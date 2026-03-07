Сафонов провел 30 матчей за «ПСЖ». 12 из них – сухие, пропущено 28 мячей
Матвей Сафонов провел 30-ю игру в составе «ПСЖ».
Сегодня россиянин принял участие в матче против «Монако» (1:3) в 25-м туре Лиги 1.
Сафонов выступает за парижан с сезона-2024/25. В 30 матчах он пропустил 28 мячей. Сухими были 12 игр.
Подробно со статистикой голкипера сборной России можно ознакомиться здесь.
Сафонов пропустил 3 гола за «ПСЖ» во второй раз за месяц. Матвею забили 15 раз в 13 играх сезона
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Transfermarkt
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
1 ошибка если не ошибаюсь в матче с Баварией, и то в том матче пару сумасшедших сейвов сделал.
А так можете подборку ляпов Доннарумы глянуть. Так что достойная замена итальянцу
Сафонов 8 игр - 9 голов, 4 сухих матчах.