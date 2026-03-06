⚡ Кубок мира. Индивидуальная гонка. Перро победил в индивидуальной гонке, Лагрейд – 2-й, Кристиансен – 3-й

Эрик Перро победил в индивидуальной гонке на Кубке мира в Контиолахти.

Французский биатлонист Эрик Перро победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти. Кубок мира по биатлону-2025/26 7-й этап Контиолахти, Финляндия Мужчины 1. Эрик Перро (Франция) – 44.55,7 (0) 2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 29,9 (0) 3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 47,9 (0) 4. Лукас Хофер (Италия) – 1.18,1 (0) 5. Филипп Наврат (Германия) – 2.19,6 (2) 6. Мартин Ульдал (Норвегия) – 2.20,1 (1) 7. Яков Фак (Словения) – 2.22,3 (0) 8. Фабьен Клод (Франция) – 2.23,4 (2)