  • Атака перед победным голом «Реала» «Сельте» началась с отбора Анхеля в центре поля. Итурральде считает, что на Фере сфолили: «Явное нарушение, его ударили ногой»
Атака перед победным голом «Реала» «Сельте» началась с отбора Анхеля в центре поля. Итурральде считает, что на Фере сфолили: «Явное нарушение, его ударили ногой»

Итурральде считает, что «Реал» забил победный гол с нарушением правил.

Экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес полагает, что атака перед победным голом «Реала» началась с нарушения.

Мадридцы обыграли «Сельту» (2:1) в 27-м туре Ла Лиги. На 94-й Федерико Вальверде забил победный гол с помощью рикошета.

Атака началась с подката Мануэля Анхеля в центре поля, он отобрал мяч у Фера Лопеса. Судья Исидро Диас де Мера сразу жестом показал, что фола не было.

«Это явное нарушение. Он не коснулся мяча, а ударил соперника ногой и сбил с ног», – заявил Итурральде.

Источник: As
Источник: As
Даже на фото видно, что игра в мяч изначально, тем более на повторах
Даже на фото видно, что игра в мяч изначально, тем более на повторах
Даже на фото видно, что игра в мяч изначально, тем более на повторах
А какая разница? Уже давно игра в мяч не позволяет затем бить соперника по ноге. Но тут уже игрок Сельты успел выбить мяч, поэтому правильно засчитали
Так в мяч же сыграл
Так в мяч же сыграл
Так у них началось в колхозе утро ))
Так у них началось в колхозе утро ))
Эх, похоже ни Метцу, ни Вероне не спастись в этом сезоне :((((((

Зато Майнц как всегда легко спасается после полгода без побед, волшебники !
Ахаха. Кулесы на страже, минусуют жестоко.

Давайте ещё раз узнаем кто такой Иттуральде Гонсалез

Итурральде Гонсалес праздновал победу «Барселоны» над «Реалом» (6:2) в 2009-м.
Об этом рассказал Кристобаль Сория, бывший делегат «Севильи».

«Я никогда об этом не рассказывал... Матч между «Вильярреалом» и «Севильей» состоялся после 2:6... Такой результат не был обычным делом, поэтому, когда я узнал, то рассказал об этом Эдуардо Итурральде Гонсалесу во время разминки.

Мы с ним были заодно. Я закрыл дверь и проверил, что в его раздевалке никого нет. И рассказал ему все там. Я крикнул: «Они забили «Мадриду» шесть!» Мы обнимались как сумасшедшие и праздновали. Раньше я об этом не говорил», – сказал Сория.

На том момент Итурральде Гонсалес был действующим арбитром и работал на матчах Ла Лиги.
Итурральде Гонсалес праздновал победу «Барселоны» над «Реалом» (6:2) в 2009-м. Об этом рассказал Кристобаль Сория, бывший делегат «Севильи». «Я никогда об этом не рассказывал... Матч между «Вильярреалом» и «Севильей» состоялся после 2:6... Такой результат не был обычным делом, поэтому, когда я узнал, то рассказал об этом Эдуардо Итурральде Гонсалесу во время разминки. Мы с ним были заодно. Я закрыл дверь и проверил, что в его раздевалке никого нет. И рассказал ему все там. Я крикнул: «Они забили «Мадриду» шесть!» Мы обнимались как сумасшедшие и праздновали. Раньше я об этом не говорил», – сказал Сория. На том момент Итурральде Гонсалес был действующим арбитром и работал на матчах Ла Лиги.
Из интервью 2013 года:

"– По факту, с вами «Барса» выиграла все три Класико.
– Да, со счетом 3:0, 0:3 и 5:0. Иначе говоря, 11:0 в пользу «Барсы»!
...
- Помимо всего, за 17 лет моего судейства существует еще одна статистика. Например, наибольшее количество домашних поражений «Мадрид» потерпел со мной, а потом – с моим дедушкой, который тоже был арбитром".

Надо же, как занятно получается - у чувачка, дед которого ненавидел Реал и тоже был судьей, установившим антирекорды для Реала, собственная дичайшая стата с серией антирекордов для того же клуба:))

Охотно верится, что всё это "случайность и совпадение":))
Из интервью 2013 года: "– По факту, с вами «Барса» выиграла все три Класико. – Да, со счетом 3:0, 0:3 и 5:0. Иначе говоря, 11:0 в пользу «Барсы»! ... - Помимо всего, за 17 лет моего судейства существует еще одна статистика. Например, наибольшее количество домашних поражений «Мадрид» потерпел со мной, а потом – с моим дедушкой, который тоже был арбитром". Надо же, как занятно получается - у чувачка, дед которого ненавидел Реал и тоже был судьей, установившим антирекорды для Реала, собственная дичайшая стата с серией антирекордов для того же клуба:)) Охотно верится, что всё это "случайность и совпадение":))
О таком не напишут статью на спортс.ру )))
Жаль Сельту конечно. Они в форме и выдали хорошую игру пусть и против разобранного Реала
Уверен, будь та игра рукой футболиста Сельта в своей штрафной в ситуации наоборот, кулесы во всю верещали бы, что судью купили
Прямо платеж занесли)
Но в данной ситуации абсолютно верное решение арбитра :)
Ответ ten Hag
Уверен, будь та игра рукой футболиста Сельта в своей штрафной в ситуации наоборот, кулесы во всю верещали бы, что судью купили Прямо платеж занесли) Но в данной ситуации абсолютно верное решение арбитра :)
Первая мысль - ровно такая же.
Чел не случайно коснулся мяча, а буквально вынес рукой, как заправский вратарь.
При этом какого сильного акцентированного толчка со стороны Тчуамени не было.
9 из 10 арбитров назначили бы пенку.
Уверен, будь та игра рукой футболиста Сельта в своей штрафной в ситуации наоборот, кулесы во всю верещали бы, что судью купили Прямо платеж занесли) Но в данной ситуации абсолютно верное решение арбитра :)
Я думаю удар шипами в колено на 49 секунде, уже обмусолили бы 300 раз из всех щелей, а раз игрока Реала ударили то норм, проехали.
Вот читайте кто такой Иттуральде Гонсалез)) https://m.sports.ru/football/1115752029-eks-delegat-sevili-o-26-reala-ot-barsy-my-s-iturralde-gonsalesom-obnim.html
при чем здесь гонсалес и фол реаловца?
Плюсаните, чтобы все увидели)

Итурральде Гонсалес праздновал победу «Барселоны» над «Реалом» (6:2) в 2009-м.
Об этом рассказал Кристобаль Сория, бывший делегат «Севильи».

«Я никогда об этом не рассказывал... Матч между «Вильярреалом» и «Севильей» состоялся после 2:6... Такой результат не был обычным делом, поэтому, когда я узнал, то рассказал об этом Эдуардо Итурральде Гонсалесу во время разминки.

Мы с ним были заодно. Я закрыл дверь и проверил, что в его раздевалке никого нет. И рассказал ему все там. Я крикнул: «Они забили «Мадриду» шесть!» Мы обнимались как сумасшедшие и праздновали. Раньше я об этом не говорил», – сказал Сория.

На том момент Итурральде Гонсалес был действующим арбитром и работал на матчах Ла Лиги.
ну что ещё может сказать негрейровец
Игра в мяч была все-таки.
Аспасу надо было забивать свой момент несколькими минутами ранее и вообще все вопросы бы отпали.
Игра в мяч была все-таки. Аспасу надо было забивать свой момент несколькими минутами ранее и вообще все вопросы бы отпали.
И поэтому ногами как ножницами можно играть?
И поэтому ногами как ножницами можно играть?
Ну рукой выбивать мяч из своей штрафной можно, как оказалось.
Даже если не вратарь.
Но ты это самое - продолжай плак-плак.
И даже после этого матча кулесы ноют
Но платежей от Переса судьям нет
А Негрейре платежи есть
Просто факты :)
И даже после этого матча кулесы ноют Но платежей от Переса судьям нет А Негрейре платежи есть Просто факты :)
Проблема в том, что эти «просто факты» мало что доказывают. Самые главные коррупционеры никому не платят. Платят ИМ. Даже за то, чтобы можно было честно работать.
