Ничушкин забил 13-й гол в сезоне и победный буллит в матче с «Далласом». Валерий сравнял счет на 59:45 – 1-я шайба за 10 игр
Валерий Ничушкин забил 13-й гол в сезоне и победный буллит в матче с «Далласом».
Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин забил гол и победный буллит в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (5:4 Б).
31-летний россиянин сравнял счет за 15 секунд до окончания третьего периода и перевел встречу в овертайм.
Таким образом, Ничушкин прервал безголевую серию из 9 игр. В текущем сезоне у него 37 (13+24) очков в 52 играх при полезности «+5».
Сегодня Валерий (19:15, нейтральная полезность) реализовал 1 из 3 бросков в створ, применил 1 силовой прием и сделал 1 блок. Статистика потерь и перехватов – 2:1.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
4 комментария
Местные рты пооткрывали за 14 секунд до конца третьего периода.