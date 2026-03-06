⚡ Финал Гран-при России. Степанова и Букин выиграли ритм-танец, Кагановская и Некрасов – 2-е, Миронова и Устенко – 3-и
Степанова и Букин выиграли ритм-танец в финале Гран-при России.
Александра Степанова и Иван Букин лидируют после ритм-танца в финале Гран-при России в Челябинске.
Финал Гран-при России по фигурному катанию
Челябинск
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Александра Степанова – Иван Букин – 88,85
2. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 87,61
3. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 81,48
4. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 80,50
5. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 79,13
6. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 78,82
7. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 76,88
8. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 74,54
9. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 72,88
10. Анна Коломенская – Артем Фролов – 70,83
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
674 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
На втором месте у меня Лиза и Дарио
Сейчас поняла что Лиза чем то на Лоранс похожа и обе прекрасно катят