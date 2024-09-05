Вышла коллекция мерча FONTOUR. Она вдохновлена географией Fonbet Кубка России, среди моделей – Пиняев, Тороп и Кайков

107 клубов из более чем 80 городов и поселков, 11 часовых поясов и два пути – Путь РПЛ и Путь регионов. Все это – FONBET Кубок России. К розыгрышу трофея в сезоне-2024/25 компания FONBET совместно с творческим объединением «Ничего Обычного» создали коллекцию мерча FONTOUR, посвященную самому масштабному футбольному турниру страны.

«Кубок – это праздник футбола». Коллекцию запускали Пиняев, Тороп и Кайков из «Космоса»

В основе концепции FONTOUR лежат два кубковых пути – и каждый олицетворяет футбольное путешествие по стране. Создатели отразили эту идею в ролике, где снялись полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев, вратарь ЦСКА Владислав Тороп и защитник «Космоса» (Долгопрудный) из Пути регионов Денис Кайков.

«Для меня Кубок России всегда был особенным турниром, – говорит Пиняев. – Каждый раз, выходя на поле, ты ощущаешь запредельную мотивацию игроков; они готовы биться здесь и сейчас ради победы. Любой здесь может обыграть любого, а проигравший затем еще и получит шанс на реванш. У каждого тут свой путь к победе, и это делает турнир прекрасным. Прикольно, что в концепции мерча отражена эта механика. Она зайдет на 100%».

Владислав Тороп поучаствовал в процессе разработки мерча. И остался доволен: «У меня никогда не было такого опыта, я даже принял участие в креативном процессе. Узнал, каким образом это все работает, какие есть планы подготовки. Плюс получилось что-то добавить свое, хоть и случайным образом, но все равно. Поэтому каждый раз, когда я теперь это все это вижу в готовых вещах, то внутренне улыбаюсь. Потому что понимаю – здесь есть что-то и от меня.

Для меня Кубок – это праздник футбола. Здесь уже с первых туров очень много атакующей игры, много раскрепощенных ребят. Потому что все понимают – шесть игр, 18 очков, можно сыграть в открытый футбол».

«Концепция мерча – пушка, – продолжает Денис Кайков. – Для меня Кубок – это общекомандная мотивация пройти как можно дальше. Когда я играл в «Амкаре», мы очень хотели попасть на «Спартак»: прошли три-четыре раунда, обыграли Челябинск, вышли на «Кубань», а вот в Хабаровске нас остановили. Но все равно получил очень прикольные впечатления от турнира и разных городов».

Подробнее о мерче: худи со списком городов и даже обложка на паспорт

Идея коллекции FONTOUR – путешествие по России. Новый формат Кубка показывает страну максимально репрезентативно: футбол в этом розыгрыше трофея добирается до сел Пермского края, кубанских станиц и Южно-Сахалинска. География Кубка России – это идеальный тур по стране, которому бы позавидовал любой музыкант.

Чтобы отразить концепцию большого путешествия, мерч в коллекции выходит за рамки привычного набора. Здесь не только худи, футболки и кепки, но дорожная сумка, набор стикеров, носки и обложка на паспорт. Все, что понадобится болельщикам в дороге.

Худи двух оттенков: темно-серая и светло-серая. На спине отображены города, которые участвуют в Кубке. Тур для Пути РПЛ выглядит так.

Более обширный вариант для Пути регионов. Только представьте – осенью 2024-го вы смотрите в этой толстовке матч любимого локального клуба на ранней стадии Кубка, а весной 2025-го мчите за ним на дальний выезд в гости к гранду.

И все вместе – в виде трофея.

Похожая идея с футболками, но здесь больше цветов. Как вам розовый?

На рукавах – кубковый патч.

А это обложка на паспорт – с трофеем.

В таком длительном путешествии она точно пригодится.

Фото: Fonbet, «Ничего Обычного»

Реклама 18+. ООО «ФОНКОР». Erid: 2SDnjcxWYyY