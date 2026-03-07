Матч окончен
«Реал» вырвал победу у «Сельты» на выезде – 2:1! Вальверде забил на 94-й минуте
«Реал» одолел «Сельту».
«Сельта» уступила «Реалу» (1:2) в рамках стартового матча 27-го тура Ла Лиги.
Матч проходил в Виго на стадионе «Балаидос».
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Орельен Тчуамени открыл счет на 11-й минуте. Борха Иглесиас сравнял на 25-й. На 94-й Федерико Вальверде забил победный гол с помощью рикошета.
