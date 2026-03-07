«Реал» не получил пенальти за игру рукой Жуджла после углового против «Сельты». Судья Диас де Мера после ВАР разглядел толчок со стороны мадридцев

«Реал» не получил пенальти за игру рукой Жуджла.

В пользу «Реала » не поставили пенальти за игру рукой.

Мадридцы играют в гостях с «Сельтой» (1:1, второй тайм) в 27-м туре Ла Лиги .

На 69-й минуте гости получили право на угловой. Форвард хозяев Ферран Жуджла , вероятно, сыграл рукой в штрафной площадке во время розыгрыша.

Главный арбитр Исидро Диас де Мера побывал у монитора ВАР и показал, что был толчок со стороны «Мадрида».

В этом эпизоде Паласиос мог атаковать Илайша Мориба не по правилам, либо же самого Жуджла отталкивал Орельен Тчуамени .

Изображения: скриншоты трансляции