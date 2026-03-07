  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Колорадо» выменял Кадри и драфт-пик 4-го раунда у «Калгари» на Олофссона, Каррана и выборы в 1-м и 2-м раундах
22

«Колорадо» выменял Кадри и драфт-пик 4-го раунда у «Калгари» на Олофссона, Каррана и выборы в 1-м и 2-м раундах

«Колорадо» выменял Назема Кадри у «Калгари».

«Колорадо» выменял нападающего Назема Кадри у «Калгари».

«Эвеланш» также получили выбор в четвертом раунде драфта-2027.

Взамен во «Флэймс» отправился нападающий Виктор Олофссон. Кроме того, клуб получил права на проспекта Макса Каррана, условный выбор в первом раунде драфта-2028 и условный выбор во втором раунде драфта-2027.

Кадри провел 61 матч в нынешнем сезоне и набрал 41 (12+29) очко. Срок его соглашения с кэпхитом 7 млн долларов рассчитан до конца сезона-2028/29. Он уже играл за «Колорадо» с 2019 по 2022 год.

В активе Олофссона 25 (11+14) баллов в 60 играх. Срок его контракта с кэпхитом 1,575 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Колорадо»
logoНазем Кадри
logoНХЛ
logoКалгари
logoКолорадо
переходы
logoВиктор Олофссон
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Кадри в Колорадо , Перри в Тампе!
Где-то я уже это видел 🤔
Ответ Кефтеме
Кадри в Колорадо , Перри в Тампе! Где-то я уже это видел 🤔
я вижу это в финале сезона 25/26.
Ответ Кефтеме
Кадри в Колорадо , Перри в Тампе! Где-то я уже это видел 🤔
Не где-то, а когда-то!)
Шикарный дедлайн!

Мужики сработали потрясающе.
После обмена Руа, Кадри точно уже не ждал, а оно вон как получилось.
По расстановке позже можно будет подумать. 5 центров на команду в лице Маккиннона, Нельсона, Кадри, Руа и Друри. Интересно будет посмотреть расстановку теперь по звеньям, кто куда. Либо Мак, либо Кадри будут на краю.

Но Наземка это классный игрок в атаке, он создаёт много и нестандартно, что добавит необходимого элемента составу. И что очень немаловажно большинству.

Теперь есть 15! нападающих ротации НХЛ и 7 защитников.
Круговорот Кадри в Колорадо.
Ну давай Кадри, не подведи нас!
Легенда возвращается!
Конрой работает
Ответ Dimitrakos
Конрой работает
Зачем этот обмен Колорадо - понятно, за ккбковым походом. А вот Калгари? Олофсон - игрок третьего звена, у нас таких полно. Будет наверное с Баклундом-Коулманом. Но нужны то лидеры. а их нет.
Не знаю, теперь лето покажет, Калгари в перестройку на много лет, или все таки сразу из жопы смогут вылезти
Ответ Denisque78
Зачем этот обмен Колорадо - понятно, за ккбковым походом. А вот Калгари? Олофсон - игрок третьего звена, у нас таких полно. Будет наверное с Баклундом-Коулманом. Но нужны то лидеры. а их нет. Не знаю, теперь лето покажет, Калгари в перестройку на много лет, или все таки сразу из жопы смогут вылезти
Там перестройка со времён Игинлы, если не с Нюиндайка(
Колорадо с весомым вкладом от Кадри тогда чашку взял, может на повтор решили поставить? 😆
Ответ Desperadoes
Колорадо с весомым вкладом от Кадри тогда чашку взял, может на повтор решили поставить? 😆
Прочитал, и отпил немного мексиканского Desperados, из только что открытой бутылочки.
Классное пиво с добавкой текилы.
Затем увидел ваш никнейм, и начинает казаться что Кадри опять неспроста в Колорадо)
Колорадо победители этого дедлайн.
Нашел инфу, что Калгари 1.4млнгод будут удерживать
Мак на край, понятно, но вот это вот обмен, так обмен. Хоть и жаль чуть Олофссона, мне успел понравится.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Юта» хочет выменять форварда в топ-6 на дедлайне НХЛ. Томас, Кайру, Кадри и Трочек – в числе кандидатов (The Fourth Period)
3 марта, 10:59
Кадри – 1-й в рейтинге кандидатов на обмен по версии The Hockey News, Хэмилтон – 2-й, Трочек – 3-й, Петтерссон – 15-й, Кайру – 17-й, Биннингтон – 21-й
28 февраля, 15:57
Кадри сообщил «Калгари» о готовности к обмену. Форвард набрал 35 очков в 52 матчах сезона
29 января, 00:25
Рекомендуем
Главные новости
Агент Рендулича опроверг, что Борна пьяным сел в самолет «Шанхая»: «Клевета оценивается судом и уголовным кодексом РФ. Рассмотрим обращение к юристам»
2 минуты назад
КХЛ. ЦСКА сыграет с «Сочи», «Ак Барс» против «Спартака», «Амур» проиграл «Барысу»
сегодня, 14:01
Ротенберг об Овечкине: «С Сашей общаемся достаточно часто. Обсуждали с ним упражнения, которые предлагал юным динамовским хоккеистам на мастер-классе в Петербурге»
42 минуты назад
Рендулич пьяным сел в самолет, его не взяли на выезд «Шанхая» (Павел Лысенков)
56 минут назад
НХЛ. «Бостон» примет «Лос-Анджелес», «Каролина» – «Питтсбург», «Флорида» сыграет с «Детройтом», «Тампа» – с «Коламбусом», «Миннесота» против «Юты»
сегодня, 14:30
Александр Кожевников: «Надоела КХЛ, судейство там безобразное. Решил отдохнуть от лиги, на рыбалочку езжу в Пензу, получаю удовольствие от пенсии»
сегодня, 14:10
Владимир Крикунов: «Ротенберг возглавлял бы сборную России, если бы она играла на официальных турнирах. Любой тренер этого хочет. Плох солдат, который не мечтает стать генералом»
сегодня, 13:59
Задоров о драках вратарей в НХЛ: «Я олдскульный. Если кто-то лезет к голкиперу – защитник должен этому человеку оторвать голову. Вратарь не должен сам этим заниматься»
сегодня, 13:53
Ротенберг о работе менеджером СКА: «Не соглашусь с мнением, что я подавлял тренеров и мешал им. Вспомним и олимпийское золото России, и успехи клуба. Для победы важны все»
сегодня, 13:33
Кучеров, Маккиннон – кто еще? Вспомните пятерку лучших бомбардиров
сегодня, 13:30Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Щитов о фаворитах Кубка Гагарина: «Металлург», «Локомотив», «Авангард» очень хорошо выглядят. «Северсталь», «Автомобилист», минское «Динамо» показывают интересный хоккей. Команды подравнялись»
18 минут назад
Боксер Лебедев о Ротенберге: «Я не люблю давать оценку людям, осуждать кого-то не в моих правилах. Федоров – очень хороший человек, про хоккей половину я узнал от него»
26 минут назад
Андрей Баландин: «Отсутствие Ларионова-младшего положительно влияет на СКА. Когда тренер берет сына в команду, это сложная ситуация. Отец не может быть объективным»
37 минут назад
Дэйли об Овечкине: «Хотим, чтобы Алекс играл в НХЛ столько, сколько он сам захочет»
сегодня, 13:41
«Трактор» и «Т-Банк» в театре показали матч с «Металлургом». Оркестр исполнил «Черно-белый Танкоград» в классической интерпретации
сегодня, 13:23Фото
Акользин об играх в Шанхае: «В Москве и Петербурге тоже много добрых людей, но в Китае с особенной теплотой относятся к иностранцам»
сегодня, 12:53
Андриевский после 0:3 от «Барыса»: «Если есть малейший шанс на плей-офф, надо бороться. Не все от нас зависит, но надо делать те вещи, на которые можем влиять»
сегодня, 12:46
Кравец после 3:0 с «Амуром»: «Хорошая коллективная победа. Сезон не закончен, надо играть до конца, профессионально подходить к делу»
сегодня, 12:38
Задоров о показателе полезности: «Серьезно к этому отношусь. В голове всегда слова Саттера, он ненавидел минусовых игроков. Для него плохо, если защитник по карьере «в минусе»
сегодня, 11:54
Панарин разделил 10-е место в истории НХЛ по очкам в овертаймах с Годро и Элиашем – по 37 баллов
сегодня, 11:16
Рекомендуем