Головин забил Сафонову в матче против «ПСЖ» в Париже. У хавбека «Монако» голевые действия в 4 играх подряд

Головин забил Сафонову.

Александр Головин отметился первым голом за «Монако » с октября.

Полузащитник поразил ворота голкипера «ПСЖ » Матвея Сафонова на 55-й минуте матча 25-го тура Лиги 1, проходящего в Париже.

Российский хавбек совершил результативное действие в четвертой игре подряд. В предыдущих трех матчах у него четыре результативных паса.

