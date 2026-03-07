Ничушкин забил 13-й гол в сезоне и победный буллит в матче с «Далласом». Валерий сравнял счет на 59:45 – 1-я шайба за 10 игр

Валерий Ничушкин забил 13-й гол в сезоне и победный буллит в матче с «Далласом».

Форвард «Колорадо » Валерий Ничушкин забил гол и победный буллит в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом » (5:4 Б).

31-летний россиянин сравнял счет за 15 секунд до окончания третьего периода и перевел встречу в овертайм.

Таким образом, Ничушкин прервал безголевую серию из 9 игр. В текущем сезоне у него 37 (13+24) очков в 52 играх при полезности «+5».

Сегодня Валерий (19:15, нейтральная полезность) реализовал 1 из 3 бросков в створ, применил 1 силовой прием и сделал 1 блок. Статистика потерь и перехватов – 2:1.