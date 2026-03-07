«Реал» вырвал победу у «Сельты», дедлайн НХЛ, Головин забил Сафонову, Россия с флагом на Паралимпиаде, Мишина и Галлямов выиграли короткую, Малкин отстранен на 5 игр и другие новости

1. «Реал» вырвал победу у «Сельты» на выезде в 27-м туре Ла Лиги – 2:1! Вальверде забил победный гол на 94-й минуте, хотя есть мнение , что в начале атаки был фол. «Мадрид» же не получил пенальти за игру рукой Жуджлы после углового – судья усмотрел фол в атаке.

2. НХЛ. «Колорадо» вырвал победу у «Далласа» (5:4 Б), Ничушкин сравнял на 59:45 (1-й гол за 10 игр!) и забил победный буллит. «Флорида» прервала серию из 4 поражений , обыграв «Детройт» (3:1), Ткачак сделал хет-трик, Бобровский отразил 28 из 29 бросков. «Эдмонтон» проиграл «Каролине» (3:6), несмотря на 14-й гол Подколзина в сезоне. Все результаты дня – здесь .

Кроме того, Евгений Малкин получил 5-матчевую дисквалификацию за удар Расмуса Далина клюшкой по лицу. Из зарплаты россиянина вычтут 159 тысяч долларов.

3. В последний день дедлайна НХЛ «Вашингтон» обменял Карлсона в «Анахайм» на драфт-пики 1-го и 3-го раунда, чем очень расстроил Овечкина. «Колорадо» выменял Кадри и драфт-пик 4-го раунда у «Калгари» на Олофссона, Каррана и выборы в 1-м и 2-м раундах. 40-летний Перри вернулся в «Тампу» , «Лос-Анджелес» получил драфт-пик. Брэйден Шенн перешел в «Айлендерс». Бобровский никуда не уехал, «Флорида» хочет продлить контракт с вратарем. Все главные сделки – в нашем онлайне .

4. «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в 1/8 финала Кубка Англии – 3:1. Джонс, Салах и Робертсон забили.

5. В Fonbet КХЛ «Металлург» проиграл «Автомобилисту» (1:3), ЦСКА победил «Трактор» (1:0), «Авангард» уступил «Сочи» (1:3).

6. НБА. 38 очков Йокича не спасли «Денвер» от разгрома в матче с «Нью-Йорком» с разницей «минус 39» , «Бостон» с вернувшимся после 10 месяцев восстановления от травмы Тейтумом (15+12+7) обыграл «Даллас» и другие результаты .

7. На теннисном турнире в Индиан-Уэллсе Зверев, Синнер, Оже-Альяссим и Шелтон вышли в 3-й круг , Музетти выбыл.

У женщин Калинская, Соболенко, Гауфф, Анисимова вышли в 3-й круг , Шнайдер, Захарова, Александрова и Блинкова выбыли.

8. В Вероне прошло открытие Паралимпиады-2026. Сборная России приняла участие в церемонии с флагом страны . Российским спортсменам не выдали подарочные смартфоны и объяснили это так: «Распространение устройств запрещено в целях соблюдения санкционных законов».

9. Финал Гран-при России по фигурному катанию. Мишина и Галлямов на 0,01 опередили Бойкову и Козловского в короткой программе у пар, Чикмарева и Янченков – 3-и. Степанова и Букин выиграли ритм-танец.

10. «ПСЖ» дома проиграл «Монако» в 25-м туре Лиги 1 – 1:3. Головин забил Сафонову, у Балогуна 1+1. Для Матвея это был 30-й матч за парижский клуб.

11. Европейская конфедерация волейбола допустила молодежные сборные России к участию в соревнованиях с флагом и гимном.

12. «Бавария» разгромила «Боруссию» Менхенгладбах в стартовом матче 25-го тура Бундеслиги – 4:1.

13. «Тоттенхэм» может уволить Тудора через месяц после назначения. «Шпоры» при нем проиграли три матча с общим счетом 3:9, дальше – «Атлетико» и «Ливерпуль».

14. Перро победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону, Лагрейд – 2-й, Кристиансен – 3-й.

15. УЕФА оштрафовал «Реал» на 15 000 евро за нацистское приветствие фаната на матче с «Бенфикой». Трибуну частично закроют на одну игру в случае повторения.

16. Роналду лечится в Испании , сообщили в «Аль-Насре». Травма оказалась серьезнее, чем ожидалась.

17. Спортсмена дисквалифицировали с соревнований в Краснодарском крае из-за логотипа на английском языке на экипировке.

18. Повар Неймара подала на него в суд и требует 43 000 евро за сверхурочную работу и вред здоровью из-за переноса тяжестей и отсутствия перерывов. Женщине приходилось готовить на 150 человек.

19. Винисиус показал средний палец фанатам «Тонделы» в матче португальской лиги, а те оскорбляли форварда «Санта-Клары»: «Иди ## ###» и «Сукин сын». Бразилец получил бан и штраф.

Цитаты дня.

Трамп говорил о войне в Иране, пока Месси и игроки «Интер Майами» стояли сзади: «Мы уничтожаем врага раньше плана. Нам не оставили выбора . У нас самая мощная армия мира»

Генич о видео из раздевалки «Краснодара»: «Неэтично клубу‑хозяину это все выкладывать. Зачем? Абсолютно нормальная тестостероновая раздевалка после горячего матча»

Эдриан Ньюи: «Астон Мартин», подписывая контракт, не знал, что «Хонда» сохранила лишь 30 процентов опытных специалистов»

Алиса Лью: «Я выберу встречу с друзьями вместо тренировки, и если это сделает меня хуже как фигуристку – мне все равно»

«Арсенал» будет чемпионом со звездочкой, в их игре нет ничего красивого . Они сильны, мощны, это профессиональное, функциональное выступление». Пардью о лидере АПЛ

«Будь в России расизм, все афроамериканцы были бы рабами и подметали улицы . Главные расисты в мире – они сами». Попов об инциденте с Кордобой на матче с ЦСКА

Никита Джигурда: «Готов стать психологом «Спартака», сделаю накачку : поверьте в свою офигительность, вперед, орлы! И испанца-тренера научу «Вертикали русского мата»!»

Трамп пошутил, что Месси перешел в «Интер Майами» в том числе из-за погоды, и отметил внешность Де Поля: «Мне не нравятся красивые мужчины – чувствую себя не так уверенно»