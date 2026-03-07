«Реал» вырвал победу у «Сельты», дедлайн НХЛ, Головин забил Сафонову, Россия с флагом на Паралимпиаде, Мишина и Галлямов выиграли короткую, Малкин отстранен на 5 игр и другие новости

  • Спортс
1. «Реал» вырвал победу у «Сельты» на выезде в 27-м туре Ла Лиги – 2:1! Вальверде забил победный гол на 94-й минуте, хотя есть мнение, что в начале атаки был фол. «Мадрид» же не получил пенальти за игру рукой Жуджлы после углового – судья усмотрел фол в атаке.

2. НХЛ. «Колорадо» вырвал победу у «Далласа» (5:4 Б), Ничушкин сравнял на 59:45 (1-й гол за 10 игр!) и забил победный буллит. «Флорида» прервала серию из 4 поражений, обыграв «Детройт» (3:1), Ткачак сделал хет-трик, Бобровский отразил 28 из 29 бросков. «Эдмонтон» проиграл «Каролине» (3:6), несмотря на 14-й гол Подколзина в сезоне. Все результаты дня – здесь

Кроме того, Евгений Малкин получил 5-матчевую дисквалификацию за удар Расмуса Далина клюшкой по лицу. Из зарплаты россиянина вычтут 159 тысяч долларов. 

3. В последний день дедлайна НХЛ «Вашингтон» обменял Карлсона в «Анахайм» на драфт-пики 1-го и 3-го раунда, чем очень расстроил Овечкина. «Колорадо» выменял Кадри и драфт-пик 4-го раунда у «Калгари» на Олофссона, Каррана и выборы в 1-м и 2-м раундах. 40-летний Перри вернулся в «Тампу», «Лос-Анджелес» получил драфт-пик. Брэйден Шенн перешел в «Айлендерс». Бобровский никуда не уехал, «Флорида» хочет продлить контракт с вратарем. Все главные сделки – в нашем онлайне.

4. «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в 1/8 финала Кубка Англии – 3:1. Джонс, Салах и Робертсон забили.

5. В Fonbet КХЛ «Металлург» проиграл «Автомобилисту» (1:3), ЦСКА победил «Трактор» (1:0), «Авангард» уступил «Сочи» (1:3).

6. НБА. 38 очков Йокича не спасли «Денвер» от разгрома в матче с «Нью-Йорком» с разницей «минус 39», «Бостон» с вернувшимся после 10 месяцев восстановления от травмы Тейтумом (15+12+7) обыграл «Даллас» и другие результаты

7. На теннисном турнире в Индиан-Уэллсе Зверев, Синнер, Оже-Альяссим и Шелтон вышли в 3-й круг, Музетти выбыл. 

У женщин Калинская, Соболенко, Гауфф, Анисимова вышли в 3-й круг, Шнайдер, Захарова, Александрова и Блинкова выбыли.

8. В Вероне прошло открытие Паралимпиады-2026. Сборная России приняла участие в церемонии с флагом страны. Российским спортсменам не выдали подарочные смартфоны и объяснили это так: «Распространение устройств запрещено в целях соблюдения санкционных законов».

9. Финал Гран-при России по фигурному катанию. Мишина и Галлямов на 0,01 опередили Бойкову и Козловского в короткой программе у пар, Чикмарева и Янченков – 3-и. Степанова и Букин выиграли ритм-танец.

10. «ПСЖ» дома проиграл «Монако» в 25-м туре Лиги 1 – 1:3. Головин забил Сафонову, у Балогуна 1+1. Для Матвея это был 30-й матч за парижский клуб.

11. Европейская конфедерация волейбола допустила молодежные сборные России к участию в соревнованиях с флагом и гимном.

12. «Бавария» разгромила «Боруссию» Менхенгладбах в стартовом матче 25-го тура Бундеслиги – 4:1.

13. «Тоттенхэм» может уволить Тудора через месяц после назначения. «Шпоры» при нем проиграли три матча с общим счетом 3:9, дальше – «Атлетико» и «Ливерпуль».

14. Перро победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону, Лагрейд – 2-й, Кристиансен – 3-й.

15. УЕФА оштрафовал «Реал» на 15 000 евро за нацистское приветствие фаната на матче с «Бенфикой». Трибуну частично закроют на одну игру в случае повторения.

16. Роналду лечится в Испании, сообщили в «Аль-Насре». Травма оказалась серьезнее, чем ожидалась.

17. Спортсмена дисквалифицировали с соревнований в Краснодарском крае из-за логотипа на английском языке на экипировке.

18. Повар Неймара подала на него в суд и требует 43 000 евро за сверхурочную работу и вред здоровью из-за переноса тяжестей и отсутствия перерывов. Женщине приходилось готовить на 150 человек.

19. Винисиус показал средний палец фанатам «Тонделы» в матче португальской лиги, а те оскорбляли форварда «Санта-Клары»: «Иди ## ###» и «Сукин сын». Бразилец получил бан и штраф.

Цитаты дня.

Трамп говорил о войне в Иране, пока Месси и игроки «Интер Майами» стояли сзади: «Мы уничтожаем врага раньше плана. Нам не оставили выбора. У нас самая мощная армия мира»

Генич о видео из раздевалки «Краснодара»: «Неэтично клубу‑хозяину это все выкладывать. Зачем? Абсолютно нормальная тестостероновая раздевалка после горячего матча»

Эдриан Ньюи: «Астон Мартин», подписывая контракт, не знал, что «Хонда» сохранила лишь 30 процентов опытных специалистов»

Алиса Лью: «Я выберу встречу с друзьями вместо тренировки, и если это сделает меня хуже как фигуристку – мне все равно»

«Арсенал» будет чемпионом со звездочкой, в их игре нет ничего красивого. Они сильны, мощны, это профессиональное, функциональное выступление». Пардью о лидере АПЛ

«Будь в России расизм, все афроамериканцы были бы рабами и подметали улицы. Главные расисты в мире – они сами». Попов об инциденте с Кордобой на матче с ЦСКА

Никита Джигурда: «Готов стать психологом «Спартака», сделаю накачку: поверьте в свою офигительность, вперед, орлы! И испанца-тренера научу «Вертикали русского мата»!»

Трамп пошутил, что Месси перешел в «Интер Майами» в том числе из-за погоды, и отметил внешность Де Поля: «Мне не нравятся красивые мужчины – чувствую себя не так уверенно»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
18.
— 50 грамм этой рыбы стоят 10.000 рублей.
— За что?
— Если ее неправильно приготовить, вы можете умереть.
— Но это же карась!
— Вы недооцениваете нашего повара…
Ответ Cruel Snake
Комментарий скрыт
Астон Мартин был под влиянием мошенников при осуществлении сделки, надо отменить, вернуть деньги, но мотор оставить
Генич сказал глупость. Ни когда не говорил и вот опять.
Либо это у ПСЖ такая оборона убогая, либо это заговор против Сафонова, других объяснений нет. Матвей тащил в моментах.
Экс-армеец забил экс краснодарцу в Париже) вот это прикольная новость
