Новая поп-дива оказалась фанаткой топ-клуба АПЛ: болельщики оценили такое звездное пополнение своих рядов🤩🎉
Чаппелл Рон - исполнительница из США, стремительно набирает популярность. Девушка получила признание критиков и публики с выпуском дебютного альбома The Rise and Fall of a Midwest Princess в 2023 году и песни «Good Luck, Babe!» весной следующего года.
Рон выступила на нескольких популярных музыкальных фестивалях, а прослушивания артистки на стриминговых сервисах в промежутке с февраля по апрель возросли более чем на 500%.
Недавно двушке удалось привлечь дополнительную аудиторию - болельщиков «Ливерпуля»! Все дело в том, что в сети завирусилось фото Чаппеллл в форме клуба сезона 2008/09.
Болельщики клуба оценили:
💭«Не знаю, кто это, но она миленькая».
💭«Это фото сделало мой день».
💭«Судя по всему, она абсолютно невыносима, как и большинство скаузеров».
💭«Тот факт, что Чаппелл Рон болеет за «Ливерпуль» имеет смысл, потому что мы также крайне раздражаем невежественных, но в то же время мы величайший клуб всех времен».
💩💩💩🤮🤮🤮
партаки, физиономия, крашеные волосы, первые зачатки лишнего веса - всё при ней.
жаль Ливер, что вынуждены обмазаться таким. как манк говорю...