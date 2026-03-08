Индиан-Уэллс (ATP). Медведев, Бублик, Алькарас, Синнер, Джокович вышли в 3-й круг, Рублев, Хачанов, Эмбер выбыли
В Индиан-Уэллс прошел второй круг «Мастерса».
Янник Синнер обыграл Далибора Сврчину во втором круге в Индиан-Уэллс.
Даниил Медведев прошел Алехандро Табило, Андрей Рублев проиграл Габриэлю Диалло, Карен Хачанов – Жоао Фонсеке.
BNP Paribas Open
Индиан-Уэллс, США
4 – 15 марта 2026
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
Это напоминает раннего Фритца в матчах с Новаком, потом после 4-5 поражений стал себя нормально вести
Даниилу главное тут было первый матч взять, не уходя в третий сет.
Дальше попроще с состоянием будет.
И все-таки, как только осьминог из своего пике вышел, сразу снова стал самым стабильным из наших.
Пусть и не вернулся пока на свой топовый уровень...
Хотя...
Условное 5-10 место, почему бы и нет?
Меня это уже нормально достало, всякие эти Маерчаки, Басавареди, Табилы, Арнальди, Ботики - перманентно месяцами ничем не занимаются, потом видят в сетке Джоковича и как шакалы цепляются в шанс хотя бы чем-то запомниться за свои бесполезные 10-летние карьеры в туре. Проводят матчи жизни, чтобы потом никогда так не сыграть снова.
Как Ботик делал до нового матча против Новака на АО, где прям снова со штанов выпрыгивал