Сафонов провел 30 матчей за «ПСЖ». 12 из них – сухие, пропущено 28 мячей

Матвей Сафонов провел 30-ю игру в составе «ПСЖ».

Сегодня россиянин принял участие в матче против «Монако » (1:3) в 25-м туре Лиги 1.

Сафонов выступает за парижан с сезона-2024/25. В 30 матчах он пропустил 28 мячей. Сухими были 12 игр.

Подробно со статистикой голкипера сборной России можно ознакомиться здесь .

Сафонов пропустил 3 гола за «ПСЖ» во второй раз за месяц. Матвею забили 15 раз в 13 играх сезона