701

«Реал» вырвал победу у «Сельты» на выезде – 2:1! Вальверде забил на 94-й минуте

«Реал» одолел «Сельту».

«Сельта» уступила «Реалу» (1:2) в рамках стартового матча 27-го тура Ла Лиги.

Матч проходил в Виго на стадионе «Балаидос».

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Орельен Тчуамени открыл счет на 11-й минуте. Борха Иглесиас сравнял на 25-й. На 94-й Федерико Вальверде забил победный гол с помощью рикошета.

Ла Лига Испания. 27 тур
6 марта 20:00, Балаидос
Логотип домашней команды
Сельта
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Реал Мадрид
Матч окончен
90’
+4’
  Вальверде
Мориба   Весино
90’
+1’
90’
Асенсио
90’
Питарч   Мануэль Анхель
86’
Тчуамени
Мингеса   Аспас
83’
77’
Браим Диас   Гонсало Гарсия
Жуджла   У. Альварес
70’
Иглесиас   Эль-Абделлауи
70’
Сведберг   Фер Лопес
69’
65’
Гюлер   Паласиос
2тайм
Перерыв
Иглесиас
31’
  Иглесиас
25’
11’
  Тчуамени
Сельта
Раду, Алонсо, Старфельт, Хави Родригес, Мингеса, Мориба, Роман, Каррейра, Сведберг, Иглесиас, Жуджла
Запасные: Сотело, У. Альварес, Аспас, Эль-Абделлауи, Фер Лопес, Фернандес, Нуньес, Руэда, Весино, Вильяр, Айду, Домингес
1тайм
Реал Мадрид:
Куртуа, Менди, Рюдигер, Асенсио, Александер-Арнолд, Питарч, Тчуамени, Гюлер, Вальверде, Винисиус Жуниор, Браим Диас
Запасные: Гонсало Гарсия, Карвахаль, Местре, Агуадо, Сестеро, Паласиос, Лунин, Фран Гарсия, Lamini Domingos Fati João, Мануэль Анхель
Подробнее

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoСельта
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
онлайны
logoОрельен Тчуамени
logoБорха Иглесиас
logoФедерико Вальверде
701 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Я не знаю как глорье бэчэка смотрит матчи Реала, я как фанат Реала делаю это с трудом
Ответ Верховный Лорд
Я не знаю как глорье бэчэка смотрит матчи Реала, я как фанат Реала делаю это с трудом
Они больны, как саранча.
Ответ Верховный Лорд
Я не знаю как глорье бэчэка смотрит матчи Реала, я как фанат Реала делаю это с трудом
Комментарий скрыт
Трент в защите конечно мощь 💪
Ответ Aero Plus
Трент в защите конечно мощь 💪
Да он и в атаке не блещет. Ни одного топ матча за сезон не провел. Много брака в пасах, минимум продвижения мяча и создания остроты. Пока влияния на игру он вообще не оказывает
Гюлер еще и убежал с такой саркастической улыбкой. Никакущее днище, а чсв как у звезды.
Ответ Madridista CF
Гюлер еще и убежал с такой саркастической улыбкой. Никакущее днище, а чсв как у звезды.
Мертвый
Ответ fc_a.m.
Мертвый
мертвые не ошибаются
гюлер в этом сегодня преуспел
Вообще ничего не указывало на победу Реала. Классический Реал
Трент, конечно... Как будто во дворе попинать вышел
Гюлер просто посмешище:)
Ответ rigobersong
Гюлер просто посмешище:)
Эклер не футболист 👍
Ответ rigobersong
Гюлер просто посмешище:)
Комментарий скрыт
Как можно болеть за эти посмешмще? Гюлер набрал скорость но как только узнал что он внутри штрафной то сразу и пал🤣🤣🤣🤣
Ответ Bunyod Turgunov
Как можно болеть за эти посмешмще? Гюлер набрал скорость но как только узнал что он внутри штрафной то сразу и пал🤣🤣🤣🤣
Ямаль рисует пенки по 3-4 раза за матч
Ответ Bunyod Turgunov
Как можно болеть за эти посмешмще? Гюлер набрал скорость но как только узнал что он внутри штрафной то сразу и пал🤣🤣🤣🤣
Так там хоть удар был по его стопе) и по факту судья мог поставить пенку
Вот это лютый отскок 🤣🤣🤣 физрук фартовый похоже
Ответ Десятый номер
Вот это лютый отскок 🤣🤣🤣 физрук фартовый похоже
Комментарий скрыт
Ответ Maksat Hasanow
Комментарий скрыт
Чем смотрел? Мяч отрекошетил и отскочил в ворота.
Декстер, Реал от Альбасете вылетел. После такого лучше вообще ничего не говорить)
Ответ Андрей. С
Декстер, Реал от Альбасете вылетел. После такого лучше вообще ничего не говорить)
Комментарий скрыт
Ответ Андрей. С
Декстер, Реал от Альбасете вылетел. После такого лучше вообще ничего не говорить)
У Реала сегодня 10чел нет) когда у вас Кунде вылетел на ответку с Интером, вы всем спортсом плакались что это потеря потерь)
ТАА конечно же красавец! А то тут Бальде некоторые ругают )
Ответ Pamir88
ТАА конечно же красавец! А то тут Бальде некоторые ругают )
Мастерство Трента не скроешь! (??)🥸
Ответ Pamir88
ТАА конечно же красавец! А то тут Бальде некоторые ругают )
От в отличии от Бальде умеет пасовать. Бальде то вообще ужас на ногах
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Испании. «Эспаньол» сыграл вничью с «Овьедо»
вчера, 21:55
Рекомендуем
Главные новости
Солари о том, что Станкович называл его «говном»: «Неправда. Именно из-за Деяна я в «Спартаке», у нас были хорошие отношения. Нет причин плохо о нем говорить»
6 минут назад
Арбелоа о матчах с «Сити»: «Мы «Реал» и никогда не чувствуем себя хуже кого бы то ни было. «Реал» всегда фаворит. Подходим к игре с огромным желанием и смотрим им прямо в глаза»
10 минут назад
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» в гостях у «Галатасарая», «Бавария» против «Аталанты», «Барселона» сыграет с «Ньюкаслом»
28 минут назад
Угадывайте победителей в матчах топ-чемпионатов и получайте подарки: альбомы Panini, проекторы и джерси любимых клубов
33 минуты назадТесты и игры
Глава РПЛ Алаев: «Не вижу проблемы расизма в российском футболе. Я был на матче ЦСКА – «Краснодар», но ничего не слышал – видимо, находился не там»
40 минут назад
Джиган о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Место женщины – с семьей, а не вот это все. Ездит с этими петушарами, слушает их. Но я бы набил морду этому Мбаппе»
54 минуты назадВидео
Дзюба о том, что Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Когда «Газпром» пришел, они начали сопротивляться»
сегодня, 14:23
«Барселоне» разрешили увеличить вместимость «Камп Ноу» до 62 652 зрителей
сегодня, 14:13
Иглесиас о токсичной маскулинности в академиях: «У мальчиков появляется мнение, что дружба с женщинами невозможна. Если ты общаешься с девушкой, реакция такая: «Ты хочешь с ней переспать?»
сегодня, 14:01
Еще две футболистки сборной Ирана запросили убежище в Австралии. Ранее из расположения команды сбежали 5 спортсменок (ABC)
сегодня, 13:46
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов Азии. 1/8 финала. «Матида Зельвия» обыграл «Канвон», «Виссел Кобе» сыграет с «Сеулом» в среду
19 минут назад
«Ньюкасл» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 14:09
«Зенит» и Яндекс Go Заряд объявили о начале сотрудничества
сегодня, 14:00Реклама
«Атлетико» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 13:06
Мария Погребняк о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же культура отмены? Бойкот Килиана объявят?»
сегодня, 12:45
«Аталанта» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 11:58
«Галатасарай» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 10:38
МЛС пожизненно дисквалифицировала экс-игроков «Коламбуса» Йебоа и Джонса за ставки – в том числе на матчи собственной команды
сегодня, 10:10
Агент Кузьмичев о «Зените»: «Семаку нужно сделать паузу. Он поставил много рекордов, но сейчас не справляется. Команда должна выглядеть по-другому»
сегодня, 09:54
Тимур Гурцкая: «Руководство «Краснодара» сыграло злую шутку с командой, добиваясь переноса игры любой ценой. Знаю, сколько звонков было. Они будто не долетели до «Рубина»
сегодня, 09:44
Рекомендуем