30

Сафонов провел 30 матчей за «ПСЖ». 12 из них – сухие, пропущено 28 мячей

Матвей Сафонов провел 30-ю игру в составе «ПСЖ».

Сегодня россиянин принял участие в матче против «Монако» (1:3) в 25-м туре Лиги 1.

Сафонов выступает за парижан с сезона-2024/25. В 30 матчах он пропустил 28 мячей. Сухими были 12 игр.

Подробно со статистикой голкипера сборной России можно ознакомиться здесь.

Сафонов пропустил 3 гола за «ПСЖ» во второй раз за месяц. Матвею забили 15 раз в 13 играх сезона

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Transfermarkt
logoлига 1 Франция
logoМатвей Сафонов
logoМонако
logoПСЖ
logoСборная России по футболу
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Защита ПСЖ в последних матчах решила проверить психику Матвея. Совершают столько ошибок, как будто первый раз играют вместе. Это Матвей ещё пару раз просто выручил.
Ответ Evgen Vynokurov
Защита ПСЖ в последних матчах решила проверить психику Матвея. Совершают столько ошибок, как будто первый раз играют вместе. Это Матвей ещё пару раз просто выручил.
Комментарий скрыт
Ответ m083am
Комментарий скрыт
Тренер?
На самом деле на хорошем уровне все матчи провел.
1 ошибка если не ошибаюсь в матче с Баварией, и то в том матче пару сумасшедших сейвов сделал.

А так можете подборку ляпов Доннарумы глянуть. Так что достойная замена итальянцу
Такое ощущение, что Энрике на установке перед матчем говорит обороне - Прокачайте Сафонова по полной. Сливайте всё ему. Посмотрим что он вытащит.. Может через пару лет науськаем топового вратаря
Честно говоря пусть меня заклюют, но Сафонов не ровня от слова совсем Донноруме, кто смотрел прошлый сезон когда Псж играл в таком же плотном графике, там были игры с лидерами в чемпионате Франции и Лч и в обороне великолепно командовал и на выходах играл фантастически итальянец, сейчас Псж в каждой игре пропускает практически, но и привозы никто не отменял, но мое мнение, что итальянец огромная потеря для Псж, кроме серии пенальти после которой Сафонова вознесли, никаких решающих сейвов или переломных не было, и просто откройте нарезку Доноруммы за тот сезон, это небо и земля...
Ответ Cosstigan
Честно говоря пусть меня заклюют, но Сафонов не ровня от слова совсем Донноруме, кто смотрел прошлый сезон когда Псж играл в таком же плотном графике, там были игры с лидерами в чемпионате Франции и Лч и в обороне великолепно командовал и на выходах играл фантастически итальянец, сейчас Псж в каждой игре пропускает практически, но и привозы никто не отменял, но мое мнение, что итальянец огромная потеря для Псж, кроме серии пенальти после которой Сафонова вознесли, никаких решающих сейвов или переломных не было, и просто откройте нарезку Доноруммы за тот сезон, это небо и земля...
нельзя сравнивать, тут опять Забарный играл. Вы просто посмотрите статистику и Сафонова и Шевалье, когда они пропускают и когда на 0 играют кто в защите. Тут вообще не в кипере дело
Ответ Cosstigan
Честно говоря пусть меня заклюют, но Сафонов не ровня от слова совсем Донноруме, кто смотрел прошлый сезон когда Псж играл в таком же плотном графике, там были игры с лидерами в чемпионате Франции и Лч и в обороне великолепно командовал и на выходах играл фантастически итальянец, сейчас Псж в каждой игре пропускает практически, но и привозы никто не отменял, но мое мнение, что итальянец огромная потеря для Псж, кроме серии пенальти после которой Сафонова вознесли, никаких решающих сейвов или переломных не было, и просто откройте нарезку Доноруммы за тот сезон, это небо и земля...
Все же он Доннарумма. 3 ошибки это слишком. И он в 24 матчах в Лиге 1 пропустил 27 голов и было только 4 сухих матчах из 24.
Комментарий удален модератором
Ответ Yossi
Комментарий удален модератором
Йося, а где аргументация, чем Шевалье лучше?
Ответ koljas23
Йося, а где аргументация, чем Шевалье лучше?
Шевалье 17 игр - 13 голов, 9 сухих матчей.
Сафонов 8 игр - 9 голов, 4 сухих матчах.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сафонов пропустил 3 гола за «ПСЖ» во второй раз за месяц. Матвею забили 15 мячей в 13 играх сезона
6 марта, 21:56
«ПСЖ» дома проиграл «Монако» – 1:3! Головин забил Сафонову, у Балогуна 1+1
6 марта, 21:46
Головин забил Сафонову в матче против «ПСЖ» в Париже. У хавбека «Монако» голевые действия в 4 играх подряд
6 марта, 21:10
Рекомендуем
Главные новости
Солари о том, что Станкович называл его «говном»: «Неправда. Именно из-за Деяна я в «Спартаке», у нас были хорошие отношения. Нет причин плохо о нем говорить»
7 минут назад
Арбелоа о матчах с «Сити»: «Мы «Реал» и никогда не чувствуем себя хуже кого бы то ни было. «Реал» всегда фаворит. Подходим к игре с огромным желанием и смотрим им прямо в глаза»
11 минут назад
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» в гостях у «Галатасарая», «Бавария» против «Аталанты», «Барселона» сыграет с «Ньюкаслом»
29 минут назад
Угадывайте победителей в матчах топ-чемпионатов и получайте подарки: альбомы Panini, проекторы и джерси любимых клубов
34 минуты назадТесты и игры
Глава РПЛ Алаев: «Не вижу проблемы расизма в российском футболе. Я был на матче ЦСКА – «Краснодар», но ничего не слышал – видимо, находился не там»
41 минуту назад
Джиган о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Место женщины – с семьей, а не вот это все. Ездит с этими петушарами, слушает их. Но я бы набил морду этому Мбаппе»
55 минут назадВидео
Дзюба о том, что Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Когда «Газпром» пришел, они начали сопротивляться»
сегодня, 14:23
«Барселоне» разрешили увеличить вместимость «Камп Ноу» до 62 652 зрителей
сегодня, 14:13
Иглесиас о токсичной маскулинности в академиях: «У мальчиков появляется мнение, что дружба с женщинами невозможна. Если ты общаешься с девушкой, реакция такая: «Ты хочешь с ней переспать?»
сегодня, 14:01
Еще две футболистки сборной Ирана запросили убежище в Австралии. Ранее из расположения команды сбежали 5 спортсменок (ABC)
сегодня, 13:46
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов Азии. 1/8 финала. «Матида Зельвия» обыграл «Канвон», «Виссел Кобе» сыграет с «Сеулом» в среду
20 минут назад
«Ньюкасл» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 14:09
«Зенит» и Яндекс Go Заряд объявили о начале сотрудничества
сегодня, 14:00Реклама
«Атлетико» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 13:06
Мария Погребняк о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же культура отмены? Бойкот Килиана объявят?»
сегодня, 12:45
«Аталанта» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 11:58
«Галатасарай» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 10:38
МЛС пожизненно дисквалифицировала экс-игроков «Коламбуса» Йебоа и Джонса за ставки – в том числе на матчи собственной команды
сегодня, 10:10
Агент Кузьмичев о «Зените»: «Семаку нужно сделать паузу. Он поставил много рекордов, но сейчас не справляется. Команда должна выглядеть по-другому»
сегодня, 09:54
Тимур Гурцкая: «Руководство «Краснодара» сыграло злую шутку с командой, добиваясь переноса игры любой ценой. Знаю, сколько звонков было. Они будто не долетели до «Рубина»
сегодня, 09:44
Рекомендуем