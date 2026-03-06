⚡ Финал Гран-при России. Степанова и Букин выиграли ритм-танец, Кагановская и Некрасов – 2-е, Миронова и Устенко – 3-и

Степанова и Букин выиграли ритм-танец в финале Гран-при России.

Александра Степанова и Иван Букин лидируют после ритм-танца в финале Гран-при России в Челябинске.

Финал Гран-при России по фигурному катанию

Челябинск

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Александра Степанова – Иван Букин – 88,85

2. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 87,61

3. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 81,48

4. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 80,50

5. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 79,13

6. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 78,82

7. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 76,88

8. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 74,54

9. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 72,88

10. Анна Коломенская – Артем Фролов – 70,83

