Тони Адамс об «Арсенале»: «Артета на выиграет АПЛ с Эдегором в роли капитана. Я вижу в этой роли Райса, он подходящий вариант»

Тони Адамс считает, что Микель Артета должен сменить капитана «Арсенала».

«В этом году ему предстоит выйти с очень важным посылом, по-моему, он его еще не передал. Этот посыл – сделать капитаном Деклана Райса. Думаю, Деклан – подходящий капитан, и это может дать Эдегору немного больше свободы.

Время от времени тренеру приходится выбирать кого-то, кто отражает его и футбольный клуб. Кого-то, кто, по его мнению, способен вывести его на новый уровень.

Я вижу Деклана Райса капитаном, но говорю Артете : «Давай, покажи себя. Пришло твое время стать фантастическим и побеждающим тренером, потому что с Эдегором в роли капитана ты не выиграешь чемпионат», – сказал экс-защитник «Арсенала ».