Матч окончен
«ПСЖ» дома проиграл «Монако» – 1:3! Головин забил Сафонову, у Балогуна 1+1
«ПСЖ» Сафонова проиграл «Монако» Головина.
«ПСЖ» Матвея Сафонова уступил «Монако» Александра Головина (1:3) в стартовом матче 25-го тура Лиги 1.
Матч проходил на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже.
Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Магн Аклиуш открыл счет на 27-й минуте с паса Фоларина Балогуна. На 55-й минуте ворота Матвея Сафонова поразил Александр Головин. Брэдли Барколя забил на 71-й. Балогун забил на 73-й.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
