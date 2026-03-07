НБА. «Сан-Антонио» одолел «Клипперс», отыгравшись с «-25»; 38 очков Николы Йокича не спасли «Денвер» от разгромного проигрыша «Нью-Йорку», 33+9+9 Тайлера Хирро помогли «Майами» победить «Шарлотт» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли семь матчей.

«Майами» прервал победную серию «Шарлотт» из 6 матчей (128:120), защитник «Хит» Тайлер Хирро отметился 33 очками, 9 подборами и 9 передачами (11 из 20 с игры, 8 из 10 трехочковых, 3 из 3 штрафных).

«Денвер » крупно уступил «Нью-Йорку » (103:142), несмотря на 38 очков Николы Йокича (14 из 21 с игры, 1 из 7 из-за дуги, 9 из 10 с линии).

«Сан-Антонио» совершил второй самый крупный камбэк в своей истории, отыгравшись с «-25» в матче против «Клипперс» (116:112).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.