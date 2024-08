Ким Кардашьян покорила «Бернабеу». Приехала к «Реалу» из-за сына и Джуда

Сэйнт – огромный фанат.

Пока «Реал» взламывал «Вальядолид», на «Бернабеу» гостила Ким Кардашьян. И захватила почти все внимание.

Мегазвезда приехала на матч вместе с сыном Сэйнтом Уэстом. Без Канье, конечно, – они давно разошлись.

Сын Ким вывел на поле Винисиуса. У Кардашьян – даже селфи с Пересом

Именно мальчик стал главным героем перед матчем. Сын Ким Кардашьян вывел на игру Винисиуса, бразилец показал ребенку мегастадион.

В это же время Кардашьян фоткалась в вип-ложе, смотрела матч с трибун.

После матча Сэйнт тоже сфоткался – с Эндриком. А потом поиграл с Вини на поле, мама наблюдала с бровки.

Ким, кстати, познакомилась и с Флорентино Пересом.

Похоже, ей все понравилось.

Кардашьян на матче «Реала» – почему? Все из-за Джуда

Семейство Кардашьян никак не связано с «Мадридом», зато дружит с Джудом Беллингемом. Сэйнт – огромный фанат англичанина. А сам Джуд в июне стал лицом линии корректирующего нижнего белья SKIMS – личного проекта Ким.

Это второй футболист, который сотрудничает с SKIMS – первым стал Неймар.

«Был восходящей звездой в спортивном мире, сейчас стал кумиром. Его влияние на новое поколение как игроков, так и фанатов, неоспоримо», – она пафосно встречала игрока.

Как пишет Relevo, на матч Кардашьян заманили дети: хотели повидаться с Джудом – и попросились в Испанию. Мама не смогла отказать. Сначала просто сфоткались на базе «Мадрида» за пару дней до игры, а в итоге решили прийти и на «Бернабеу». Плюс сходили в гости к Винисиусу, тот пригласил сам.

Сэйнт Уэст в «полном восторге», так пишет ESPN.

Сын Кардашьян обожает футбол: видел Роналду и Месси

Сэйнт – большой футбольный фанат. Уже виделся со многими звездами: прошлым летом встречался с Криштиану Роналду, получил футболку «Аль-Насра».

Хэллоуин праздновал вот в таком костюме – косплей на Неймара из «Аль-Хилаля».

В феврале 2024-го вышел на поле вместе с Лионелем Месси: пересеклись на матче «Интера Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

Есть и тот, с кем Сэйнт пока незнаком – но очень хочет.

«Эрлинг Холанд, – раскрывает секрет Ким. – Была в Италии. Там мы встретились с Эрлингом. Не представляете, насколько это шокировало моего сына. Футбол – его тема. Ну и я выпендривалась, звонила ему: «Сэйнт, посмотри на кого я наткнулась на вечеринке».

Наверняка скоро встретятся.

