916-го представители государств Антанты подписали «соглашение Сайкса-Пико» (по именам французского и британского дипломатов) по будущему разделу Османской империи. России должны были достаться Константинополь (нынешний Стамбул), проливы Босфор и Дарданеллы, а также принадлежавшие османам армянские провинции в Закавказье. Англичане с французами поделили между собой территории на Ближнем Востоке. Делили довольно просто – прочертили на карте почти прямую линию от средиземноморского порта Акко (сейчас на территории Израиля) до иракского Киркука. К северу от черты Ливан и Сирия должны были достаться французам, к югу – Палестина, Иордания, Ирак – англичанам.

В Севрском договоре 1920 года, подписанном уже по итогам войны, упоминалось создание независимого Курдистана, границы которого Англия, Франция и Турция должны были обговорить дополнительно, но эти планы так и не реализовались. Историки связывают это с тем, что в середине 1920-х британцы открыли на тот момент крупнейшее в мире нефтяное месторождение Баба Гургур в районе Киркука, который планировался курдской столицей. Великобритания решила, что проще, если нефть будет добываться под их полным контролем в королевстве Ирак, а не зависеть от договоренностей с воинственными и непредсказуемыми вождями курдских племен. На этом вопрос независимого Курдистана был закрыт.

Впрочем, сами курды в тот момент не сильно настаивали на создании собственного государства. Большая часть их земель оказалась на территории Турции, которую возглавил первый президент Турецкой республики Мустафа Кемаль. Курды рассчитывали, что сохранят широкую автономию, и даже участвовали в атаках турков на христиан – греков, армян и ассирийцев.

Однако они просчитались: концепция национального государства, провозглашенного Кемалем, подразумевала, что Турция – это государство турецкой нации и никакой другой. Единство нации обеспечивалось единством языка, истории и культуры. И курдам как отдельному народу, составлявшему на тот момент треть населения страны, в этой концепции места не было.

Почему курды не объединились

В Турции были запрещены использование курдского языка в общественных местах, ношение национальной одежды, а книги на курдском конфисковывались и сжигались. Слова «курд» и «Курдистан» пропали из учебников, а сами курды объявлены «горными турками», забывшими турецкую идентичность. Министерство внутренних дел получило полномочия насильно переселять курдов из мест их традиционного проживания на юго-востоке страны в западные части Турции для «возвращения в лоно турецкой культуры».

Ответом стали восстания курдов в разных частях страны, жестоко подавленные турецкой армией. Проблема курдов в их разобщенности – территориальной и языковой и отсутствии единого национального движения. Исторически сложилось, что курды жили на обширной территории, образуя сообщества, которые не контактировали между собой. Курды делятся на большое количество субэтносов, которые говорят на различных диалектах курдского языка. Некоторые диалекты настолько отдалились, что представителям разных курдских племен сложно понять друг друга.

Кроме того, часть курдоязычных народов по происхождению не этнические курды, а ассимилированы ими в процессе истории, приняв курдский язык и культуру. Среди них лахлухи – курдские евреи, мыртывы – переселившиеся из Армении в Курдистан цыгане, курдские чечены, кересунни – курдские тюрки.

Объединение курдов на религиозной почве тоже было малореально. Да, абсолютное большинство из них были мусульманами, но при этом относились к разным направлениям ислама. Среди курдов есть и сунниты, и шииты, и алевиты. Но и внутри этих групп есть различия по принадлежности к разным правовым школам ислама. Часть курдов вообще не мусульмане и исповедуют езидизм – возникшую в XII веке религию с элементами ислама, христианства, иудаизма и зороастризма.

Центральной фигурой в езидизме считается Малак Тавус – верховный ангел, созданный единым богом. Езиды изображают его в виде райского павлина. Приверженцы езидизма с момента его возникновения подвергались жестоким репрессиям со стороны мусульман. С их точки зрения езиды были не просто язычниками, а сатанистами.

В общем, всему этому разобщенному пестрому сообществу было сложно противостоять централизованному турецкому государству.

Как курды превратились в партизан-коммунистов

После подавления восстаний 1920-х – 1930-х курды оказались отрезаны от политической жизни Турции. Националистические движения за автономию приравнивались к госизмене, а основные политические партии Турции делились на умеренных исламистов и светских кемалистов. Они жестко боролись между собой, но при этом все были категорически против признания прав курдского народа. Европейские страны и США не относились к дискриминации курдов серьезно: для них важнее, что Турция была членом НАТО и их союзником в холодной войне против СССР.

Поэтому единственными организациями в Турции, с которыми могли взаимодействовать курды, были подпольные ультралевые группировки, появившиеся в стране на волне европейского студенческого движения 1968 года.

Главное курдское национально-освободительное движение появилось в ноябре 1978 года, когда недоучившийся студент факультета политологии университета Анкары Абдулла Оджалан собрал в чайхане курдской деревни Фис группу студентов-курдов, которые провозгласили себя Рабочей партией Курдистана (РПК).

Изначально РПК занималось в основном просветительской работой, вербуя сторонников в сельских областях турецкого Курдистана и распространяя среди них запрещенную марксистскую литературу. Все изменилось в 1980-м, когда глава генштаба Турции генерал Кенан Эврен организовал госпереворот, введя в стране чрезвычайное положение.

Поводом стала волна политического насилия, прокатившегося по городам Турции в конце 1970-х. Ультраправые и ультралевые группировки охотились друг за другом, и драками дело не ограничивалось – каждый день происходили убийства.

По официальным данным, озвученным в ходе судебного процесса против участников левой организации Devrimci Yol (Революционный путь), за несколько лет до переворота совершены 5388 политических убийств. Среди жертв – 1296 правых и 2109 левых. Взявшие власть военные заявили о желании навести порядок и прекратить разгул анархии. Все обернулось беспрецедентными репрессиями.

Арестованы около полумиллиона человек. 517 человек приговорили к смертной казни. 30 тысяч стали политическими беженцами. Были запрещены 23 677 общественных объединений, в первую очередь коммунистические, левоцентристские и курдские организации, а также все партии и профсоюзы. Перед судом предстали 400 журналистов, приговоренных суммарно к 3315 с половиной годам тюремного заключения. Под запрет попала и крупнейшая правая турецкая организация «Серые волки», на счету которых были 594 убийства политических оппонентов. Кстати, именно жест «Серых волков» – поднятые мизинец и указательный палец – демонстрировал защитник турецкой сборной Мерих Демираль после победы на Евро над сборной Австрии, чем вызвал скандал.

Приход военной диктатуры и начало широкомасштабных репрессий не сулили Оджалану и его товарищам ничего хорошего. Поэтому они не стали дожидаться арестов и перешли границу, оказавшись в соседней Сирии. Сирийский режим Асада проводил в отношении местных курдов похожую на Турцию политику, однако группу Оджалана там встретили хорошо. Потому что в отличие от Турции Сирия находилась в зоне влияния СССР и действовала по принципу «враг моего врага – мой друг».

Сирийские спецслужбы помогли РПК деньгами и оружием и организовали для членов группировки тренировочные лагеря в горах соседнего дружественного Ливана. Четыре года РПК выстраивала инфраструктуры, включая подпольные ячейки в Турции и поиск дополнительного финансирования. К нему привлекались представители курдской диаспоры в Европе, а также деньги от ливийского диктатора Муаммара Каддафи и даже режим Ирана, который считал себя историческим врагом Турции.

В 1984 году хорошо вооруженные и обученные партизанские отряды РПК перешли границу, развязав многолетнюю партизанскую войну против Турции. Тактика была позаимствована из трудов Мао Цзэдуна, чьим последователем в то время считал себя Оджалан. Небольшие группы курдов по 10-30 человек уклонялись от прямых столкновений с турецкой армией или жандармерией и проводили небольшие боевые операции: засады, налеты, диверсии на коммуникациях. Шейхи, старосты, судьи, налоговики становились жертвами гранат, брошенных в окна, сельские полицейские получали пулю на горных дорогах. Местным бизнесменам объясняли, что налоги теперь надо платить не государству, а партизанам. В случае опасности курдские отряды мгновенно исчезали, уходя в горы и леса, где армия не использовала тяжелую технику и авиацию. В крайнем случае партизаны уходили за границу, пережидая время на базах в Сирии и северном Ираке.

Постепенно РПК перенесла деятельность и в большие города – Анкару, Стамбул, Измир, а также в район средиземноморских курортов. Владельцев отелей они облагали «революционным налогом», угрожая в случае отказа устроить стрельбу или взрывы, напрягая туристов.

С 1996-го РПК стала использовать террористов-смертников (первой шахидкой стала Зейнеп Киначи, взорвав вместе с собой 8 солдат и ранив 29). За три года бойцы РПК совершили 25 таких атак, приведших к гибели более 300 человек. В Турции РПК признаны террористической организацией, вслед за этим ее включили в список террористов США Канада, Австралия, ЕС, Великобритания и многие другие страны (Россия не включала).

К концу 1990-х у РПК начались проблемы. Стало очевидно, что за 15 лет войны организация не приблизилась к декларируемой цели – созданию независимого курдского государства. К тому же РПК начала терять сторонников среди простых курдов и турецких левых из-за использования террористических методов и гибели мирных граждан.

Другая большая проблема РПК – после распада СССР власти России уже не рассматривали Турцию как враждебную страну и не были заинтересованы в поддержке курдских партизан. Сирия Асада оказался в сложной ситуации: в стране набирала силу исламистская оппозиция во главе с организацией «Братья мусульмане», а Россия свернула поставки в Сирию вооружений. До этого СССР поставлял военную технику в Сирию фактически в долг, который копился десятилетиями. К началу 1990-х он составлял 14,5 млрд долларов, из которых 10 млрд Россия списала в 2005-м.

В 1998-м ситуацией воспользовалась Турция, предъявив Сирии ультиматум. В начале октября Турция стянула на границу 50-тысячную армейскую группировку. И потребовала немедленно ликвидировать находящиеся на ее территории базы РПК и выдать Оджалана. В противном случае турки обещали сперва нанести ракетные удары по базам РПК и по резиденции Оджалана в Дамаске, а потом провести наземную операцию.

Угрозы выглядели реальными: до этого турки уже наносили ракетные удары по северу Ирака, где находились базы РПК. Выдавать Оджалана сирийское правительство не хотело, но попросило лидера курдов покинуть страну, чтобы избежать большой войны. Оджалан тайно вылетел в Москву через Ереван и поселился на Рублевке на даче помощника Жириновского и депутата Госдумы от ЛДПР Алексея Митрофанова.

В России Оджалан пробыл чуть больше месяца. Все закончилось тем, что его местонахождение вычислила израильская разведка «Моссад», которая передала эти сведения Турции. Турки пригрозили России большим скандалом и заявили, что в случае укрывательства курдского лидера они перекроют Босфор для танкеров с российской нефтью, которые шли из Новороссийска в порты на Средиземном море. Испугавшись такого сценария, премьер-министр России Евгений Примаков попросил Оджалана покинуть страну.

Оказалось, что лидера РПК не готова принять ни одна страна. В запросах на политическое убежище ему отказали все европейские страны, а также государства СНГ: «Коммерсант» писал, что Примаков лично обзванивал глав постсоветских стран, требуя от них пообещать, что те не станут укрывать Оджалана.

После четырех месяцев скитаний по Европе выход предложил греческий МИД. Сама Греция как страна НАТО приютить лидера РПК не могла, но пообещала вывезти его в Кению и дать там фальшивый паспорт ЮАР. Но, как выяснилось, операция греческих спецслужб не была секретом для ЦРУ, «Моссада» и турецкой разведки. Элитный отряд турецких коммандос заблокировали дорогу в столице Кении Найроби, по которой ехала машина с Оджаланом. Он был схвачен, доставлен в аэропорт и вывезен в Турцию на частном самолете. Спустя несколько месяцев суд приговорил Абдуллу Оджалана к смертной казни, замененной пожизненным заключением. С тех пор прошло 25 лет – все их Оджалан провел в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море.

Анархистская утопия Рожавы

В заключении взгляды лидера РПК претерпели существенную трансформацию. До этого он был типичным сталинистом маоистского толка, который хотел создать в турецком Курдистане социалистическое государство по типу сталинского СССР или ходжаистской Албании. Попав в тюрьму, он познакомился с работами американского анархиста Мюррея Букчина и стал их последователем.

Букчин тоже начинал как марксист, однако в 1950-х разочаровался в нем и перешел на анархистские позиции. По его мнению, принципы, реализованные в СССР и других странах социалистического лагеря, не приносили свободы для трудящихся, перерастая в диктатуру партии и бюрократию.

Марксизму в советском прочтении он противопоставлял концепцию либертарного муниципализма, в котором все важнейшие решения принимаются на низовом муниципальном уровне, а государство заменено конфедерацией свободных муниципалитетов. «Наиважнейшая проблема – изменить структуру общества так, чтобы люди получили власть. Лучшая площадка для этого – муниципалитеты – города, поселки и деревни, – где у нас есть возможность создать прямую демократию», – писал Букчин.

Система построения общества, описанная Букчиным, напоминала власть Советов, только в перевернутой форме, когда максимальной властью обладали местные, низовые советы, а вышестоящие – на уровне городов или провинций – имели вспомогательную функцию для решения вопросов, требующих согласования на более широком уровне: например, строительство дороги или больницы для нескольких муниципалитетов. При этом делегаты избранные для советов более широкого уровня полностью подотчетны низовым районным советам.

Звучит как утопия, апдейт идей Кропоткина из конца XIX века, однако для курдов Турции и Сирии, которые узнали об этой концепции из тюремных книг Оджалана, она стала руководством к действию.

После того, как отряды курдской самообороны YPG захватили крупнейшие города Сирии с курдским населением, они практически сразу приступили к реализации проекта Букчина-Оджалана. После объявления о суверенитете страна сирийских курдов получила название Рожава. В переводе с курдского это запад. Таким образом они подчеркивали географическое положение Сирийского Курдистана относительно других земель, населенных курдами. Северный Курдистан находится в Турции, Южный – в Ираке, Восточный – в Иране.

Рожава в момент основания состояла из трех кантонов Джазира, Африн и Кобани. В каждом из них создана система народных собраний, избирающих членов местных советов и комиссий по решению конкретных вопросов. Основными принципами установленного в Рожаве режима провозглашены всеобщее равенство, искоренение национальных, расовых и прочих предрассудков, равноправие женщин. Основными экономическими единицами стали кооперативы и коммуны.

Социальные преобразования в первые годы существования Рожавы проводились параллельно с ведением боевых действий. Изгнание сирийских правительственных войск Асада из Курдистана прошло относительно бескровно – в большинстве случаев армия оставляла города без боя. Однако уже в конце 2013-го курды столкнулись с гораздо более серьезным и жестоким противником – отрядами радикальных исламистов, объединенных с пришедшими из Ирака силами ИГИЛ* (террористическая организация, чья деятельность признана запрещенной в России). В сентябре 2014-го они начали наступление на Курдистан, взяв в блокаду город Кобани. Битва за Кобани шла четыре месяца и стала одной из поворотных точек гражданской войны в Сирии.

До этого отряды ИГИЛ* без серьезного сопротивления продвигались внутрь сирийской территории, захватывая города. Но в Кобани они столкнулись с отчаянным сопротивлением курдов.

Продержавшись месяц, курды перешли в контрнаступление. На выручку отрядам YPG пришли курды из Ирака, для которых был создан коридор по территории Турции, а также авиация США, бомбившая позиции исламистов с воздуха. К концу января Кобани и окрестные деревни были зачищены от нападавших. Поражение в Кобани стало первым для ИГИЛ* в ходе сирийской войны.

Курды продолжили наступление на территории, которые до этого контролировали исламисты и к концу 2017 года захватили практически весь Северо-запад Сирии, включая город Дэйр-эз-Зор, откуда в 2004-м в Камышлы приехали те самые фанаты «Аль-Фотува» из начала этого текста. На захваченных территориях курды сформировали еще четыре кантона – Ракка, Манбидж, Табка и Дейр-эз-Зор, – устроив и в них систему народных советов. Название страны поменялось: Рожава – курдское слово, а теперь в состав автономии входили территории и с арабским населением. Теперь она официально называется «Автономная администрация Северо-Восточной Сирии».

Окончание основной фазы гражданской войны не означало наступления мира для курдов. В 2018-м Турция под предлогом борьбы с террористами захватила западный кантон Африн, передав его под контроль оппозиционной Асаду Сирийской Национальной армии.

Но на остальной территории уже почти десять лет идет масштабный социально-политический эксперимент. «Система зиждется на коммунах, организованных поквартально – по 300 человек, – описывает систему в Рожаве американская социолог Джанет Биэль, проживавшая в Курдистане несколько месяцев. – В Камышлы шесть округов. В каждом из них по 18 коммун. Сейчас в каждой коммуне есть два выборных сопредседателя – мужчина и женщина. Выборные сопредседатели всех коммун собираются на народный совет округа. Затем каждый из советов этих шести округов избирает по два сопрезидента. Таким образом, из шести округов города 12 человек входят в общегородской народный совет Камышлы, которым добавляется еще 188 человек.

Такая система позволяет быстро и на ранней стадии решать проблемы, например, технические или социальные. Многие из них можно решить за пять минут, но на уровне государственной бюрократии они бы решались многие недели или месяцы».

Помимо советов в муниципалитетах работают комиссии – исполнительные органы в разных сферах. Одна из комиссий выполняет функцию суда. «Мы не действуем как государственный суд, – объясняла принципы осуществления правосудия сопредседатель подобной комиссии в курдском городе Махмуре Зейнап Кара. – В случае серьезных нарушений мы зовем родственников нарушителя, членов самоуправления его района, людей из комиссий – и стараемся решить проблему через диалог. Мы хотим, чтобы провинившийся человек осознал свою ошибку и исправился. Денежные штрафы не практикуются. Мы не хотим, чтобы люди покупали прощение: мы хотим, чтобы они улучшили мораль».

Для контроля за порядком на улицах следят отряды народной милиции Асайш. Как и в отрядах самообороны YPJ должности командиров в них выборные, а почти половина личного состава – женщины. В подразделениях силовиков практикуется такмиль — общая встреча для критики и самокритики. Суть такмиля в том, чтобы каждый член отряда мог высказать критику собственного поведения и все, что ему не нравится в товарищах.

Курды в Ираке: предательства, газовые атаки и контроль над властью

Но не стоит думать, что все курды – левые анархисты. В соседней с Сирией Ираке с 1992 года существует Южный Курдистан – де-юре часть единого Ирака, но де-факто – государство с собственной армией, парламентом, вооруженными силами, службой безопасности, футбольной сборной, чемпионатом страны по футболу, национальными телеканалами и международным аэропортом в городе Эрбиль.

Добиться независимости иракским курдам помогло участие в операции международных сил, которая привела к свержению Саддама Хусейна. Но до этого они прошли через жуткие испытания.

Как и в описанных выше странах, курды Ирака находились в положении дискриминируемого национального меньшинства. При подконтрольной Британии иракской монархии 90% чиновников в Ираке были арабами, образование на курдском языке допускалось только в начальных школах, Курдистан фактически лишался инвестиций со стороны государства, промышленность не развивалась. Курды ощущали дискриминацию при приеме на работу, в вузы и военные училища.

После свержения монархии ситуация не улучшилась: новые власти проводили политику насильной арабизации курдов, а те отвечали восстаниями. В 1961-м лидер курдов Мустафа Барзани, который еще в 1943 году возглавил самопровозглашенную курдскую Мехабадскую республику на территории Ирана, поднял восстание против багдадского режима. Барзани захватил горные районы Северного Ирака, провозгласив независимый Курдистан.

Война с правительственными войсками продолжалась 13 лет. На первом этапе курдов поддерживал СССР, однако после фактического прихода к власти в Ираке Саддама Хусейна, подписавшего договор о дружбе с Советским Союзом, курды потеряли советское финансирование, но нашли новых покровителей в лице шахского Ирана.

Саддам Хусейн в 1970-м договорился с Барзани о завершении длившейся уже 9 лет войны, и подписал договор об официальном признании курдской автономии. Документ носил декларативный характер: автономия должна была появится через четыре года, а до этого власти Ирака должны были провести перепись, чтобы выявить территории с преобладающим курдским населением.

Но в реальности Саддам обманул курдов. В курдской столице Киркук – центре нефтяной промышленности Ирака – перепись так и не случилась. В других областях, где добывали нефть, против курдов организовали этнические чистки. И когда обещанная карта с границами была подготовлена, курды обнаружили, что арабы не включили в состав автономии как минимум половину их исконных земель.

Это вызвало социальный взрыв: чуть ли не все боеспособные мужчины-курды ушли в горы, сформировав самые крупные отряды народной самообороны «пешмерга» – 60 тысяч человек. Курды при поддержке Ирана фактически победили, вплотную подойдя к Киркуку. Но дожали преимущество. Саддам Хусейн, понимая, что проигрывает, смог договориться с иранским шахом. В обмен на спорные пограничные территории шах согласился не просто свернуть поддержку курдов, но и закрыть границу.

Шах получил от Саддама 500 квадратных километров территории и приказал Барзани сложить оружие, угрожая начать военные действия против курдов. Курды подчинились. Понимая, что с завершением большой войны их ожидает месть со стороны иракцев, 200 тысяч курдов ушли через границу в Иран.

С началом Ирано-иракской войны районы иракского Курдистана, расположенного на границе двух стран, стали театром военных действий. Саддам Хусейн небезосновательно подозревал, что курды затаили на него давнюю обиду и помогут армии противников. Против курдов он направил военную операцию «Анфаль», которой руководил двоюродный брат Саддама Али-Хасан Аль-Маджид по прозвищу «химический Али». За два года погибли или пропали без вести 182 тысячи иракских курдов, 700 тысяч курдов перемещены в концлагеря, а пять тысяч курдских деревень полностью сожжены.

Самым резонансным случаем стала бомбардировка 17 марта 1988 года курдского города Халабдж. На мирных жителей сбрасывали бомбы с отравляющими газами. Жертвами химической атаки стали 5 тысяч человек.

Когда спустя три года международная коалиция во главе с США и Великобританией начала операцию «Буря в пустыне», курды в числе первых поддержали вторжение в Ирак. Кампания 1991 года не закончилась свержением Саддама, но Курдистан обрел фактическую независимость. ООН приняла резолюцию, предписывающую иракской армии покинуть территории севернее 36-й параллели, где располагались курдские территории.

С тех пор Курдистан стал самым благополучным районом Ирака. Там добывается 60% всей иракской нефти, 75% всей пшеницы и 50% фруктов. Доход на душу населения на 25% выше, чем в целом по Ираку. В Курдистан на заработки едут жители других областей Ирака, а в городе Сулеймания – прежде одним из беднейших в стране – число долларовых миллионеров превысило две тысячи. Начиная с 2005 года, президентами Ирака неизменно становились курды, которые представляли Патриотический союз Курдистана, хотя число курдов в Ираке не превышает 15% населения. Курды также контролируют ключевые министерства – обороны и иностранных дел.

Среди курдов есть звезды футбола (например, Ундав), а сборная Курдистана играет среди непризнанных государств

Одно из самых популярных развлечений в Курдистане – футбол. Национальный чемпионат проводится с 2006 года. Почти во всех клубах есть легионеры (больше всего бразильцев). Некоторые из клубов имеют давнюю историю и раньше выступали в чемпионате Ирака. Правда, титулы и призовые места там не дают права на выступление в международных турнирах AFC: федерация футбола Курдистана не признана ФИФА, поэтому для курдских клубов есть только один законный путь – заявиться в чемпионат Ирака и пробиться через него. Сейчас в высшем дивизионе чемпионата Ирака играют четыре клуба из Курдистана.

Летом 2024 года в Иракском Курдистане должен был пройти чемпионат ConIFA, который называют «чемпионатом непризнанных государств», но он перенесся на 2025 год из-за нестабильной обстановки в стране-хозяйке. В чемпионате поучаствуют 17 команд, представляющих все континенты кроме Океании.

Реальной силы сборной Курдистана никто не знает: в последний раз она собиралась для аналогичного турнира в 2016 году. Тогда за нее играли футболисты из иракской и курдской лиг. Но при желании курды могут собрать вполне боевой состав: многие потомки курдских беженцев сегодня играют в командах из низших немецких, французских дивизионов, а также в небольших клубах из Швеции, Дании и Норвегии, где курдские общины достаточно многочисленны.

Среди живущих в Европе курдов есть и те, кого можно причислить к звездам европейского футбола, но они как правило выбирают игру за другие сборные. Первым в этом ряду был форвард Эрен Дердийок, который сыграл 60 матчей за Швейцарию и выступал на Евро-2008 и ЧМ-2010. Его родители эмигрировали в Швейцарию из турецкой провинции Тунджели, где курды составляют 90% населения.

Если не считать Месута Озила, о чьем происхождении до сих пор спорят в Турции и Курдистане, за сборную Германии выступали два этнических курда. Первым стал полузащитник Махмуд Дауд, который играл вместе с Холландом и Беллингемом за дортмундскую «Боруссию», а ныне выступает за франкфуртский «Айнтрахт». Он родился в Амуда – городе в сирийской Рожаве. Сразу после рождения родители перебрались в городок Лагенфельд рядом с Дюссельдорфом, где он и приобщился к футболу.

В 2024-м Дауда пытались перехватить сирийцы, вызвав на отборочный матч ЧМ-2026 против Мьянмы. Дауд даже приехал в расположение сборной, но прокинул его еще до начала матча. По словам представителей сирийской федерации, Дауд выдвинул неподъемные финансовые условия.

Главная курдская звезда прямо сейчас – форвард сборной Германии Дениз Ундав. В 2023-м, когда Ундав начал пачками забивать за «Штутгарт», где он находился в аренде из «Брайтона», он получил несколько предложений от турецкой федерации. Но все их отклонил. На вопрос журналистов о причине отказа футбольные функционеры говорили: «Его нет в сборной по причинам, не связанным с его футбольными качествами».

Вскоре в турецких медиа всплыли инсайды. Якобы в разговоре с представителями федерации Ундав сказал, что он курд, поэтому не рассматривает выступления за Турцию. В турецких соцсетях кто-то обнаружил на страничках родственников Ундава, чья семья эмигрировала в Германию из населенного курдами города Риха, картинки с поддержкой запрещенной в Турции РПК. После этого стали звучать призывы лишить Ундава турецкого гражданства.

* ИГИЛ, «Исламское государство» – террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

