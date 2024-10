Роналду запустил собственную линейку часов. Их дизайн и стоимость впечатляют

Форвард «Аль-Насра« Криштиану Роналду продолжает модную экспансию. На этот раз в сотрудничестве с известным швейцарским брендом часов Jacob & Co.

Португалец поучаствовал в разработке собственной яркой линейки − CR7 Epic X, а одна из коллекций получила название «Flight of CR7». Она посвящена легендарному голу головой, который Роналду забил головой в ворота «Манчестер Юнайтед», когда он играл за «Мадрид».

Как можно увидеть на фото с официального сайта Jacob & Co у часов есть разные варианты как по цвету, так и по драгоценным камням.

Криштиану Роналду − давний и близкий партнер компании Jacob & Co. Он познакомился с ее основателем Джейкобом Арабо более двадцати лет назад, когда португалец был еще подающей надежды восходящей звездой мирового футбола.

В стремлении к совершенству мужчины сразу же нашли общий язык. Оба создали себя с нуля и стали успешны. Теперь их отношения переросли в бизнес.

Коллекция Jacob & Co x CR7 Epic X − это глубоко персонализированная версия модели Epic X. Часы «Flight of CR7» и «Heart of CR7» обладают всеми ее отличительными признаками: 44-миллиметровый корпус с Х-образными ушками, гладкий полированный или украшенный бриллиантами ободок, цветная заводная головка и фланец.

На цветном сапфировом стекле задней крышки золотом напечатано изображение самого Криштиану Роналду в его легендарной майке со счастливым номером 7.

На выбор представлены шесть различных моделей, причем у каждой − ограниченный тираж. Всего таких часов будет по 999 на каждый тип.

Главный вопрос, сколько же это все стоит? Официальный сайт дает такую разбежку − от 29 до 160 тысяч долларов.

Берем?