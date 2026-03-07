  • Спортс
  • Малкин отстранен на 5 игр за удар Далина клюшкой по лицу. Из его зарплаты удержат 159 тысяч долларов
Евгений Малкин дисквалифицирован на 5 игр за удар Расмуса Далина клюшкой по лицу.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин дисквалифицирован на 5 игр за то, что ударил капитана «Баффало» Расмуса Далина клюшкой по лицу. 

Эпизод произошел в начале второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Пингвинс» и «Сэйбрс» (1:5). 

39-летний россиянин по итогам эпизода получил 17 минут штрафа с удалением до конца матча, швед был наказан малым штрафом. 

Согласно условиям коллективного соглашения, из зарплаты Малкина вычтут около 159 тысяч долларов. Деньги пойдут в фонд срочной помощи игрокам. 

Малкин дисквалифицирован на 4 матча за удар Боровецки клюшкой в лицо. Из его зарплаты удержат 190 тысяч долларов (2022 год)

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Там удар опасный. По голове касательно и в область ключицы. Понятно что Евгений не хотел нанести травму и не нанес, но такие удары могут нанести реально серьёзную травму
Ответ Рокко G
Учитывая, что это Малкин - сомневаюсь, что не хотел
Ответ Скрипичный ключ
Комментарий скрыт
учли богатую историю таких ударов. спортс хорошо привёл предыдущий эпизод, за который Малкин получил 4 игры бана.
в эпизоде с Далином крови не было. но если бы Малкин не попал сначала в шлем, а ударил бы сразу в ключицу, то мог бы её сломать.
посмотрим, как Питтсбург справится без двух лидеров в самый напряжённый момент сезона.
Ответ vulturecrow
Представь, идешь по улице, к тебе подбегает чмырь и бьет палкой в спину, и у тебя в руках палка. Ты разворачиваешься к чмырю.. твои действия? Мужик ударит чмыря в табло, а девочка напишет про сломанную ключицу
Ответ vulturecrow
Сломать ключицу? Там очень серьёзная защита в хоккейной амуниции в области ключиц, это во первых. Во-вторых, даже прямым ударом клюшки по незащищённой ключице сломать будет крайне сложно, тем более спортсмену профи с солидным мышечным каркасом.
Малкина ни в коем случае не оправдываю. Это было грязно.
Видел это в прямом эфире и сразу написал в чате, что это дисквал. А комментатор что-то там пытался разглагольствовать… Тут очевидная грязь, наказание абсолютно заслуженное.
Ответ faaakkkeee
какой ты молодец
возьми с полки пирожок
Ответ faaakkkeee
Американский комментатор в этом отрывке сразу говорит о дискве, кстати
1253 минуты штрафа - "лучший" с отрывом в истории Питтсбурга. По всей НХЛ в топ-250.
Ответ Никита Скрипник_1116443076
Ну у него минута за матч в среднем. У идущего на втором месте Стивенса - 2 минуты за матч. Просто Малкин сыграл почти в 2,5 раза больше
Кросби травмирован, Малкин хулиганит - стабильность
Пффф, ерунда какая (с) Пережогин
Время идет, а ничего не меняется ((
Рецидивист. Лучше бы перчатки сбросил сразу и попытался ему навалять, давно пора.
С размаху клюшкой по голове? Какие вопросы вообще
Ответ old folk
С размаху клюшкой по голове? Какие вопросы вообще
Клюшкой в спину, получил адекватный ответ. Какие вопросы?
