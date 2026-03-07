«Айлендерс» выменяли Брэйдена Шенна у «Сент-Луиса» на Друэна, выборы в 1-м и 3-м раундах драфта и вратаря Гидлефа

«Сент-Луис» обменял Брэйдена Шенна в «Айлендерс».

«Сент-Луис » обменял нападающего Брэйдена Шенна в «Айлендерс».

Взамен «Блюз» получили выбор в первом раунде драфта-2026 (изначально принадлежавший «Колорадо»), выбор в третьем раунде драфта-2026 (изначально принадлежавший «Нью-Джерси»), нападающего Джонатана Друэна и вратаря Маркуса Гидлефа .

Шенн провел 61 матч в нынешнем сезоне и набрал 28 (12+16) очков. Срок его соглашения с кэпхитом 6,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2027/28.

Ранее стало известно, что Шенн отказался от пункта о запрете на обмен ради этого перехода.

В активе Друэна 21 (3+18) балл в 55 играх сезона. Срок его контракта с кэпхитом 4 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

Гидлеф выступает за «Лександ». Он выл выбран «Айлендерс » на драфте-2024 под 147-м общим номером.