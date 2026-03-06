674

⚡ Финал Гран-при России. Степанова и Букин выиграли ритм-танец, Кагановская и Некрасов – 2-е, Миронова и Устенко – 3-и

Степанова и Букин выиграли ритм-танец в финале Гран-при России.

Александра Степанова и Иван Букин лидируют после ритм-танца в финале Гран-при России в Челябинске.

Финал Гран-при России по фигурному катанию

Челябинск

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Александра Степанова – Иван Букин – 88,85

2. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 87,61

3. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 81,48

4. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 80,50

5. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 79,13

6. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 78,82

7. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 76,88

8. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 74,54

9. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 72,88

10. Анна Коломенская – Артем Фролов – 70,83

Расписание финала Гран-при России в Челябинске

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
танцы на льду
674 комментария
хочу, чтобы Васю и Максима выпустили на МС только ради того, чтобы увидеть их лица после реальных оценок пары
Ответ Vera Goncharova
хочу, чтобы Васю и Максима выпустили на МС только ради того, чтобы увидеть их лица после реальных оценок пары
Если их выпустят, то с мощной поддержкой.
Ответ Vera Goncharova
хочу, чтобы Васю и Максима выпустили на МС только ради того, чтобы увидеть их лица после реальных оценок пары
Ну уж нет. Не дай бог им такого счастья. Если выпускать на межнар, то Сашу и Ваню или Лизу и Дарио
Всего 1 балл между Букиными и Кагановской, мда.. а Пасечник типа на 7 баллов ниже)
Пасечник наша Лоранс. Уверенности бы ей побольше в себе.
Боже, храни Букиных. Так бы мы уже жили в реальности, где Вася получает оценки на уровне Сизерона, и нам рассказывают про то, какие КН гении, просто мы ничего не понимаем. Может в этой тени ПЧ хоть раскачаются и начнут приближаться в оценках, хотя в кум-судействе сомневаться не приходится
Ответ sniper74
Боже, храни Букиных. Так бы мы уже жили в реальности, где Вася получает оценки на уровне Сизерона, и нам рассказывают про то, какие КН гении, просто мы ничего не понимаем. Может в этой тени ПЧ хоть раскачаются и начнут приближаться в оценках, хотя в кум-судействе сомневаться не приходится
подождите, вдруг именно здесь случится воцарение Васи)) время пришло бороться с Сизероном заочно😆
Ответ sniper74
Боже, храни Букиных. Так бы мы уже жили в реальности, где Вася получает оценки на уровне Сизерона, и нам рассказывают про то, какие КН гении, просто мы ничего не понимаем. Может в этой тени ПЧ хоть раскачаются и начнут приближаться в оценках, хотя в кум-судействе сомневаться не приходится
Комментарий скрыт
Мне интересно - когда наши судьи ставят КН 4-4, то есть все 4 уровни (чего не получают ни Чоки, ни Сизерон, ни Пайпер с Полом) что они при этом думают и ощущают?
Ответ Ринн24
Мне интересно - когда наши судьи ставят КН 4-4, то есть все 4 уровни (чего не получают ни Чоки, ни Сизерон, ни Пайпер с Полом) что они при этом думают и ощущают?
Они ощущают, что Сиху надоело ждать
Ответ Ринн24
Мне интересно - когда наши судьи ставят КН 4-4, то есть все 4 уровни (чего не получают ни Чоки, ни Сизерон, ни Пайпер с Полом) что они при этом думают и ощущают?
Они боятся пытки мандаринами в подтрибунке, как в Спортлото-82
Я так понимаю Гийом на мастер-класс к Васе должен записаться
Ответ Призрачный триксель
Я так понимаю Гийом на мастер-класс к Васе должен записаться
Гийом сейчас перекрестился что их не пустили на мс - иначе бы не видать ему двукратного как своих ушей😂
Саша с Ваней молодцы, как одно целое, опыт берет свое
На втором месте у меня Лиза и Дарио
Ответ Юлия Федоровская
Саша с Ваней молодцы, как одно целое, опыт берет свое На втором месте у меня Лиза и Дарио
И у меня!🤝
Ответ Юлия Федоровская
Саша с Ваней молодцы, как одно целое, опыт берет свое На втором месте у меня Лиза и Дарио
Вот да, у меня Саша/Ваня, потом ПЧелки. И потом все остальные с отстванием от 2 места баллов на 5
Еле ноги унесли от васи)), ну цирк же
Какой же класс показали Лиза с Дарио , просто браво !!
Сейчас поняла что Лиза чем то на Лоранс похожа и обе прекрасно катят
Некрасов с накрашенными глазами на крупных планах - это какой-то ужас, простите
Ответ Revery
Некрасов с накрашенными глазами на крупных планах - это какой-то ужас, простите
напоминает Джей Ди Вэнса,если бы бороду отпустил
Ответ Наталья Иванова
напоминает Джей Ди Вэнса,если бы бороду отпустил
Всё, теперь я не смогу это развидеть)
