  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Индиан-Уэллс (ATP). Медведев, Бублик, Алькарас, Синнер, Джокович вышли в 3-й круг, Рублев, Хачанов, Эмбер выбыли
124

Индиан-Уэллс (ATP). Медведев, Бублик, Алькарас, Синнер, Джокович вышли в 3-й круг, Рублев, Хачанов, Эмбер выбыли

В Индиан-Уэллс прошел второй круг «Мастерса».

Янник Синнер обыграл Далибора Сврчину во втором круге в Индиан-Уэллс.

Даниил Медведев прошел Алехандро Табило, Андрей Рублев проиграл Габриэлю Диалло, Карен Хачанов – Жоао Фонсеке.

Сетка здесь.

BNP Paribas Open

Индиан-Уэллс, США

4 – 15 марта 2026

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoBNP Paribas Open
logoATP
результаты
124 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Маерчак так смешно психует, как типа он фаворит матча, который сливает его андердогу

Это напоминает раннего Фритца в матчах с Новаком, потом после 4-5 поражений стал себя нормально вести
Ну и отлично!
Даниилу главное тут было первый матч взять, не уходя в третий сет.
Дальше попроще с состоянием будет.

И все-таки, как только осьминог из своего пике вышел, сразу снова стал самым стабильным из наших.
Пусть и не вернулся пока на свой топовый уровень...
Ответ Антон Тимофеев
Ну и отлично! Даниилу главное тут было первый матч взять, не уходя в третий сет. Дальше попроще с состоянием будет. И все-таки, как только осьминог из своего пике вышел, сразу снова стал самым стабильным из наших. Пусть и не вернулся пока на свой топовый уровень...
О чем я раньше и говорил...еще 2-3 года попылит. Да и тур позволяет быть в топ 5. Главное,чтоб это не всплеск был и чтоб на ТБШ хоть 1 из 2 раз выходил во 2 неделю.
Ответ azfotki
О чем я раньше и говорил...еще 2-3 года попылит. Да и тур позволяет быть в топ 5. Главное,чтоб это не всплеск был и чтоб на ТБШ хоть 1 из 2 раз выходил во 2 неделю.
Ну, топ-5, наверное, все же, перебор))
Хотя...
Условное 5-10 место, почему бы и нет?
Величайше отшлепал в последних двух сетах, кайфанул
Каждый нищий выходит играть матч-жизни против ДЖоковича, а потом годами ничего похожего не показывает.
Меня это уже нормально достало, всякие эти Маерчаки, Басавареди, Табилы, Арнальди, Ботики - перманентно месяцами ничем не занимаются, потом видят в сетке Джоковича и как шакалы цепляются в шанс хотя бы чем-то запомниться за свои бесполезные 10-летние карьеры в туре. Проводят матчи жизни, чтобы потом никогда так не сыграть снова.
Ответ Vakhore
Каждый нищий выходит играть матч-жизни против ДЖоковича, а потом годами ничего похожего не показывает. Меня это уже нормально достало, всякие эти Маерчаки, Басавареди, Табилы, Арнальди, Ботики - перманентно месяцами ничем не занимаются, потом видят в сетке Джоковича и как шакалы цепляются в шанс хотя бы чем-то запомниться за свои бесполезные 10-летние карьеры в туре. Проводят матчи жизни, чтобы потом никогда так не сыграть снова.
бро ты опять за своё, помню ещё в прошлом году про ботика на том же иу писал, Новаче надо деньги возвращать за билеты за такие перфомансы
Ответ Alex Morhan
бро ты опять за своё, помню ещё в прошлом году про ботика на том же иу писал, Новаче надо деньги возвращать за билеты за такие перфомансы
Так я и прав, вот эот поляк - он же будет потом год бить в сетку через раз
Как Ботик делал до нового матча против Новака на АО, где прям снова со штанов выпрыгивал
Император красаавец!
За Рублева страшно, жесть поведение
Кто говорил, что о Вашеро после Мастерса не услышим? 23-й уже. С такого трамплина он еще и в 20-ку войдет и Рублева с Хачановым догонит.
Ответ Olya B.
Кто говорил, что о Вашеро после Мастерса не услышим? 23-й уже. С такого трамплина он еще и в 20-ку войдет и Рублева с Хачановым догонит.
Ну, у него и сетки попроще теперь стали, но, да, он молодец. Поднабрал очков и рейтинга.
А следом за Даней и Саня Бублик выиграл непростой для него матч и вышел в следующий круг турнира.
Хачанов тоже днище
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Шелтон, Руне, Пол и Тьен не заявились на «Мастерс» в Монте-Карло, Хуркач сыграет по защищенному рейтингу
25 минут назад
Алькарас об уровне соперников: «Иногда устаю от того, что в каждом раунде играю против Федерера»
52 минуты назад
Новак Джокович: «Теннисный IQ – это умение находить решение»
сегодня, 14:07
Мирра Андреева: «Серена даже после поражений в финалах «Шлемов» улыбалась и радовалась за соперницу. Мне стоит это перенять»
сегодня, 13:30
У Алькараса 88% побед в первых 25 матчах в Индиан-Уэллс. Более высокий показатель только у Коннорса
сегодня, 13:09
Елена Веснина: «Мирра должна была выигрывать в двух сетах, но нервы. В концовке она играла не в свой теннис, а в теннис соперницы»
сегодня, 12:13
Дрэйпер о матче с Джоковичем: «Мне нужно будет сыграть очень хорошо и не упускать свои шансы»
сегодня, 11:15
Индиан-Уэллс (WTA). 4-й круг. Соболенко сыграет с Осакой, Паолини – с Гибсон, Анисимова встретится с Мбоко, Носкова – с Эалой
сегодня, 10:50
Индиан-Уэллс (ATP). 4-й круг. Синнер сыграет с Фонсекой, Зверев – с Тиафу, Оже-Альяссим встретится с Фисом, Давидович-Фокина – с Тьеном
сегодня, 10:44
Евгений Кафельников: «У Андреевой прогресса нет – это самое главное. Она стоит на месте»
сегодня, 10:32
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем