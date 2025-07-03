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🤑 Самые дорогие игроки четвертьфинала КЧМ. В топ-10 – пять футболистов «Мадрида»

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После финального обновления рыночных цен футболистов в сезоне-2024/25 Transfermarkt назвал самым дорогим игроком планеты Ламина Ямаля. Портал оценивает каталонского вундеркинда в 200 млн евро.

Поскольку «Барселона» не участвует в текущем розыгрыше чемпионата мира среди клубов, на турнире в США лидером по трансферной стоимости стали Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем, которых Transfermarkt оценивает в 180 млн евро.

Портал составил список самых дорогих участников четвертьфинала КЧМ, помимо француза и англичанина в топ-10 вошли еще три игрока «Мадрида» – Винисиус (170 млн евро), Федерико Вальверде (130 млн евро) и Родриго (90 млн евро).

Весь топ-3 заняли представители «королевского клуба», а следом идет звезда «Баварии» – Джамал Мусиала, чья стоимость в 140 млн евро позволила ему стать самым дорогим игроком Бундеслиги. 

Топ-10 самых дорогих игроков четвертьфинала КЧМ

Как вам расценки? 

🤑 Сборная самых дорогих игроков планеты. Кто за год подорожал больше остальных?

Клубы
logoчемпионат мира среди клубов
logoКилиан Мбаппе
logoДжуд Беллингем
logoРеал Мадрид
logoВинисиус Жуниор
logoДжамал Мусиала
logoБавария
logoФедерико Вальверде
logoКоул Палмер
logoЧелси
logoМайкл Олисе
logoУсман Дембеле
logoХвича Кварацхелия
logoПСЖ
logoРодриго