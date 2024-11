Зачем Иньеста купил клуб в Дании?

Город связан с пьесой Шекспира.

У Андреса Иньесты теперь есть собственный футбольный клуб из Дании. Его агентство Never Say Never (NSN) приобрело контрольный пакет акций «Хельсингера» из третьего датского дивизиона.

Зачем это Иньесте?

Иньеста завершил игровую карьеру в октябре и, видимо, сосредоточился на бизнесе. Mundo Deportivo пишет, что он уехал в Данию для изучения инфраструктуры клуба. Его агентство уже сотрудничало с командой.

NSN приобрело контрольный пакет акций вместе с испано-швейцарской инвестиционной компанией Stoneweg. Датский футбол в последние годы привлекает инвестиции – иностранным владельцам нравится, что местные клубы служат трамплином для молодых игроков. Вот и «Хельсингером» до 2022 года владела американская инвестиционная компания.

Слова Иньесты: «Это клуб с отличными условиями, замечательными людьми и с потенциалом стать важной частью датского футбола. У него большие амбиции, и мы их разделяем. Теперь будем усердно работать, чтобы наш футбольный опыт соответствовал задачам «Хельсингера». Это будет постепенный процесс. Впереди долгий зимний перерыв, но мы готовы к упорной работе, а затем нас ждет захватывающее весеннее время».

Иньеста добавил, что среди целей – прогресс год от года, выпуск игроков из академии и улучшение инфраструктуры. И Андрес, судя по всему, собирается активно участвовать в управлении клубом: в четверг его уже видели тренирующимся на базе «Хельсингера».

«Хельсингер» создан слиянием сразу пяти клубов, был в элите всего однажды, играют и тренируют – испанцы

«Хельсингер» появился в 2005 году после объединения сразу пяти футбольных клубов под названием Elite 3000, а в 2012-м обрел новое название, которое до сих пор не менялось.

В Суперлиге он проводил сезон-2017/18, куда его вывел четырехкратный чемпион Дании в составе «Копенгагена» Кристиан Ленструп. Даже в четвертом туре обыграл сильный «Мидтьюлланд», в составе которого ассист сделал 21-летний Александр Серлот. Но занял последнее место в регулярке, а потом вылетел по итогам плей-офф. На следующий сезон из второй датской лиги упал в третью. Быстро вернулся обратно, но в сезоне-2023/24 снова откатился.

Сейчас «Хельсингер» идет седьмым в третьей по силе датской лиге, которая состоит из 12 команд. 15 ноября будет последний матч в году, дальше – перерыв до марта. 12 клубов лиги разделены на две шестерки, где по окончании регулярного чемпионата они будут бороться за повышение или право остаться в дивизионе. Выходят две команды, вылетают тоже две.

Неудивителен интерес Иньесты, учитывая, что спортивный директор клуба, тренер и ассистент – знакомые ему испанцы. Директор – Ким Рамон, у которого солидный опыт в молодежных структурах «Барселоны», а тренирует «Хельсингер» бывший помощник Лоренса Серры Феррера в «Барселоне» в начале 2000-х Пеп Аломар. Он также работал в «Бетисе», АЕК и «Мальорке», а затем пять лет трудился в «Шабабе Аль-Ахли» (из ОАЭ) на разных направлениях.

В команде числятся два испанских игрока. Один из них – голкипер Андер Иру, который начинал в Бильбао, а другой – левый защитник Нани, выступавший за молодежные команды «Реала». Капитан Матиас Кристенсен – вообще из Гренландии! Вероятно, что в следующем году он поедет на Островные игры – соревнования между командами с разных островов.

Иньеста купил клуб из города, который связан с «Гамлетом»

Хельсингер расположен в одноименном датском городе, в котором проживают чуть менее 50 тысяч человек. Из него можно попасть в шведский Хельсингборг на пароме, расстояние – всего лишь около четырех километров. Также в Хельсингере находится знаменитый замок Кронборг – место действия пьесы «Гамлет» Уильяма Шекспира.

Есть и другая история. Известно, что во время Второй мировой войны датчане разузнали об аресте и ссылке датских евреев в концлагеря за несколько дней до официального приказа. И за это время тайно переправили в Швецию более 7000 евреев именно через Хельсингер.

Клуб играет на небольшом стадионе (построен в 2019-м), вмещающем около четырех тысяч болельщиков. Там около тысячи сидячих мест и искусственное покрытие.

А на уже снесенной арене «Хельсингер» играл раньше – в том числе и в Суперлиге. Рекорд посещаемости – 5348 человек в игре против «Копенгагена» в 2017 году. Чтобы его побить, надо расширить новенький стадион. До Суперлиги пока далеко, но с Иньестой клуб точно обрел новое дыхание.

