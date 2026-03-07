«ПСЖ» дома проиграл «Монако» – 1:3! Головин забил Сафонову, у Балогуна 1+1

«ПСЖ» Сафонова проиграл «Монако» Головина.

«ПСЖ » Матвея Сафонова уступил «Монако » Александра Головина (1:3) в стартовом матче 25-го тура Лиги 1.

Матч проходил на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже.

Магн Аклиуш открыл счет на 27-й минуте с паса Фоларина Балогуна. На 55-й минуте ворота Матвея Сафонова поразил Александр Головин. Брэдли Барколя забил на 71-й. Балогун забил на 73-й.

Лига 1 Франция. 25 тур 6 марта 19:45, Парк-де-Пренс ПСЖ Завершен 1 - 3 Монако Матч окончен Хакими 90’ +1’ 81’ Аклиуш Аденгра 81’ Балогун Бирет 76’ Камара Заир-Эмери Гонсалу Рамуш 74’ 73’ Балогун

71’ Балогун Барколя

71’ Дро Фернандес Ли Кан Ин 60’ Кварацхелия Дембеле 60’ Д. Дуэ Меюлю 60’ 55’ Головин

54’ Бамба Головин 54’ Кайо Энрике Мависса Элеби 2 тайм Перерыв 45’ +4’ Фас 27’ Аклиуш

15’ Вандерсон Тезе ПСЖ Сафонов, Мендеш, Пачо, Забарный, Хакими, Дро Фернандес, Витинья, Заир-Эмери, Кварацхелия, Барколя, Д. Дуэ Запасные: Маркиньос, Дембеле, Бералдо, Ли Кан Ин, Гонсалу Рамуш, Люка Эрнандес, Меюлю, Шевалье, Мбайе 1 тайм Монако: Кен, Фас, Керер, Закария, Кулибали, Кайо Энрике, Камара, Бамба, Вандерсон, Аклиуш, Балогун Запасные: Льенар, Головин, Мависса Элеби, Бирет, Аденгра, Фати, Тезе, Нибомбе, Бруннер

