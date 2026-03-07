  • Спортс
Головин забил Сафонову в матче против «ПСЖ» в Париже. У хавбека «Монако» голевые действия в 4 играх подряд

Головин забил Сафонову.

Александр Головин отметился первым голом за «Монако» с октября.

Полузащитник поразил ворота голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова на 55-й минуте матча 25-го тура Лиги 1, проходящего в Париже.

Российский хавбек совершил результативное действие в четвертой игре подряд. В предыдущих трех матчах у него четыре результативных паса.

Подробно со статистикой Головина можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
37 комментариев
Русский забил русскому в зарубежной лиге. это что-то из сводок НХЛ
ЦСКА и тут пока сильнее Краснодара
Ответ Денис Кёнигсберг
ЦСКА и тут пока сильнее Краснодара
А чемпион все еще Краснодар
Ответ Нагрузки Сборной
А чемпион все еще Краснодар
Дописали бы, что и ПСЖ. Чтоб Ваш комментарий был ещё более удачен
Братва, не стреляйте...
Русское дерби!
После того, как Сафонова стали регулярно ставить основным, он в большинстве матчей играет как весьма средний вратарь и нестабильно. Его шанс в том, что до конца сезона вряд ли Луис Энрике будет ставить Шевалье, но если так продолжится дальше, то ПСЖ скорее всего будет искать нового основного кипера
Ответ _FoX-
После того, как Сафонова стали регулярно ставить основным, он в большинстве матчей играет как весьма средний вратарь и нестабильно. Его шанс в том, что до конца сезона вряд ли Луис Энрике будет ставить Шевалье, но если так продолжится дальше, то ПСЖ скорее всего будет искать нового основного кипера
Объективно он и раньше в матчах играл довольно средне. Ту серию пенальти вытащил, молодец, да. Но именно в самих матчах дистанции он очень не очень. Изначально. Другое дело, что Шевалье ещё хуже
Ответ Street Fighter
Объективно он и раньше в матчах играл довольно средне. Ту серию пенальти вытащил, молодец, да. Но именно в самих матчах дистанции он очень не очень. Изначально. Другое дело, что Шевалье ещё хуже
И тут Энрике такой под конец сезона "Третий кипер,настало твое время".
А в следующей атаке чуть опять не забил, но Сафонов эффектно потащил
Головин в огне, каждый матч забивает или отдает! Фолил бы по меньше, цены бы ему не было!
Ответ FilthyFrank
Головин в огне, каждый матч забивает или отдает! Фолил бы по меньше, цены бы ему не было!
Ну и следом классный удар был.
Получается, наш слон забил другому нашему слону)
Ответ Rudenzik
Получается, наш слон забил другому нашему слону)
Комментарий скрыт
Ответ Rom4ik3252
Комментарий скрыт
Каким удавом?
Пару недель назад тут местные анал?итики его в рпл отправляли на пенсию
Комментарий удален пользователем
Ответ Алексей Елистратов
Комментарий удален пользователем
Калистратов, в желчи не захлебнись там
Рекомендуем