«Реал» не получил пенальти за игру рукой Жуджла после углового против «Сельты». Судья Диас де Мера после ВАР разглядел толчок со стороны мадридцев

Мадридцы играют в гостях с «Сельтой» (1:1, второй тайм) в 27-м туре Ла Лиги.

На 69-й минуте гости получили право на угловой. Форвард хозяев Ферран Жуджла, вероятно, сыграл рукой в штрафной площадке во время розыгрыша.

Главный арбитр Исидро Диас де Мера побывал у монитора ВАР и показал, что был толчок со стороны «Мадрида».

В этом эпизоде Паласиос мог атаковать Илайша Мориба не по правилам, либо же самого Жуджла отталкивал Орельен Тчуамени.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
33 комментария
Негрейрааааа!!!
Ну там Паласиос явно толкал.
Комментарий удален модератором
Ответ Ivang King
Комментарий удален модератором
Перед попаданием мяча в руку, другой игрок фолил на защитнике, если бы не это, то чистый пеналь.
Ответ jbrkntwknq
Перед попаданием мяча в руку, другой игрок фолил на защитнике, если бы не это, то чистый пеналь.
Игрок сам руку поднял и отбил ей мяч, чистый пенальти.
Игрок, который упал, вообще не влиял на эпизод
Жуджла теперь?
Еле выговорил
Как посмел судья не дать пенальти….. Там не один толчок был а два и оба были умышленные. Но Реал не считает свои грубости фолом. Даже целенаправленное колено Рюдигера, в подбородок соперника, не фол….
Тегнули не того Паласиоса
100% пенальти, и на Гюлере еще один не увидел негрейровец.
