⚡ Кубок мира. Индивидуальная гонка. Перро победил в индивидуальной гонке, Лагрейд – 2-й, Кристиансен – 3-й
Эрик Перро победил в индивидуальной гонке на Кубке мира в Контиолахти.
Французский биатлонист Эрик Перро победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.
Кубок мира по биатлону-2025/26
7-й этап
Контиолахти, Финляндия
Мужчины
1. Эрик Перро (Франция) – 44.55,7 (0)
2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 29,9 (0)
3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 47,9 (0)
4. Лукас Хофер (Италия) – 1.18,1 (0)
5. Филипп Наврат (Германия) – 2.19,6 (2)
6. Мартин Ульдал (Норвегия) – 2.20,1 (1)
7. Яков Фак (Словения) – 2.22,3 (0)
8. Фабьен Клод (Франция) – 2.23,4 (2)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Но будет мотивация на домашних Играх личное золото взять
Тут ведущий на Окко сказал, что россияне будут среди лидеров на следующих ОГ. Лично я в этом не уверена, даже если, вдруг, будут допущены. Нынешние местные лидеры к тому времени завянут на внутреннем рынке, а, насчет кому сейчас 20 лет чего-то не видно особо кого. Или Эдик тряхнет стариной, и наконец, станет ОИ? Хотя, для начала, хотя бы победил в гонке КМ, а, этого даже в лучший его период не случилось.
Бабиков, крайний наш победитель гонки КМ! И, таковым останется еще ни один год.