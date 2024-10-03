Маскотов в футболе очень много, но некоторые стали культовыми. Например, кенгуру из Праги или акула из Новороссийска

Маскоты – везде. Они есть у Олимпийских игр, чемпионатов и спортивных клубов. А еще – у крупных брендов, музыкальных групп, мероприятий и учебных заведений. Считается, что талисманы помогают качественнее продвигать бренд и взаимодействовать с целевой аудиторией.

В футболе маскотов стало так много, что выделиться на фоне других – о-о-о-очень сложно. Но есть те, кому это удается. Рассказываем о маскотах, которые стали культовыми – даже если вы не видели их раньше, после этого текста запомните навсегда.

Слово «маскот» пришло из французского (перевод – «талисман»). Слово впервые зафиксировали в 1867-м, а популяризовала его опера La Mascotte, поставленная в декабре 1880-го во Франции (там приносящим удачу талисманом была девушка). Спустя год понятие «маскот» вписали в английский словарь.

Идею с маскотами первыми продвигали спортивные команды. Так собирались развлекать публику и пугать соперников. Талисманами делали настоящих животных (в основном хищников). Первым живым талисманом стал медвежонок, которого вывели на поле перед матчем по американскому футболу между Гарвардом и Йелем в 1894 году. Маскота прозвали Медвежонок Тедди, болельщики были от него без ума.

Талисманов становилось все больше. В начале XX века команды выпускали на поле живых медведей, львов и слонов. Но на фоне борьбы за права животных их заменили костюмированными маскотами. Первым таким в спорте считается Цыпленок Сан-Диего, дебютировавший на бейсбольном матче «Сан-Диего Падрес» в 1974-м. Фаны очень полюбили Цыпленка, а другие команды придумывали своих талисманов.

Гуннерзавр – самый узнаваемый маскот АПЛ, которого чуть не уволили

На сайте «Арсенала» есть легенда, что летом 1993 года во время реконструкции «Хайбери» работники нашли яйцо. Оттуда вылупился маленький динозавр, за несколько недель выросший в 2,5-метрового Гуннерзавра.

На самом деле маскота придумал 11-летний мальчик. В сезоне-1993/94 «Арсенал» объявил конкурс среди юных болельщиков на новый талисман, победителем стал Питер Лавелл. Почему выбрали грозного динозавра – неясно. Но он точно вошел в историю.

«Меня пригласили на церемонию инаугурации маскота. Я прошел с Гуннерзавром вокруг поля и познакомился с парнем, который был внутри маскота. И в течение следующих 20 лет я с трепетом наблюдал, как мой маленький Гуннерзавр становится всеми обожаемой частью «Арсенала», – делился Питер. В 2013-м история стала еще красивее: маскот побывал на свадьбе Лавелла, передав письмо от Арсена Венгера.

Гуннерзавр стал важной частью команды и застал многие успехи лондонцев. Маскот веселил болельщиков, участвовал в мероприятиях с игроками и устрашал соперников.

Иногда даже рассекал на кабриолете вокруг «Эмирейтс».

Ковид едва все не стер. В 2020-м, когда болельщиков не пускали на трибуны, а доходы клубов резко упали, «Арсенал» решил расстаться с Гуннерзавром и уволить человека, который 27 лет носил костюм маскота – Джерри Куая. Все эти годы мужчина преданно выполнял работу и даже пропустил свадьбу брата из-за домашнего матча «Арсенала». А с ним так поступили.

Болельщики жестко отреагировали на увольнение Гуннезавра и запустили в соцсетях хэштег #savegunnersaurus, открыв также сбор денег на зарплату талисману. Журналист Пирс Морган требовал Микеля Артету вмешаться и не допустить сокращения маскота. А Месут Озил, выступавший за «Арсенал», заявил о готовность покрыть расходы на его содержание. Кроме того, интерес к Гуннезавру обозначила «Севилья».

На фоне шума в медиа маскота отбили, «Арсенал» сломался под давлением. Но Куая в штат так и не вернули. Теперь в костюме Гуннезавра людей веселят другие люди.

Акула-катран из «Черноморца»: катается на кабриолете и катает на выезды

В российском футболе тоже есть яркие маскоты. Один из самых заметных – акула-катран «Черноморца» из Новороссийска.

Все начинается с красивой отсылки. Катраны водятся в Черном море (в честь которого и назван клуб). За акулу-катрана как маскота в 2017 году проголосовали болельщики. Когда «Черноморец» вышел в Первую лигу, маскот пошумел на всю страну.

Перед домашними матчами Катран гоняет по городу в кабриолете, зазывая болельщиков на стадион. Акулу брали на выезды (она даже доехала до Хабаровска). А еще маскот посещал послематчевую студию «Матч Премьер». Зимой акула-катран помчала в Москву на Матч Звезд FONBET Кубка России. И выдала шоу: выбежала на поле, получила красную карточку от Сергея Карасева и долго не покидала стадион.

Недавно FONBET и «Черноморец» выпустили игру по мотивам традиции с проездом акулы-катрана на кабриолете. Там несколько уровней. Каждый иллюстрирует городские события и праздники (например, День черноморского флота или День города). Заключительный уровень игры – исторический, где можно окунутся в дореволюционную эпоху и помочь Катрану привести болельщиков на самый первый матч «Черноморца».

Уродливое солнце шотландского клуба

В 2015-м скромный шотландский клуб «Партик Тистл» прогремел на весь мир. Все благодаря маскоту Кингсли, которого называли чем-то средним между детским рисунком солнца и яичным желтком с монобровью. Талисман обзывали «жутким уродством» и включали в подборки самых страшных талисманов в футболе.

Маскота создал известный художник и болельщик клуба Дэвид Шригли. Маскота представили по случаю спонсорской сделки «Партик Тистл» и калифорнийского хедж-фонда Kingsford Capital Management, на логотипе которого – солнце. Шригли попросили переосмыслить привычный образ солнца, и он нарисовал 50 разных вариантов талисмана. Выбрали самый странный.

«Кингсли олицетворяет тоску футбольного болельщика, которую понимает любой, кто болел за «Партик Тисл» в течение последних нескольких десятилетий. Люди говорят: «Он ужасен, он позорит доброе имя маскотов». Есть ли у маскотов доброе имя и репутация? Есть ли у них профсоюз? Если поискать в интернете, то можно найти гораздо более страшных маскотов», – отбивался от критиков Шригли.

«Партик Тисл» очень понравился шум, возникший вокруг небольшого клуба. Там сказали, что благодаря перфомансу с маскотом получили «самый большой объем рекламы от спонсорского запуска в истории шотландского футбола». Клуб также хорошо заработал на продажах мерча.

«Когда я впервые появился, обо мне говорили много гадостей, но я не слишком переживаю, так как знаю: важно то, что внутри. На самом деле я хороший парень, просто немного неправильно понятый. Я могу выглядеть слегка сердитым, но я очень общительный и люблю «Партик Тисл». Так что не бойтесь подойти и поздороваться, если увидите меня», – говорится в письме маскота на сайте клуба.

Маскот-кенгуру пражского «Богемианс». Все благодаря турне по Австралии

Кенгуру – маскот чешского «Богемианс»? Что-о-о?

Началась история с того, что в 1920-х Австралийская футбольная ассоциация хотела пригласить заметную европейскую команду провести турне по стране, чтобы вдохновить население заниматься футболом. Проблема уперлась в нежелание большинства долго добираться по морю до Австралии. Говорят, от предложения отказалась половина европейских клубов, включая английские гранды.

В какой-то момент австралийцы дошли до Чехословакии, но и там два отказа – от сборной и «Спарты». И вдруг «Вршовице» из Праги дал добро! Впрочем, произнести название пражского района с кучей согласных австралийцы не могли, поэтому попросили команду переименоваться в «Богемианс» (Богемия – регион Чехии). За четыре месяца в Астралии чехи выиграли 15 матчей, дважды сыграли вничью и три раза проиграли. Перед отъездом им подарили двух живых кенгуру, которых удалось доставить в зоопарк Праги. Так «Богемианс» получили новое название, прозвище Klokani («кенгуру» по-чешски), и кенгуру в качестве маскота клуба.

Козел – талисман «Кельна». На его образе зарабатывают 2 млн евро в год

Кельн – город, где живы традиции. Маскот местного клуба там – настоящее животное. Козел!

Все началось в 1950-м. «Кельну» исполнялось два года. Директор местного цирка Карола Уильямс на Кельнском карнавале преподнесла необычный подарок главному тренеру Хеннесу Вайсвайлеру – живого козла. Животное полюбили и сделали его талисманом. Тренер назвал козла в свою честь. Так появился Хеннес I, потом Хеннес II – и так далее. Сейчас на матчах работает Хеннес IX.

Козел бодро вписался в клуб. Изображение животного добавили на эмблему (до этого там находился только Кельнский собор). Самым фартовым козлом считается Хеннес IV. При нем «Кельн» взял золотой дубль-1977/78. А во время чемпионского парада козел катался вместе с игроками по городу на автобусе с открытым верхом.

В день домашнего матча за Хеннесом посылают специально оборудованную машину. Козла сопровождает ветеринар. Перед игрой Хеннес совершает круг почета по стадиону. Но этим дело не заканчивается. Хеннес – это бренд, благодаря которому «Кельн» ежегодно зарабатывает около 2 миллионов евро в год в основном на прдаже мерча. У козла даже есть страницы в соцсетях.

Самый авангардный маскот в истории ЧМ. Автор получил за него 23 тысячи евро

Обращали внимание на маскотов больших турниров?

Обычно это мультяшные человечки, милые животные, иногда фрукты (апельсин Наранхито на ЧМ-1982). Италия решила обойти всех. На чемпионате мира-1990 талисманом сделали абстрактного, примитивного и авангардного человечка по имени Чао. Он состоял из кубиков в цветах итальянского флага.

Автор Чао – графический дизайнер Лучо Боскардин, работавший в рекламном агентстве и создававший логотипы для компаний. Когда Италия получила права на чемпионат мира, в футбольной федерации запустили конкурс на разработку талисмана. Лучо услышал об этом по радио, позвонил в Рим, откуда ему прислали правила участия. В регламенте прописали много ограничений: не рекомендовали делать маскотов на основе памятников, региональных символов типа Колизея и гондолы.

Как-то Лучо ехал в офис и застрял в пробке. Шел дождь, он сидел в машине и смотрел на светофор, который переключался с зеленого на желтый, а потом на красный: «Я сказал себе: «Черт. Похоже на итальянский флаг! Поскольку я фрилансер, всегда ношу с собой карандаш и бумагу. Попытался нарисовать талисман с нашим флагом».

В студии Боскардин тщательнее проработал образ: написал «Италия» (ITALIA) в альбоме для рисования и увидел, что слово состоит из 10 палочек: «Я по одной наносил их на бумагу, получился спортсмен. Поскольку головы не было, я нарисовал мяч».

Организаторы получили почти пятьдесят тысяч эскизов (работу Лучо в том числе). Конкурсантов оценивала комиссия из пяти человек: дизайнеры Серджио Пининфарина и Марко Занусо, министр туризма Франко Карраро, художник Армандо Теста и искусствовед Федерико Зери. Выбрали Чао.

За разработку талисмана Боскардину выплатили гонорар в 60 млн итальянских лир, после вычета налогов он получил около 45 млн лир (≈23 240 евро). Часть денег мужчина потратил на компьютер Apple.

Логотип понравился не всем. Лучший бомбардир в истории сборной Италии Луиджи Рива до презентации талисмана в автобусе сказал Лучо: «Что ты нарисовал? Мне это совсем не нравится». К Чао до сих пор неоднозначно относятся: одни любят, другие ненавидят. Сам Боскардин уверен, что лого успешно как минимум с точки зрения привлечения внимания.

Но вот ESPN назвал Чао лучшим талисманом в истории чемпионатов мира.

Фото: Gettyimages /Suhaimi Abdullah, Laurence Griffiths, Ewan Bootman – SNS Group; East News /AFP PHOTO STRINGER / AFP, Anke Waelischmiller / SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP, AP Photo/Carlo Fumagalli; fcchernomorets.nvrsk ; twitter.com/arsenal