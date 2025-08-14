Тони Адамс об «Арсенале»: «Артета на выиграет АПЛ с Эдегором в роли капитана. Я вижу в этой роли Райса, он подходящий вариант»
Тони Адамс считает, что Микель Артета должен сменить капитана «Арсенала».
«В этом году ему предстоит выйти с очень важным посылом, по-моему, он его еще не передал. Этот посыл – сделать капитаном Деклана Райса. Думаю, Деклан – подходящий капитан, и это может дать Эдегору немного больше свободы.
Время от времени тренеру приходится выбирать кого-то, кто отражает его и футбольный клуб. Кого-то, кто, по его мнению, способен вывести его на новый уровень.
Я вижу Деклана Райса капитаном, но говорю Артете: «Давай, покажи себя. Пришло твое время стать фантастическим и побеждающим тренером, потому что с Эдегором в роли капитана ты не выиграешь чемпионат», – сказал экс-защитник «Арсенала».
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?7487 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
