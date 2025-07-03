После финального обновления рыночных цен футболистов в сезоне-2024/25 Transfermarkt назвал самым дорогим игроком планеты Ламина Ямаля. Портал оценивает каталонского вундеркинда в 200 млн евро.

Поскольку «Барселона» не участвует в текущем розыгрыше чемпионата мира среди клубов, на турнире в США лидером по трансферной стоимости стали Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем, которых Transfermarkt оценивает в 180 млн евро.

Портал составил список самых дорогих участников четвертьфинала КЧМ, помимо француза и англичанина в топ-10 вошли еще три игрока «Мадрида» – Винисиус (170 млн евро), Федерико Вальверде (130 млн евро) и Родриго (90 млн евро).

Весь топ-3 заняли представители «королевского клуба», а следом идет звезда «Баварии» – Джамал Мусиала, чья стоимость в 140 млн евро позволила ему стать самым дорогим игроком Бундеслиги.

Топ-10 самых дорогих игроков четвертьфинала КЧМ

Как вам расценки?

🤑 Сборная самых дорогих игроков планеты. Кто за год подорожал больше остальных?