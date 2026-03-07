НБА. «Сан-Антонио» одолел «Клипперс», отыгравшись с «-25»; 38 очков Николы Йокича не спасли «Денвер» от разгромного проигрыша «Нью-Йорку», 33+9+9 Тайлера Хирро помогли «Майами» победить «Шарлотт» и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли семь матчей.
«Майами» прервал победную серию «Шарлотт» из 6 матчей (128:120), защитник «Хит» Тайлер Хирро отметился 33 очками, 9 подборами и 9 передачами (11 из 20 с игры, 8 из 10 трехочковых, 3 из 3 штрафных).
«Денвер» крупно уступил «Нью-Йорку» (103:142), несмотря на 38 очков Николы Йокича (14 из 21 с игры, 1 из 7 из-за дуги, 9 из 10 с линии).
«Сан-Антонио» совершил второй самый крупный камбэк в своей истории, отыгравшись с «-25» в матче против «Клипперс» (116:112).
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
7 побед в 16 играх после возвращения Йокича. В 16 играх во время его травмы было 6 поражений.
Еще стоит добавить, что из команд уровня ПО, были обыграны только Бостон, а у Юты судьи украли победу
Если б не поганый грузин, боюсь представить сколько б еще призов и наград собрал Кавай Ленард. В здоровом состоянии он до сих пор топ-3 лиги
Ленард тогда травмировал голеностоп. А всю карьеру после САС у него проблема с бедром
Денни Грин тоже поганый? Благодаря ему шансы Кавая на гайку сильно выросли. В 2020 грузина на пути Кавая я не припомню кстати
Второй по величине камбэк для Сан-Антонио за последние 25 лет. SAS очень голодны. Самое устрашающее, что Виктору и ограниченных минут хватает для того, чтобы полностью менять всё, что происходит в игре и доминировать. Ну и концовка от Клипперс это что-то с чем-то, конечно
Кавай - 20 очей уже сегодня набрал. Это его 40-я игра подряд с 20+. Сравнялся с рекордной серией Джона Хавличека (сезон 1971/72) для игроков старше 30 лет. О как!
Уважение Слуцкому! Касл - молодец! За Вембу рад тоже до слез! САС с победой, замечательный камбэк!
Хорошая победа Сперс. Клатч наконец-то потренировали. Но Клипперс, по большому счету, сами отдали игру. Вести +25 по ходу. 20 после половины и 11 перед заключительной, ну и отдать два подбора на штрафных на своем щите в концовке.
Вернули карму за поражение от Миньки ведя +20 с чем то...так еще и на б2б
так весь сезон тренируют )
Шарлотт могут сделать шаг к верхней части плейин. У обеих команд одинаково хорошие результаты за последние 10 матчей. Учитывая переход Хит на быстрый баскетбол, игра должна быть веселой и интересной
Херро лучший матч в жизни провёл, 8 из 9 трюльников в цель. Это был винтажный Хирро из баббла, и даже лёд в венах Кнюпелла с его тремя трёшками в клатче не смог погасить пламя имени Хирро
Кайфанул от защиты Картера против Кавая в четвертой четверти. Ещё один защитный монстр подрастает
Против Кавая был даблтим.
Картер вообще в защите отрабатывает, для меня прямо открытие в этом сезоне. Хотя вообще вся команда в защите выкладывается - Касл, Вемба, Шампани, Картер. Даже Джонсон радует порой. Здесь как минимум два игрока должны в дефенс тим всего сезона входить.
Вемба хорош. После оллстара как-то ментально взрослее заиграл
А Коля всегда так ужасен в защите?
Не всегда, но бывает и хуже, в среднем немного получше, но и не сказать, что он есть в защите. Благодаря подборам защитный рейтинг нормальный, сам тоже здоровенный, так или иначе под кольцом мешает.
