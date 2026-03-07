Атака перед победным голом «Реала» «Сельте» началась с отбора Анхеля в центре поля. Итурральде считает, что на Фере сфолили: «Явное нарушение, его ударили ногой»
Итурральде считает, что «Реал» забил победный гол с нарушением правил.
Экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес полагает, что атака перед победным голом «Реала» началась с нарушения.
Мадридцы обыграли «Сельту» (2:1) в 27-м туре Ла Лиги. На 94-й Федерико Вальверде забил победный гол с помощью рикошета.
Атака началась с подката Мануэля Анхеля в центре поля, он отобрал мяч у Фера Лопеса. Судья Исидро Диас де Мера сразу жестом показал, что фола не было.
«Это явное нарушение. Он не коснулся мяча, а ударил соперника ногой и сбил с ног», – заявил Итурральде.
Изображения: скриншоты трансляции
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
Давайте ещё раз узнаем кто такой Иттуральде Гонсалез
Итурральде Гонсалес праздновал победу «Барселоны» над «Реалом» (6:2) в 2009-м.
Об этом рассказал Кристобаль Сория, бывший делегат «Севильи».
«Я никогда об этом не рассказывал... Матч между «Вильярреалом» и «Севильей» состоялся после 2:6... Такой результат не был обычным делом, поэтому, когда я узнал, то рассказал об этом Эдуардо Итурральде Гонсалесу во время разминки.
Мы с ним были заодно. Я закрыл дверь и проверил, что в его раздевалке никого нет. И рассказал ему все там. Я крикнул: «Они забили «Мадриду» шесть!» Мы обнимались как сумасшедшие и праздновали. Раньше я об этом не говорил», – сказал Сория.
На том момент Итурральде Гонсалес был действующим арбитром и работал на матчах Ла Лиги.
"– По факту, с вами «Барса» выиграла все три Класико.
– Да, со счетом 3:0, 0:3 и 5:0. Иначе говоря, 11:0 в пользу «Барсы»!
...
- Помимо всего, за 17 лет моего судейства существует еще одна статистика. Например, наибольшее количество домашних поражений «Мадрид» потерпел со мной, а потом – с моим дедушкой, который тоже был арбитром".
Надо же, как занятно получается - у чувачка, дед которого ненавидел Реал и тоже был судьей, установившим антирекорды для Реала, собственная дичайшая стата с серией антирекордов для того же клуба:))
Охотно верится, что всё это "случайность и совпадение":))
Прямо платеж занесли)
Но в данной ситуации абсолютно верное решение арбитра :)
Чел не случайно коснулся мяча, а буквально вынес рукой, как заправский вратарь.
При этом какого сильного акцентированного толчка со стороны Тчуамени не было.
9 из 10 арбитров назначили бы пенку.
https://m.sports.ru/football/1115752029-eks-delegat-sevili-o-26-reala-ot-barsy-my-s-iturralde-gonsalesom-obnim.html
Аспасу надо было забивать свой момент несколькими минутами ранее и вообще все вопросы бы отпали.
Даже если не вратарь.
Но ты это самое - продолжай плак-плак.
Но платежей от Переса судьям нет
А Негрейре платежи есть
Просто факты :)