НХЛ. «Миннесота» победила «Вегас», «Колорадо» вырвал победу у «Далласа», «Флорида» обыграла «Детройт», «Эдмонтон» пропустил 6 шайб от «Каролины»
В регулярном чемпионате НХЛ пройдут очередные матчи.
В регулярном чемпионате НХЛ «Флорида» обыграла «Детройт» (3:1), «Колорадо» вырвал победу у «Далласа» (5:4 Б), «Эдмонтон» проиграл «Каролине» (3:6), «Вегас» уступил «Миннесоте» (2:4).
НХЛ
Регулярный чемпионат
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс”
Но в обороне был детсад в первой половине.
Нечас будто действительно становится суперзвездой. Его игра на Олимпиаде и дальше - восторг.
Ничушкин - бронепоезд!
Вэджвуд крутейше отбивал
После перевода в qmjhl сегодня набрал 2+2.
В 15 играх сезона 34 очка (11+23). Невероятная форма. Уже ворвался в топ-100 лиги проведя на 30-40 матчей меньше остальных, а по средним поинтам за матч абсолютный лидер лиги.
С учетом того, что он один из главных талантов России 2007 года, можно подсвечивать как складывается юниорская карьера.
ЗЫ Рейнхардта взяли, чтоб Сэму было веселее. Теперь оба будут реагировать, когда будут орать Рейно!
Ну а Хинострозу походу для того, чтоб Родригес с ним по испански болтал.