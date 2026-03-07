  • Спортс
  • НХЛ. «Миннесота» победила «Вегас», «Колорадо» вырвал победу у «Далласа», «Флорида» обыграла «Детройт», «Эдмонтон» пропустил 6 шайб от «Каролины»
В регулярном чемпионате НХЛ пройдут очередные матчи.

В регулярном чемпионате НХЛ «Флорида» обыграла «Детройт» (3:1), «Колорадо» вырвал победу у «Далласа» (5:4 Б), «Эдмонтон» проиграл «Каролине» (3:6), «Вегас» уступил «Миннесоте» (2:4).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс”
102 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Нечас, Ничушкин, Уэтжвуд вытащили этот матч.
Но в обороне был детсад в первой половине.

Нечас будто действительно становится суперзвездой. Его игра на Олимпиаде и дальше - восторг.
Колорадо - машина!

Ничушкин - бронепоезд!
Посмотрите какие буллиты взял Уэдж! Ну пррррросто стена!
Эвс по красоте буллиты.
Вэджвуд крутейше отбивал
Есть у Анахайма такая фишка - всех иметь в буллитах. 8-0
Напишите хоть для приличия о Иване Рябкине.
После перевода в qmjhl сегодня набрал 2+2.
В 15 играх сезона 34 очка (11+23). Невероятная форма. Уже ворвался в топ-100 лиги проведя на 30-40 матчей меньше остальных, а по средним поинтам за матч абсолютный лидер лиги.
С учетом того, что он один из главных талантов России 2007 года, можно подсвечивать как складывается юниорская карьера.
В целом-то Боб нормально тащит, похоже реально уже мотивации у команды нет. Помню читал статью про Айлендерс 80-х годов и когда они вышли в 5 финал подряд, который проиграли Эдмонтону, то многие игроки там так же говорили про дикую усталость и отсутствие мотивации.
Мэттью с хет-триком, Боб очень хороший матч, Ларкину здоровья!
ЗЫ Рейнхардта взяли, чтоб Сэму было веселее. Теперь оба будут реагировать, когда будут орать Рейно!
Ну а Хинострозу походу для того, чтоб Родригес с ним по испански болтал.
Ответ dmitrii zukov
Мэттью с хет-триком, Боб очень хороший матч, Ларкину здоровья! ЗЫ Рейнхардта взяли, чтоб Сэму было веселее. Теперь оба будут реагировать, когда будут орать Рейно! Ну а Хинострозу походу для того, чтоб Родригес с ним по испански болтал.
Это наверное первый хет-трик Ткачука ?
Ответ 1988dk
Это наверное первый хет-трик Ткачука ?
Не, штук пять точно было
Малкина 5 игр забанили
Ответ smiakishev
Малкина 5 игр забанили
Он себя повел неадекватно вообще
Кололрада вин по буллитам. Как снег в июле.
Рекомендуем