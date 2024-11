«Лион» выгнали из Лиги 1? Нет, но надо закрыть долги в 500 млн до конца сезона

Решение – предварительное.

Многие пишут, что «Лион» исключили из Лиги 1 из-за долгов на 500 миллионов евро. Это не так. Хотя положение действительно непростое.

Разбираемся.

У «Лиона» предварительный вылет – и трансферный бан

В пятницу вышло решение Национальной дирекции контроля и управления (DNCG) – там занимаются делом «Лиона», который финансово страдает в последние годы. Повод еще раз собраться: «Лион» объявил об увеличении долга – с 458 до 505 млн евро за прошлый финансовый год (+47 млн).

Перед оглашением решения прошли трехчасовые переговоры с владельцем Джоном Текстором. Его аргументы совсем не убедили контролирующий орган. Вот официальный вердикт:

❌ Полный запрет на трансферы и ограничение размера зарплатной ведомости;

😱 Предварительное исключение из Лиги 1 – если ситуация не улучшится.

Уже в выходные Джон проведет пресс-конференцию, где расскажет о текущем финансовом положении и представит стратегию по снижению задолженности структуры Eagle Football – мультиклубной вселенной владельца «Лиона», где собраны «Ботафого», «Моленбек», «Кристал Пэлас» и молодежный центр подготовки «Флорида» в США.

Если что, «Пэлас» принадлежит Eagle Football лишь на 40% – нет полного влияния.

А можно подробнее про исключение из Лиги 1?

Повторим: это предварительное решение, которое может вступить в силу только по окончании сезона. Цель DNCG – не прибить очередной клуб, а помочь держаться на плаву. Исключение из лиги – критическое решение: до него Дирекция встречается с руководителями, помогает советами и решениями для сокращения долга. И терпит до последнего.

● Вылетевший этим летом «Бордо» получал предупреждения от DNCG еще в 2020-м.

● «Лилль» в 2017-м переживал нечто похожее: долги, трансферный бан, требование дополнительных вливаний, заем у Elliot Management. К титулу-2021 команда подходила с долгом, который нужно было погасить в августе 2021-го.

Кстати, и «Лиллем», и «Бордо» в какой-то момент руководил один и тот же человек – Жерар Лопес . Многое объясняет.

Но свежий пример «Бордо» должен быть напоминанием: если «Лион» не сократит долг, вылет реален. Текстор еще во время переговоров обязался до конца года вложить дополнительные 75 млн евро в клуб и реализовать долю в «Кристал Пэлас» с реинвестированием средств.

Откуда у «Лиона» проблемы с деньгами?

Финансовые сложности – отголоски прошлого. Объясняет авторский канал о «Лионе» АллиОЛ : «Процесс был запущен еще в 2007 году лично Жаном-Мишелем Оля. После создания компании OL Groupe, которая потом вышла на фондовую биржу, основной целью стал не спортивный результат клуба, а финансовый. Поэтому «Лион» вкладывал колоссальные средства в собственный стадион, инфраструктуру вокруг него, баскетбольную арену LDLC, развлекательные центры и женскую команду.

Долг клуба начал расти с невероятной скоростью и к 2022 году (и продаже «Лиона» Джону Текстору) достиг 320 млн евро. Пандемия серьезно ударила по финансовым результатам, что вынудило Оля пойти на такой шаг. Единственным покупателем, согласившимся на выкуп команды с такими вводными, стал Джон Текстор».

DNCG не очень поверила в красивые презентации нового владельца и взяла «Лион» на контроль: трансферные ограничения и требования снизить расходы уже были. Не помогало.

Прошлой зимой «Лион» все еще барахтался в хвосте таблицы, только в декабре выбрался с последнего места, нужно было спасать сезон. А с деньгами было так плохо, что не могли найти 2 млн евро компенсации уволенному тренеру Фабио Гроссо.

В попытке спастись клуб попросил лигу об исключении в долг: позволить трансферы, а летом компенсировать потраченную сумму продажами. Получили зеленый свет и привезли шесть новичков аж на 60 млн евро.

«Лион» не только вылез, даже залетел в топ-6 – после такого прорыва клуб закупился еще на 134 млн евро. Теперь взяли 8 новых игроков, в том числе форварда Жоржа Микаутадзе, хотя его вел «Монако» – явно перекрывали деньгами.

Рассчитаться за зиму планировали как раз продажами. Но нет, все пошло не по плану.

«Лион» продал только двоих игроков: защитника Джейка О’Брайена в «Эвертон» и полузащитника Скелли Альверо в «Вердер». Заработал всего 24,2 млн – катастрофически мало на фоне предыдущих трат, при этом сорвались еще несколько сделок.

А сейчас уйти могут все. Первый на очереди – Райан Шерки: как пишет L’Equipe, в нем заинтересован «Ливерпуль», который готов на зимний трансфер.

Владелец отмечает, что спасти «Лион» поможет «Ботафого»: «Преимущество мультиклубной системы – всегда есть помощь в сложные времена. «Лион» помогал «Ботафого» справиться с долгами и теперь наступила очередь помочь старшему, тут семейные отношения. Думаю, оба клуба выйдут из ситуации победителями».

Хотя пока именно бразильский клуб усугубил кризис «Лиона»: трансферы и прокачку академию проводили на общие деньги («Лиона»).

Большой вопрос, справится ли Текстор, но время еще есть.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press ; East News /Jorge Rodrigues / AGIF / AGIF via AFP, Matthieu Mirville / DPPI via AFP, OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP