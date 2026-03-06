  • Спортс
  ⚡ Кубок мира. Индивидуальная гонка. Перро победил в индивидуальной гонке, Лагрейд – 2-й, Кристиансен – 3-й
⚡ Кубок мира. Индивидуальная гонка. Перро победил в индивидуальной гонке, Лагрейд – 2-й, Кристиансен – 3-й

Эрик Перро победил в индивидуальной гонке на Кубке мира в Контиолахти.

Французский биатлонист Эрик Перро победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.

Кубок мира по биатлону-2025/26

7-й этап

Контиолахти, Финляндия

Мужчины

1. Эрик Перро (Франция) – 44.55,7 (0)

2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 29,9 (0)

3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 47,9 (0)

4. Лукас Хофер (Италия) – 1.18,1 (0)

5. Филипп Наврат (Германия) – 2.19,6 (2)

6. Мартин Ульдал (Норвегия) – 2.20,1 (1)

7. Яков Фак (Словения) – 2.22,3 (0)

8. Фабьен Клод (Франция) – 2.23,4 (2)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
32 комментария
Лагрейд серебро по привычке
в десятке Хофер - 36 лет, Расторгуев - 37, Фак - 38
Топ-4 с нолями, когда такое было?
Эрик красавчик,💋 какой сегодня хладнокровный!
Эрик заслуженно заберёт кубок мира, отлично технически подготовлен, да на олимпиаде не показал свои способности во всю, но это из-за неопытности, лагрейд всё же оклимался и на олимпиаде показал хороший уровень, но это его вторая олимпиада, у него уже был опыт, с эрика большой спрос будет на следующей олимпиаде, без всяких условностей, а пока что как по мне на ближайшие несколько сезонов он может быть лидером биатлона
Ответ поколение пепси
Эрик заслуженно заберёт кубок мира, отлично технически подготовлен, да на олимпиаде не показал свои способности во всю, но это из-за неопытности, лагрейд всё же оклимался и на олимпиаде показал хороший уровень, но это его вторая олимпиада, у него уже был опыт, с эрика большой спрос будет на следующей олимпиаде, без всяких условностей, а пока что как по мне на ближайшие несколько сезонов он может быть лидером биатлона
Комментарий скрыт
Ответ Xell
Комментарий скрыт
Бё выиграл свой первый кубок мира в 25 лет, фуркад в 23, перро вероятно выиграет в 24 года, пока что он демонстрирует перспективу топа, но в целом я согласен, есть ощущение что он не будет монструозный
Эрик хорош, на вид был не запыханный, бежал с запасом сил, мог даже ещё прибавить на последнем круге при необходимости
Не хватило нулей Эрику на ОИ.
Но будет мотивация на домашних Играх личное золото взять
В любом случае не хочу, чтобы Перро стал доминатором. Явное преимущество одного неинтересно.
Тут ведущий на Окко сказал, что россияне будут среди лидеров на следующих ОГ. Лично я в этом не уверена, даже если, вдруг, будут допущены. Нынешние местные лидеры к тому времени завянут на внутреннем рынке, а, насчет кому сейчас 20 лет чего-то не видно особо кого. Или Эдик тряхнет стариной, и наконец, станет ОИ? Хотя, для начала, хотя бы победил в гонке КМ, а, этого даже в лучший его период не случилось.

Бабиков, крайний наш победитель гонки КМ! И, таковым останется еще ни один год.
Бабиков, крайний наш победитель гонки КМ! И, таковым останется еще ни один год.
Ответ Juliejulie Londonlondon
В любом случае не хочу, чтобы Перро стал доминатором. Явное преимущество одного неинтересно. Тут ведущий на Окко сказал, что россияне будут среди лидеров на следующих ОГ. Лично я в этом не уверена, даже если, вдруг, будут допущены. Нынешние местные лидеры к тому времени завянут на внутреннем рынке, а, насчет кому сейчас 20 лет чего-то не видно особо кого. Или Эдик тряхнет стариной, и наконец, станет ОИ? Хотя, для начала, хотя бы победил в гонке КМ, а, этого даже в лучший его период не случилось. Бабиков, крайний наш победитель гонки КМ! И, таковым останется еще ни один год.
Комментарий скрыт
Эх Эрик, такую бы стрельбу в ИГ на ОИ.
Браво! 👏 👏 👏
Рекомендуем