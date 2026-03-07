Атака перед победным голом «Реала» «Сельте» началась с отбора Анхеля в центре поля. Итурральде считает, что на Фере сфолили: «Явное нарушение, его ударили ногой»

Итурральде считает, что «Реал» забил победный гол с нарушением правил.

Экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес полагает, что атака перед победным голом «Реала» началась с нарушения.

Мадридцы обыграли «Сельту» (2:1) в 27-м туре Ла Лиги. На 94-й Федерико Вальверде забил победный гол с помощью рикошета.

Атака началась с подката Мануэля Анхеля в центре поля, он отобрал мяч у Фера Лопеса. Судья Исидро Диас де Мера сразу жестом показал, что фола не было.

«Это явное нарушение. Он не коснулся мяча, а ударил соперника ногой и сбил с ног», – заявил Итурральде.

Изображения: скриншоты трансляции