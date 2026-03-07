«Колорадо» выменял Кадри и драфт-пик 4-го раунда у «Калгари» на Олофссона, Каррана и выборы в 1-м и 2-м раундах

«Колорадо» выменял Назема Кадри у «Калгари».

«Колорадо » выменял нападающего Назема Кадри у «Калгари ».

«Эвеланш» также получили выбор в четвертом раунде драфта-2027.

Взамен во «Флэймс» отправился нападающий Виктор Олофссон . Кроме того, клуб получил права на проспекта Макса Каррана, условный выбор в первом раунде драфта-2028 и условный выбор во втором раунде драфта-2027.

Кадри провел 61 матч в нынешнем сезоне и набрал 41 (12+29) очко. Срок его соглашения с кэпхитом 7 млн долларов рассчитан до конца сезона-2028/29. Он уже играл за «Колорадо» с 2019 по 2022 год.

В активе Олофссона 25 (11+14) баллов в 60 играх. Срок его контракта с кэпхитом 1,575 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.