Белые – меньшинство в Бирмингеме, христиане – 34%. Как это возможно?

Бирмингем ­– второй город Великобритании по населению. В XIX веке его окрестности прозвали Black Country: из-за дыма и сажи от десятков угольных шахт, металлургических и сталелитейных заводов.

Сейчас Бирмингем считается темным по другой причине. В 2021 году только 48,6% его жителей назвали себя «белыми» (да, в переписи населения была такая графа). 31% указали себя азиатами (17% – пакистанцами), 11% заявили, что они – черные.

Вместе с Лестером и Лутоном Бирмингем – один из первых «суперразнобразных городов» Британии, где больше 50% – этнические меньшинства.

Когда и почему это произошло? Откуда в городе столько пакистанцев? Что думают об этом власти?

Мигранты восстанавливали Британию после бомбардировок, а потом спасались от насилия и бедности в бывших колониях

В начале ХХ века мигранты составляли меньше 1% населения Бирмингема. Все изменила Вторая мировая война.

В сентябре 1940-го нацисты начали воздушные бомбардировки Британии с целью деморализовать жителей, заставить власти выйти из войны и уничтожить промышленность. Налетам люфтваффе подверглись десятки городов. Больше всех досталось Лондону, Ливерпулю и Бирмингему – важному индустриальному центру.

За два года на город сбросили пять тысяч бомб и сотни тысяч зажигающих элементов. Они уничтожили 12 тысяч домов, 300 фабрик и убили больше 2200 человек. Многие районы нужно было отстраивать заново.

В обычное время их восстанавливали бы британцы, но 400 тысяч погибли, еще почти 300 тысяч были ранены. Среди них – самые работоспособные. Потери восполняли мигрантами: их завозили с окраин империи, которая рушилась на глазах.

Вскоре рабочая сила понадобилась не только для строительства. Экономика оправлялась от кризиса: заводам требовались рабочие, транспорту – водители, медицине – врачи. Чтобы облегчить переезд (и избежать деколонизации), в 1948-м власти приняли закон: все граждане стран Содружества – 800 миллионов человек из бывших колоний – уравнивались в гражданстве с британцами. То есть получали те же права, что жители метрополии – в том числе право жить и работать на островах.

В 1948-м у берегов Великобритании пришвартовалось судно Empire Windrush. На берег вышли больше тысячи пассажиров из колоний Карибского бассейна: Тринидада, Ямайки, Сент-Люсии, Барбадоса. За следующие 15 лет с Карибов прибыли сотни судов, которые перевезли полмиллиона человек. Их назвали «поколением Windrush».

Из приграничных районов еще одной колонии – Гонконга – за 10 лет переехало 85% мужского населения. До этого они выращивали рис, но после установления в Китае коммунистического режима рисовые поля по ту сторону границы оказались недоступны.

Другой важный источник мигрантов – Индия. В колониальные времена британцы основали там медицинские школы по европейскому образцу, которые выпустили массу медсестер и врачей. В конце 1940-х и начале 1950-х метрополия остро нуждалась в них, чтобы заполнить вакансии в только что созданной системе национального здравоохранения. Так в страну переехали тысячи индусов.

Индия получила независимость в 1947-м. Вместе с этим территория делилась на два государства – индуистскую Индию и мусульманский Пакистан. Раздел сопровождался переселением народов: из Пакистана в Индию уехали семь миллионов человек, столько же – в обратном направлении. Миграция привела к гуманитарному кризису (толпы без жилья, работы и денег), насилию, в котором погибло полмиллиона человек, и войне за провинцию Пенджаб. Из нее на острова бежало больше всего индусов и пакистанцев.

В Британии низкоквалифицированные рабочие (врачей было все-таки меньшинство) устраивались на текстильные фабрики и предприятия тяжелой промышленности Мидленда – территории вокруг Бирмингема, которую называли Черной страной.

Правительство пыталось ограничить миграцию, в ответ мигранты перевозили семьи. Из Пакистана мощно ехали в 90-е и 00-е – бежали от санкций Америки

Индия и Пакистан поделили историческую провинцию Бенгалия. Пакистан был отдален от своей части и территориально (1600 километров), и этнически (другой народ, хотя тоже мусульмане), но установил в регионе свои порядки. Бенгальцы их не приняли: например, основали движение за признание бенгальского языка официальным. В ответ власти запретили демонстрации и подавляли любые протесты.

Напряжение росло, движение за язык трансформировалось в оппозицию, которая выступила за независимость Бенгалии. В 1971-м противостояние привело к войне и обретению независимости (страну назвали Бангладеш), но еще до этого тысячи бенгальцев эмигрировали в Британию. Как жители страны Содружества они тоже имели право на полноценный паспорт.

Непрекращающийся поток из колоний – до 150 тысяч человек в год – беспокоил британское правительство. В 1962-м правящие консерваторы продавили закон, который ограничивал миграцию: въезжать на территорию могли только те, кто имел разрешение на работу. В основном его выдавали высококвалифицированным специалистам.

Миграция замедлилась – до 57 тысяч человек в 1963-м. Но уже в 1966-м снова была на уровне 120 тысяч в год. Те рабочие, которые до этого воспринимали Британию как временное прибежище, поняли, что больше не могут покинуть ее – обратно не пустят. Они оставались в стране навсегда и перевозили семьи.

Закон ужесточили снова: с 1968-го въезд разрешали только тем, чей отец или дед (мама или бабушка) родились в Великобритании. Но 20 лет открытых границ оказалось достаточно: выходцы с Карибских островов и Азии стали привычной частью окраин крупных городов. Когда вокруг Бирмингема закрылись металлургические заводы, пакистанцы и бенгальцы ушли в торговлю.

Во второй половине 1970-х у власти находились лейбористы, которые лояльно относились к приезжим, а ограничительные законы называли жестокими. Так поток из Азии усилился. В 1978-м лидер консерваторов Маргарет Тэтчер (стала премьером в 1979-м) озвучила очевидное: «Наши жители опасаются, что страна может быть переполнена людьми с другой культурой, и, знаете ли, жители будут относиться к ним довольно враждебно».

В переписи 1991 года 20% бирмингемцев обозначили себя представителями меньшинств, в 2001-м таких было почти 30%, в 2011-м – 42%.

Новый всплеск случился за счет бангладешцев и пакистанцев. Последние с середины XX века были главным меньшинством в городе, но за 20 лет их количество удвоилось. Причины – либерализация британских законов (лейбористы снова оказались у власти) и экономические проблемы в Пакистане. В начале 1990-х Америка прекратила помогать местному правительству из-за его ядерных амбиций, в 1998-м врубила санкционный режим. Население беднело и по опыту прошлых поколений мигрировало.

Лучшее место для переезда – конечно, Бирмингем, где была крепкая пакистанская община. Например, еще в 1975-м там открылась мечеть на шесть тысяч человек. Много лет она считалась самой большой мечетью западной Европы.

Среди школьников азиатов больше, чем белых. Пакистанцы и индусы выигрывают местные выборы, а глава города говорит, что в разнообразии – сила

Сейчас в Бирмингеме больше 150 мечетей . 30% населения – мусульмане (34% – христиане).

По новой переписи (пройдет в 2031-м) ислам может стать религией большинства. После Брекзита Британия активно меняет сотрудников из стран ЕС на азиатских мигрантов, а рождаемость в таких семьях традиционно выше, чем в британских. Например, среди школьников азиаты – 37% (почти все – пакистанцы и бангладешцы), белые – 32%.

Бирмингем – их территория. Когда в августе 2024-го правые анонсировали атаки на миграционные центры, на защиту вышли мужчины в капюшонах и балаклавах с флагами Палестины. В итоге они сами разгромили паб и напали на фургон Sky News, приказав журналистам покинуть территорию. Правые в городе так и не появились.

Глава городского совета Бирмингема Джон Коттон считает этническое разнообразие силой: «Мы гордимся, что город становится гостеприимным домом для всех, кто сюда приезжает».

В 2019-м совет принял постановление о городе-убежище. В нем говорилось, что власти обязаны оказать теплый прием людям со всего мира, которые хотят поселиться в Бирмингеме.

Факт, который многое объясняет: Коттон и подавляющее большинство советников (63 из 101) – лейбористы. На выборах 2022 года в совет от этой партии прошли , например, Мохаммед Идрис, Шейла Моледина, Махмуд Хуссейн, Раджеб Азиз, Маджид Махмуд, Саддак Миах и еще больше 15 потомков мигрантов из Пакистана, Индии и Бангладеш.

У австрийского Граца – славянское название. Как так получилось?

Фото: Gettyimages.ru /Jeff J Mitchell, Christopher Furlong, Express, Norman Potter, Christopher Furlong