⚡ Финал Гран-при России. Мишина и Галлямов на 0,01 опередили Бойкову и Козловского в короткой программе, Чикмарева и Янченков – 3-и
Мишина и Галлямов выиграли короткую программу в финале Гран-при России.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу в финале Гран-при России в Челябинске.
Финал Гран-при России по фигурному катанию
Челябинск
Пары
Короткая программа
1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 80,13
2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 80,12
3. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 75,33
4. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 72,63
5. Таисия Щербинина – Артем Петров – 69,38
6. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 68,67
7. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 60,97
8. Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко – 56,98
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Да. Медведева это шедевр : одна десятая по ее разумению меньше одной сотой! Если бы Алина так оговорилась, было столько коментов, несколько дней бы мусолили эту тему. Но с ЕМ такого конечно не будет.
Ну не ходят они в школу)), тутберидзе же сказала вчера, что на коньках легче скакать, чем в школе до 16 часов сидеть
Она же исправилась, хоспади
После ОИ наша родная табличка выглядит как достижение иной, высокоразвитой цивилизации))
Не говорите, глаза радуются)
Потрясающе
Медведева не знает, что сотая меньше десятой.
Так не впервой такие ляпы, но фанатье всё втирает, что масковская дикция безупречно комментит 😂😉
Женя ошиблась и быстро исправилась. Никакого криминала не вижу
Морозов ОЧЕНЬ понравился, как комментатор. Беспристрастный и интересные вещи рассказывает:)
С математикой у Женьки не очень,,,,,,😁😁😁
У ней со многим из школьной программы не очень 😉🫢
За своей следите)
Всем удачи, болею за МиГов.
Саше и Диме гладкого льда и приземления четверного выброса!
Что и в короткой программе будут делать?
им бы остальное чисто катать, а не зацикливаться на этом выбросе.
Удачи любимым МиГам!
Максим остановитесь. Мы обе папы любим.. И кстати, обе они уступают ЧЯ по скорости.. Это фишка Кати с Матвеем..
И по скорости, и по амплитуде, по широте и катания, и элементов. Поэтому ЧЯ и стали третьей парой, это их козыри, которые им дают много ГОЕ и компов.
У каждой пары эти козыри свои.. Катают как могут, выкладываясь полностью.
Очень за ЧЯ и за МиГов
Хотя и АБ и БК тоже симпатичны
