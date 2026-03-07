Подколзин забил «Каролине» с острого угла и повторил личный рекорд в НХЛ по голам за сезон (14). У него 28 очков и «+14» в 63 играх
Василий Подколзин забил 14-й гол в сезоне и повторил личный снайперский рекорд .
Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин забросил шайбу броском с острого угла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (3:6).
На счету 24-летнего форварда стало 28 (14+14) очков в 63 играх в текущем сезоне при полезности «+14».
Подколзин повторил личный снайперский рекорд в лиге, установленный в дебютном сезоне (2021/22, 14 шайб в 79 играх за «Ванкувер»).
Сегодня Василий (12:05, нейтральная полезность) реализовал 1 из 2 бросков в створ, применил 5 силовых приемов и сделал 1 блок.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
"Конечно, Вася..... "
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Дак он играет то с кем ? С такими партнерами должен 35 голов забивать
Офигенно попал
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем