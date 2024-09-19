У австрийского Граца – славянское название. Как так получилось?

И почему его называют «Ленинграцем»?

«Штурм» в основной сетке Лиги чемпионов – впервые с сезона-2000/01. Новому клубу Даниила Худякова больше ста лет, хотя город Грац гораздо старше. Первую крепость в этом месте основали славяне еще в VI-VII веках н.э.

Рассказываем, что они забыли на территории современной Австрии.

Грац – от слова «град». Название местной реки «Мура» и прилагательное «хмурый» – однокоренные

В июне мы объяснили разницу между Словенией и Словакией и упомянули древнюю историю расселения предков славянских народов по Восточной Европе. Коротко: территориальным ядром племен стали земли от Западного Буга до Днепра – в среднем течение обеих рек. В VI веке н.э. на фоне великого переселения народов и изменения климата славяне снялись с мест. Так образовались три ветви – южная, восточная и западная. Часть славян оказалась под властью Аварского каганата. Про аваров (не путать с аварцами, живущими в Дагестане) мы знаем очень мало – есть несколько версий их происхождения (тюркское, угорское, иранское и так далее). На пике могущества они подчинили огромное пространство великой степи – от современной Венгрии до Дона.

Авары вступали в союзы с другими племенами или попросту завоевывали их, а затем вместе шли походами на соседей, прежде всего – на Византию и лангобардов. Где-то завоевателям удалось закрепиться. В Далмации осели будущие хорваты и сербы, а чуть севернее – предки нынешних словенцев. В 623-м вождь Само возглавил успешное восстание против аваров. Личность полулегендарная: по одним данным, он был франкским торговцем, по другим – из славян, есть также версии о его галло-римском происхождении. В любом случае Само правил на землях в верховьях Дуная, вдоль Эльбы и на северо-востоке Альп – здесь жили преимущественно славяне. Экспансия шла теми же методами, что и у аваров: через завоевание или присоединение. Попутно Само отражал нападения с востока и запада.

Государство (иногда пишут «королевство» или «княжество», хотя по сути это был все тот же суперсоюз племен) Само – первое политические объединение славян. Оно исчезло быстро – уже в 658-м каганат нанес ответный удар. На обломках королевства Само возникло государство Карантания, ядром которого также стали славяне. Внешняя угроза никуда не делась, поэтому для защиты князья строили укрепления – грады (или градецы, если это небольшая крепость), которые со временем превратились в настоящие города. Так на западе славяне основали Крнски Град, ставший фактической столицей Карантании. Сегодня это австрийское местечко Карнбург в федеральной земле Каринтия (да, название региона происходит от древнего государства).

Грац – еще один пример древнего славянского наследия. Археологи нашли следы укрепления, которое построили, возможно, даже раньше – еще в VI веке н.э. Германские племена называли его Gratz или Grätz, адаптировав слово «градец». То же самое касается и протекающей здесь реки. Мура – от корня «мур», в переводе – «темный». От него же происходят слова «хмурый» и «пасмурный».

Даже сегодня топонимов со славянским или смешанным происхождением в Австрии хватает. Город Блайбург – от древнеславянского «пли» («свинец»), коммуна Гёриах – видоизмененное слово «гора», а местечко Циркниц – это «церковь».

Карта со славянскими топонимами юга Австрии

Австрия появилась как буфер на границе со славянами. Тогда она называлась Восточной маркой

Австрийский лингвист Хайнц-Дитер Поляь в работе «Славянские топонимы Каринтии» утверждает, что в регионе до середины XIX века 30% населения говорило на славянских языках. И это при том, что тогда Каринтия уже несколько столетий считалась неотъемлемой частью Австрии. Сохранить идентичность помог сложный рельеф с непроходимыми горами и укромными долинами, которые ограничивали контакты деревень с соседями.

И все же немецкое население давно доминирует в восточных Альпах. В 745 году княжество Карантания, с трудом сдерживая натиск с востока, превратилось в вассала баварского герцога Одилона. А в 788-м Бавария стала частью Империи франков Карла Великого, который основал здесь Аварскую марку. Марками называли приграничные территории, правители (маркграфы) которых оставались вассалами императора, но получали более широкие полномочия по сравнению с другими феодалами. Таких марок было несколько: Датская марка (отсюда английское название Дании – Denmark) – для защиты от скандинавов, а Испанская (со столицей в Барселоне) – от арабской экспансии.

Оттон Великий

В IX веке из степей пришли очередные кочевники – венгры. Они галопом промчались по половине западной Европы и попутно разгромили Аварскую марку. В 955-м император Священной римской империи Оттон I Великий победил-таки венгров и присоединил земли бывшей Каринтии. Так появилась Восточная марка в составе Баварского герцогства – буфер на границе, призванный защитить от восточных соседей, в том числе от славян.

В самой марке славянское население постепенно ассимилировалось с германским, а феоды доставались баварцам. В 1156-м Восточная марка превратилась в герцогство Австрия. В плане названия изменилось не так много: немецкое Österreich – это и есть в переводе «Восточное королевство».

В современной Австрии живет 9 млн человек, и славяне среди них тоже есть. Коренных – меньше процента, их называют Windischen (от древнего названия племени венедов, которое считают праславянским). Пришлых больше, в основном это мигранты из Сербии, Боснии и Хорватии.

В Граце есть мавзолей. Но город называют «Ленинграцем» не поэтому

От славянского градеца в Граце не осталось ничего, кроме названия. Здесь хорошо сохранился исторический центр – наследие эпохи Габсбургов. В Граце родился император Священной римской империи Фердинанд II, правивший в первой половине XVII века. В 1614-м он распорядился возвести для себя усыпальницу. Работы шли неторопливо: монарх умер спустя четыре года, в 1633-м – главный архитектор, так что мавзолей достроили только к концу века. Да, именно так это здание и называется – Мавзолей Фердинанда II. Здесь он покоится вместе с членами семьи.

Мавзолей Фердинанда II

Карл Небенфюр таких почестей не заслужил – он похоронен на Донском кладбище в Москве. Небенфюр – основатель Коммунистической партии Австрии. Объединение возникло на базе революционных кружков в 1918 году. Позже Карл совмещал партийную работу с разведкой в пользу СССР, а в 1937-м после запрета австрийских коммунистических организаций переехал в Советский Союз. Через два года НКВД обвинил его в шпионаже, а военная коллегия Верховного суда приговорила к расстрелу. Но партия, основанная Небенфюром, существует до сих пор и в последние годы вновь популярна.

Австрийские коммунисты входили в послевоенные правительства. Сегодня на федеральном уровне они не представлены, зато добиваются успехов в Граце. На местных выборах 2012-го партия получила 20% голосов, а в 2021-м стала второй – не хватило всего пары процентов, чтобы обогнать социал-демократов (25,5%). Победы местных коммунистов закрепили за городом новое прозвище – «Ленинграц».

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Фото: Leonhard Niederwimmer on Unsplash 3DVISU on Unsplash ; en.wikipedia.org