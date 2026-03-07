171

«ПСЖ» дома проиграл «Монако» – 1:3! Головин забил Сафонову, у Балогуна 1+1

«ПСЖ» Сафонова проиграл «Монако» Головина.

«ПСЖ» Матвея Сафонова уступил «Монако» Александра Головина (1:3) в стартовом матче 25-го тура Лиги 1.

Матч проходил на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже.

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Магн Аклиуш открыл счет на 27-й минуте с паса Фоларина Балогуна. На 55-й минуте ворота Матвея Сафонова поразил Александр Головин. Брэдли Барколя забил на 71-й. Балогун забил на 73-й.

Лига 1 Франция. 25 тур
6 марта 19:45, Парк-де-Пренс
Логотип домашней команды
ПСЖ
Завершен
1 - 3
Логотип гостевой команды
Монако
Матч окончен
Хакими
90’
+1’
81’
Аклиуш   Аденгра
81’
Балогун   Бирет
76’
Камара
Заир-Эмери   Гонсалу Рамуш
74’
73’
  Балогун
71’
Балогун
  Барколя
71’
Дро Фернандес   Ли Кан Ин
60’
Кварацхелия   Дембеле
60’
Д. Дуэ   Меюлю
60’
55’
  Головин
54’
Бамба   Головин
54’
Кайо Энрике   Мависса Элеби
2тайм
Перерыв
45’
+4’
Фас
27’
  Аклиуш
15’
Вандерсон   Тезе
ПСЖ
Сафонов, Мендеш, Пачо, Забарный, Хакими, Дро Фернандес, Витинья, Заир-Эмери, Кварацхелия, Барколя, Д. Дуэ
Запасные: Маркиньос, Дембеле, Бералдо, Ли Кан Ин, Гонсалу Рамуш, Люка Эрнандес, Меюлю, Шевалье, Мбайе
1тайм
Монако:
Кен, Фас, Керер, Закария, Кулибали, Кайо Энрике, Камара, Бамба, Вандерсон, Аклиуш, Балогун
Запасные: Льенар, Головин, Мависса Элеби, Бирет, Аденгра, Фати, Тезе, Нибомбе, Бруннер
Подробнее

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoМонако
онлайны
logoАлександр Головин
logoМагн Аклиуш
logoМатвей Сафонов
logoБрэдли Барколя
logoФоларин Балогун
171 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Начинает казаться, что защита ПСЖ деньги ставит на голы в свои ворота
Третий матч с Монако и очередной феерический привоз
Ответ Влад Безруков
Начинает казаться, что защита ПСЖ деньги ставит на голы в свои ворота Третий матч с Монако и очередной феерический привоз
Первый гол Заир-эмери решил дриблинг в своей штрафной устроить, потерял мяч, забивали в упор, причем один игрок Монако прикрывал собой момент удара. Второй мяч рикошет от Витиньо отлетел к Головину, возле которого стоял тот же Заир-эмери, бил Саша в противоход. Третий гол рикошет от ноги защитника ПСЖ, причем опять потеря мяча у Ликанга возле штрафной. Два удара Мотя отбил оч хорошо. В защите почему-то Витиньо оказывался в роли последнего защитника. Много пасов в недодачу у псж. Много вопросов к Луису Энрике
Сколько ..билов в комментариях! Ни в одном голе нет ошибки Сафонова . А второй и третий голы даже в теории невозможно было вытащить. Удар в противоход. Удар- рикошет , мяч меняет направление. Благодаря Моте ПСЖ не летит разгромно. Он два мертвых удара потащил .
Ответ kvint(ksk)
Сколько ..билов в комментариях! Ни в одном голе нет ошибки Сафонова . А второй и третий голы даже в теории невозможно было вытащить. Удар в противоход. Удар- рикошет , мяч меняет направление. Благодаря Моте ПСЖ не летит разгромно. Он два мертвых удара потащил .
они матч не смотрят, реагируют тупо на изменение счета
Ответ kvint(ksk)
Сколько ..билов в комментариях! Ни в одном голе нет ошибки Сафонова . А второй и третий голы даже в теории невозможно было вытащить. Удар в противоход. Удар- рикошет , мяч меняет направление. Благодаря Моте ПСЖ не летит разгромно. Он два мертвых удара потащил .
Ну второй мне кажется как раз и можно было. А вот 3 бы не было, если бы пачо не трогал.
как они лч выиграли с такой защитой?
Ответ Алистер
как они лч выиграли с такой защитой?
там не было Забарного
Ответ Klshk
там не было Забарного
Комментарий скрыт
По отдельности, а точнее в паре с Маркиньошем, Пачо и Забарный могут производить впечатление того, что они профессиональные футболисты. Но вместе они собираются в абсолютного говнотрансформера
Ответ Badmurza
По отдельности, а точнее в паре с Маркиньошем, Пачо и Забарный могут производить впечатление того, что они профессиональные футболисты. Но вместе они собираются в абсолютного говнотрансформера
Бракованный кубик-рубик
Ответ Badmurza
По отдельности, а точнее в паре с Маркиньошем, Пачо и Забарный могут производить впечатление того, что они профессиональные футболисты. Но вместе они собираются в абсолютного говнотрансформера
Опять Забарного приплели, хотя ни водном голе сегодня его вины нет
Ну вот, а мы игрока Спартака обсуждали с его пяткой. Полюбуйтесь каков красавец - ну прям все силы приложил чтобы подарить мяч в штрафной сопернику, только с третьего раза смог.
Ответ БилльХансен
Ну вот, а мы игрока Спартака обсуждали с его пяткой. Полюбуйтесь каков красавец - ну прям все силы приложил чтобы подарить мяч в штрафной сопернику, только с третьего раза смог.
Подводя итог - хрен знает как должен выглядеть вратарь, когда защита так пожарит весь матч, а половина партнёров имеют самоубийственное желание обыгрывать в своей штрафной. Наверно можно было лучше, но свою работу Матвей сделал и не в нем вообще проблема. От смены вратарей тут ничего не поменяется.
Ответ БилльХансен
Подводя итог - хрен знает как должен выглядеть вратарь, когда защита так пожарит весь матч, а половина партнёров имеют самоубийственное желание обыгрывать в своей штрафной. Наверно можно было лучше, но свою работу Матвей сделал и не в нем вообще проблема. От смены вратарей тут ничего не поменяется.
При потере системности в игре, которая в ПСЖ была построена в прошлом сезоне на высоком прессинге, нет ничего удивительного в сегодняшних провалах. Команда потеряла возможность прессинговать. Причины и так налицо. Монако вышел на пик и накатывает на зону еврокубков.Ребята там здоровые,техничные.Сидят в автобусе, затем продавливают уставшего соперника, используя незаурядные физические данные и большую свежесть. ПСЖ сегодня просто нечем ответить. Точнее- некем. Прижали к воротам даже Витинью. Это впервые в этом сезоне.
Защита ПСЖ 🤡
Ошибки Матвея не увидел ни разу. А вот балакающее подставляющее недоразумение - это позорище!
Ответ Social Warrior
Ошибки Матвея не увидел ни разу. А вот балакающее подставляющее недоразумение - это позорище!
Комментарий скрыт
Ответ Bansly
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Защитники ПСЖ решили превзойти вчерашнее достижение коллег из Спартака. Надо ещё чуток поднажать и всё получится.
защитники ПСЖ сегодня конечно хет трик в свои ворота сделали. третий гол вообще шедевральная подставка ноги под удар в свои ворота
Ответ Григорий Молотков
защитники ПСЖ сегодня конечно хет трик в свои ворота сделали. третий гол вообще шедевральная подставка ноги под удар в свои ворота
Комментарий скрыт
Головин не щадит Сафонова, это тебе привет от ЦСКА краснодарец бгг
Ответ Streetbor
Головин не щадит Сафонова, это тебе привет от ЦСКА краснодарец бгг
Головин просто делает свою работу. А в РПЛ он и не пересекался даже с "краснодарцем"
Ответ Streetbor
Головин не щадит Сафонова, это тебе привет от ЦСКА краснодарец бгг
Ума палата ...
