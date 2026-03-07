  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Айлендерс» выменяли Брэйдена Шенна у «Сент-Луиса» на Друэна, выборы в 1-м и 3-м раундах драфта и вратаря Гидлефа
5

«Айлендерс» выменяли Брэйдена Шенна у «Сент-Луиса» на Друэна, выборы в 1-м и 3-м раундах драфта и вратаря Гидлефа

«Сент-Луис» обменял Брэйдена Шенна в «Айлендерс».

«Сент-Луис» обменял нападающего Брэйдена Шенна в «Айлендерс».

Взамен «Блюз» получили выбор в первом раунде драфта-2026 (изначально принадлежавший «Колорадо»), выбор в третьем раунде драфта-2026 (изначально принадлежавший «Нью-Джерси»), нападающего Джонатана Друэна и вратаря Маркуса Гидлефа.

Шенн провел 61 матч в нынешнем сезоне и набрал 28 (12+16) очков. Срок его соглашения с кэпхитом 6,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2027/28.

Ранее стало известно, что Шенн отказался от пункта о запрете на обмен ради этого перехода.

В активе Друэна 21 (3+18) балл в 55 играх сезона. Срок его контракта с кэпхитом 4 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

Гидлеф выступает за «Лександ». Он выл выбран «Айлендерс» на драфте-2024 под 147-м общим номером.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Сент-Луиса»
logoСент-Луис
Маркус Гидлеф
logoАйлендерс
переходы
logoНХЛ
logoДжонатан Друэн
logoБрэйден Шенн
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я тут давеча писал про проблемы Айлов и озвучивал свои хотелки в дедлайн. Один из пунктов - усиление чекинг лайн, ибо четвертая линия, де факто, у команды отсутствует. Бойся своих желаний. Чекинг лайн усилили и всего то за шесть с половиной миллионов.
За Шенна слишком много
Друэн себя никак не показал, так хотя бы какой то размен, Шенн тоже не лучший сезон проводит, но может встряхнуться после обмена, если не впишется в межсезонье можно будет толкнуть дальше, Айлам конечно в 4 боттом нужны хоккеисты, Дадонова надо цеплять..
честно говоря, дикая переплата за Шенна. вместо первого раунда в лучшем случае должен был быть второй, а то и третий
Ответ *MVP*
честно говоря, дикая переплата за Шенна. вместо первого раунда в лучшем случае должен был быть второй, а то и третий
Пик первого раунда Колорадский. Учитывая, что Эвеланш лидируют в сводной таблице, он будет в конце раунда.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Детройт» выменял Фолка у «Сент-Луиса» на драфт-пики в 1-м и 3-м раундах, Джастина Холла и права на Бучельникова
6 марта, 21:23
«Сент-Луис» обменял Фолка в «Детройт» на выборы в 1-м и 3-м раундах драфта и Джастина Холла (The Athletic)
6 марта, 20:43
Брэйден Шенн перейдет в «Айлендерс». Капитан «Сент-Луиса» отказался от пункта о запрете на обмен (Фрэнк Серавалли)
6 марта, 19:34
Рекомендуем
Главные новости
Агент Рендулича опроверг, что Борна пьяным сел в самолет «Шанхая»: «Клевета оценивается судом и уголовным кодексом РФ. Рассмотрим обращение к юристам»
2 минуты назад
КХЛ. ЦСКА сыграет с «Сочи», «Ак Барс» против «Спартака», «Амур» проиграл «Барысу»
сегодня, 14:01
Ротенберг об Овечкине: «С Сашей общаемся достаточно часто. Обсуждали с ним упражнения, которые предлагал юным динамовским хоккеистам на мастер-классе в Петербурге»
42 минуты назад
Рендулич пьяным сел в самолет, его не взяли на выезд «Шанхая» (Павел Лысенков)
56 минут назад
НХЛ. «Бостон» примет «Лос-Анджелес», «Каролина» – «Питтсбург», «Флорида» сыграет с «Детройтом», «Тампа» – с «Коламбусом», «Миннесота» против «Юты»
сегодня, 14:30
Александр Кожевников: «Надоела КХЛ, судейство там безобразное. Решил отдохнуть от лиги, на рыбалочку езжу в Пензу, получаю удовольствие от пенсии»
сегодня, 14:10
Владимир Крикунов: «Ротенберг возглавлял бы сборную России, если бы она играла на официальных турнирах. Любой тренер этого хочет. Плох солдат, который не мечтает стать генералом»
сегодня, 13:59
Задоров о драках вратарей в НХЛ: «Я олдскульный. Если кто-то лезет к голкиперу – защитник должен этому человеку оторвать голову. Вратарь не должен сам этим заниматься»
сегодня, 13:53
Ротенберг о работе менеджером СКА: «Не соглашусь с мнением, что я подавлял тренеров и мешал им. Вспомним и олимпийское золото России, и успехи клуба. Для победы важны все»
сегодня, 13:33
Кучеров, Маккиннон – кто еще? Вспомните пятерку лучших бомбардиров
сегодня, 13:30Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Щитов о фаворитах Кубка Гагарина: «Металлург», «Локомотив», «Авангард» очень хорошо выглядят. «Северсталь», «Автомобилист», минское «Динамо» показывают интересный хоккей. Команды подравнялись»
18 минут назад
Боксер Лебедев о Ротенберге: «Я не люблю давать оценку людям, осуждать кого-то не в моих правилах. Федоров – очень хороший человек, про хоккей половину я узнал от него»
26 минут назад
Андрей Баландин: «Отсутствие Ларионова-младшего положительно влияет на СКА. Когда тренер берет сына в команду, это сложная ситуация. Отец не может быть объективным»
37 минут назад
Дэйли об Овечкине: «Хотим, чтобы Алекс играл в НХЛ столько, сколько он сам захочет»
сегодня, 13:41
«Трактор» и «Т-Банк» в театре показали матч с «Металлургом». Оркестр исполнил «Черно-белый Танкоград» в классической интерпретации
сегодня, 13:23Фото
Акользин об играх в Шанхае: «В Москве и Петербурге тоже много добрых людей, но в Китае с особенной теплотой относятся к иностранцам»
сегодня, 12:53
Андриевский после 0:3 от «Барыса»: «Если есть малейший шанс на плей-офф, надо бороться. Не все от нас зависит, но надо делать те вещи, на которые можем влиять»
сегодня, 12:46
Кравец после 3:0 с «Амуром»: «Хорошая коллективная победа. Сезон не закончен, надо играть до конца, профессионально подходить к делу»
сегодня, 12:38
Задоров о показателе полезности: «Серьезно к этому отношусь. В голове всегда слова Саттера, он ненавидел минусовых игроков. Для него плохо, если защитник по карьере «в минусе»
сегодня, 11:54
Панарин разделил 10-е место в истории НХЛ по очкам в овертаймах с Годро и Элиашем – по 37 баллов
сегодня, 11:16
Рекомендуем