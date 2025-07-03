🎥 Серу Гирасси забавно узнал о дисквалификации Джоба Беллингема на матч с «Мадридом». От удивления выругался 😁

Джоб Беллингем лишил медиа красивой истории: из-за желтой карточки в матче с «Монтерреем» он пропустит встречу со старшим братом в четвертьфинале чемпионата мира среди клубов.

Как рассказал Нико Ковач, Джоб не знал, что «горчичник» в матче с мексиканцами автоматически лишит его возможности сыграть против «Мадрида». О дисквалификации Беллингем-младший узнал после матча и был очень расстроен, добавил Себастьян Кель.

У «Боруссии», похоже, какие-то проблемы с информированием игроков о регламенте турнира!

Серу Гирасси только на предматчевой пресс-конференции узнал, что Джоб не сыграет с «Реалом». Нападающий «шмелей» выдал забавную реакцию на новость о дисквалификации партнера:

«Надеюсь, что мы пройдем в следующий раунд, и надеюсь, что Джоб станет лучшим на поле. Он не сыграет? Ох, черт!»

«Боруссия» и «Мадрид» сразятся 5 июня на арене в Ист-Ратерфорде. Статистический портал Opta оценивает силы команд в 60% на 40% в пользу королевского клуба.

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