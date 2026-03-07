Подколзин забил «Каролине» с острого угла и повторил личный рекорд в НХЛ по голам за сезон (14). У него 28 очков и «+14» в 63 играх

Василий Подколзин забил 14-й гол в сезоне и повторил личный снайперский рекорд .

Форвард «Эдмонтона » Василий Подколзин забросил шайбу броском с острого угла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (3:6).

На счету 24-летнего форварда стало 28 (14+14) очков в 63 играх в текущем сезоне при полезности «+14».

Подколзин повторил личный снайперский рекорд в лиге, установленный в дебютном сезоне (2021/22, 14 шайб в 79 играх за «Ванкувер»).

Сегодня Василий (12:05, нейтральная полезность) реализовал 1 из 2 бросков в створ, применил 5 силовых приемов и сделал 1 блок.