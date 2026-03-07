«Колорадо» выменял Кадри и драфт-пик 4-го раунда у «Калгари» на Олофссона, Каррана и выборы в 1-м и 2-м раундах
«Колорадо» выменял Назема Кадри у «Калгари».
«Колорадо» выменял нападающего Назема Кадри у «Калгари».
«Эвеланш» также получили выбор в четвертом раунде драфта-2027.
Взамен во «Флэймс» отправился нападающий Виктор Олофссон. Кроме того, клуб получил права на проспекта Макса Каррана, условный выбор в первом раунде драфта-2028 и условный выбор во втором раунде драфта-2027.
Кадри провел 61 матч в нынешнем сезоне и набрал 41 (12+29) очко. Срок его соглашения с кэпхитом 7 млн долларов рассчитан до конца сезона-2028/29. Он уже играл за «Колорадо» с 2019 по 2022 год.
В активе Олофссона 25 (11+14) баллов в 60 играх. Срок его контракта с кэпхитом 1,575 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Колорадо»
Где-то я уже это видел 🤔
Мужики сработали потрясающе.
После обмена Руа, Кадри точно уже не ждал, а оно вон как получилось.
По расстановке позже можно будет подумать. 5 центров на команду в лице Маккиннона, Нельсона, Кадри, Руа и Друри. Интересно будет посмотреть расстановку теперь по звеньям, кто куда. Либо Мак, либо Кадри будут на краю.
Но Наземка это классный игрок в атаке, он создаёт много и нестандартно, что добавит необходимого элемента составу. И что очень немаловажно большинству.
Теперь есть 15! нападающих ротации НХЛ и 7 защитников.
Не знаю, теперь лето покажет, Калгари в перестройку на много лет, или все таки сразу из жопы смогут вылезти
Классное пиво с добавкой текилы.
Затем увидел ваш никнейм, и начинает казаться что Кадри опять неспроста в Колорадо)