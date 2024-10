Вместо Коутиньо «Ливерпуль» мог взять другого игрока. Его карьеру никак нельзя назвать слишком успешной

В январе 2013 года «Ливерпуль» провернул один из самых удачных трансферов в истории − забрал у «Интера» Филиппе Коутиньо, заплатив за игрока всего 8,5 млн фунтов.

На «Энфилде» бразилец провел пять успешных сезонов, а затем уехал в «Барселону» за рекордную сумму в 146 млн фунтов. Эти деньги позволили «красным» подписать из «Ромы» Алиссона Беккера, а также забрать у «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка − двух игроков, которые помогли команде выиграть АПЛ и ЛЧ.

Как утверждает в новой книге How to Win the Premier League: The Inside Story of Football’s Data Revolution («Как выиграть АПЛ: Инсайдерская история футбольной статистической революции») Иан Грэм, бывший руководитель аналитического отдела «Ливерпуля», Коутиньо не был первым номером в списке клуба. К нему обратились только после того, как сорвался трансфер Тома Инса.

Воспитанник «Ливерпуля» провел за родной клуб всего один матч, после чего отказался продлить контракт и в 2011 году оказался в «Блэкпуле». За два года в этой команде в 113 матчах он забил 33 гола и отдал 30 голевых передач, чем и привлек внимание «красных».

Старт сезона-2012/13 у Инса был более чем мощным: в Чемпионшипе в первых семи матчах он забил аж 12 мячей. В итоге возвращение не состоялось, а спустя пару месяцев, по слухам, Инс отказался от возможности пойти по стопам отца и присоединиться к «Интеру». Тогда The Guardian утверждал, что хавбек предпочел продолжить карьеру в АПЛ.

Спустя год после отказа «Ливерпулю» Том Инс перебрался в «Кристал Пэлас», где не впечатлил. Затем он оказался в «Халле», «Дерби», «Хаддерсфилде», «Стоке» и «Рединге». В настоящее время Пол Инс играет в Чемпионшипе за «Уотфорд».