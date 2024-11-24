Бар-стадион, кафе от «Класса-92» и тот самый паб из фильма «Евротур». Заходим?

В мире множество заведений, так или иначе связанных с футболом. В основном это спорт-бары, куда болельщики приходят посмотреть матчи, попить пива и пообщаться с друзьями. Однако есть места, которые дарят гостям особенный футбольно-гастрономический опыт.

Рассказываем о них.

Бар барабанщика Маноло

Мануэль Касерес Артесеро – он же Маноло эль дель Бомбо – вероятно, самый известный футбольный болельщик в мире. Мужчина с большим барабаном, из-за которого и получил свое прозвище, поддерживал сборную Испании с 1982 года и за 40 лет посетил с ней десять чемпионатов мира. Когда Маноло не ездил за любимой командой, он стоял за стойкой собственного бара в Валенсии.

Бар Tu Museo Deportivo (с исп. «Твой музей спорта») не только заведение, где можно выпить пива с тапас, традиционными испанскими закусками, – владелец превратил место рядом с «Местальей» в настоящий музей футбола. На барной стойке – эмблемы клубов Ла Лиги. Под потолком – шарфы. На стенах – фотографии знаковых побед и, конечно, барабаны, с которыми Маноло ходил на стадионы по всему миру.

Во время коронавируса Мануэлю пришлось закрыть бар: из небольшой пенсии в 800 евро не получалось оплачивать сразу и аренду, и ипотеку. Но одну из спортивных достопримечательностей Валенсии спасли: барабанщик нашел покупателей, которые пообещали сохранить оригинальный интерьер и суть заведения. Теперь Маноло приходит туда в дни домашних матчей «Валенсии».

Пиццерии Марадоны в Неаполе

«У Неаполя три символа – пицца, Марадона и футбол», – говорят жители этого города на юге Италии. И правда, аргентинца боготворят в Неаполе. Имя Марадоны там носят по меньшей мере десяток заведений – конечно, среди них есть и пиццерии.

Две из них находятся в центре города – Испанских кварталах – рядом с гигантским муралом Диего Армандо. Пиццерия Santa Maradona считается первым в городе кафе, названным в честь Марадоны. В меню есть пицца «Рука Бога» и другие блюда, отражающие знаковые моменты карьеры аргентинца.

По соседству находится не только официальный музей Марадоны, но и пиццерия Il Tempio di Maradona («Храм Марадоны»). Название оправдано: в ресторанчике хранится целая коллекция предметов, связанных с Диего – например, слепок ступни. Побывать в пиццерии и не проникнуться любовью к Марадоне просто невозможно.

Бар-кинотеатр с эффектом стадиона

В США сделали шаг в будущее – придумали заведение, в котором посетители смотрят спортивные трансляции так, как будто бы сидят в первого ряду стадиона. Речь о Cosm в Лос-Анджелесе.

Эффект погружения создается благодаря сферическому экрану размером 900 кв. м, залу, который устроен в виде трибуны, а также необычной картинке: матчи показывают с камер, расположенных за воротами или на центральной трибуне. Выглядит впечатляюще!

Из футбола в программе пока только английская Премьер-лига и матчи сборной США. Но Cosm показывает еще и НБА, НФЛ, НХЛ, бейсбол, теннис, UFC и кино. И да, на этом стадионе вас никто не накажет за распитие пива на трибуне.

Кафе в отеле легенд «МЮ»

В 2015 году Райан Гиггз, Пол Скоулз, Никки Батт и братья Невиллы открыли напротив «Олд Траффорд» отель. Название выпускники «Класса-92» выбрали простое, но говорящее – Hotel Football. На первом этаже отеля расположилось заведение с соответствующим отелю названием Cafe Football.

«Футбол» – не классический английский паб, традиционную атмосферу искать здесь не надо, футбольные фанаты разогреваются в других местах. Это скорее семейное кафе для туристов. В меню – фиш-энд-чипс, паста и пицца, а в барной карте – пиво, вино и коктейли. Среди блюд и напитков Cafe Football встречаются тематические: гости могут попробовать коктейль Keano Grigio, названный в честь Роя Кина, а на закуску взять Гарначос.

Впрочем, футбол присутствует не только в меню и названии кафе – владельцы нередко устраивают там встречи с болельщиками перед играми «Манчестер Юнайтед».

Тот самый паб из «Евротура»

Где в Лондоне можно посмотреть матчи «Манчестер Юнайтед»? Шутники с сайта Reddit дружно сходятся во мнении: лучше места, чем паб Fiesty Goat просто не найти. Да, то самое заведение из фильма «Евротур», в котором Сумасшедший Мэйнард в исполнении Винни Джонса заставил Скотти и Купера петь гимн болельщиков «МЮ».

На самом деле в Лондоне нет никакого «Злющего Козла», где собираются фанаты «красных дьяволов». Практически весь «Евротур» сняли в Праге, даже традиционный английский бар нашли в черте города: декорациями послужил ирландский паб James Joyce в самом центре.

Если верить путеводителям, именно в этом заведении в 1993 году разлили первую в истории Чехии пинту пива «Гиннесс». Если судить по фотографиям, интерьер заведения мало изменился со времен съемок – со стен пропали только баннеры «Манчестер Юнайтед».

FONBET BAR на стадионе ЦСКА

Легендарная сцена из «Евротура» совсем недавно обрела новую жизнь – в ролике с участием актера Сергея Бурунова и футболистов ЦСКА.

Полноценный бар прямо на стадионе – теперь такое есть и в России. 2 ноября, в день матча со «Спартаком», на «ВЭБ Арене» официально открылся FONBET BAR .

В новой премиальной зоне от партнера клуба болельщиков ждет барное меню и соответствующее оформление, которые помогают погрузиться в атмосферу настоящего футбольного паба. Пространство находится в секторе 201, прямо за скамейкой ЦСКА, так что гости бара смогут наблюдать за эмоциями футболистов и тренеров в самые напряженные минуты матчей.

FONBET обещает и программу активностей, и знаменитых гостей – например, на дерби к болельщикам в баре присоединился бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич. Дальше – больше! Так что отмечайте новое место на футбольной карте Москвы.

Фото: ПФК ЦСКА

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