Головин забил Сафонову в матче против «ПСЖ» в Париже. У хавбека «Монако» голевые действия в 4 играх подряд
Головин забил Сафонову.
Александр Головин отметился первым голом за «Монако» с октября.
Полузащитник поразил ворота голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова на 55-й минуте матча 25-го тура Лиги 1, проходящего в Париже.
Российский хавбек совершил результативное действие в четвертой игре подряд. В предыдущих трех матчах у него четыре результативных паса.
Подробно со статистикой Головина можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
37 комментариев
Русский забил русскому в зарубежной лиге. это что-то из сводок НХЛ
ЦСКА и тут пока сильнее Краснодара
А чемпион все еще Краснодар
Дописали бы, что и ПСЖ. Чтоб Ваш комментарий был ещё более удачен
Братва, не стреляйте...
Русское дерби!
После того, как Сафонова стали регулярно ставить основным, он в большинстве матчей играет как весьма средний вратарь и нестабильно. Его шанс в том, что до конца сезона вряд ли Луис Энрике будет ставить Шевалье, но если так продолжится дальше, то ПСЖ скорее всего будет искать нового основного кипера
Объективно он и раньше в матчах играл довольно средне. Ту серию пенальти вытащил, молодец, да. Но именно в самих матчах дистанции он очень не очень. Изначально. Другое дело, что Шевалье ещё хуже
И тут Энрике такой под конец сезона "Третий кипер,настало твое время".
А в следующей атаке чуть опять не забил, но Сафонов эффектно потащил
Головин в огне, каждый матч забивает или отдает! Фолил бы по меньше, цены бы ему не было!
Ну и следом классный удар был.
Получается, наш слон забил другому нашему слону)
Каким удавом?
Пару недель назад тут местные анал?итики его в рпл отправляли на пенсию
Калистратов, в желчи не захлебнись там
