Жена Руни на месяц станет участницей реалити-шоу. На время отсутствия она составила для Уэйна впечатляющий список правил

В это воскресенье в эфир британского телеканала ITV вернется известное реалити-шоу «Я знаменитость! Вытащите меня отсюда! («I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!»). Оно стартовало еще в 2002 году и нынешний сезон станет двадцать четвертым.

Как можно догадаться из названия, в нем участвуют звезды спорта, актера и другие селебрити. Все они отправляются в джунгли, где месяц проходят испытания, выясняя, кто из них сильнейший.

В этом году в состав участников вошла Колин Руни, жена легенды «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, работающего сейчас главным тренером «Плимута».

Так как женщины не будет дома целый месяц, ей пришлось разработать целый план того, как экс-форвард, родственники и друзья должны присматривать за детьми.

«Я очень переживаю из-за того, что оставляю детей, это моя самая большая проблема, я думала об этом неделями и месяцами».

«Но я смирилась с этим, я все спланировала и подготовила, у меня целая армия людей − семья, друзья, школьные друзья − все они помогают с детьми. С ними все будет в порядке, они наверняка отлично проведут время».

«Я подготовился, как вы видите, за моей спиной буквально четыре недели расписания, футбольных матчей, вечеринок и всего остального».

У Уэйна и Колин четверо совместных детей: 13-летний Кай, 10-летний Клэй, семилетний Кит и пятилетняя Касс.

Кажется, что ближайший месяц Руни будет очень весело. Еще веселее − болельщикам «Плимута», который идет в Чемпионшипе на 18-м месте.