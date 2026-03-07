Малкин отстранен на 5 игр за удар Далина клюшкой по лицу. Из его зарплаты удержат 159 тысяч долларов

Евгений Малкин дисквалифицирован на 5 игр за удар Расмуса Далина клюшкой по лицу.

Форвард «Питтсбурга » Евгений Малкин дисквалифицирован на 5 игр за то, что ударил капитана «Баффало » Расмуса Далина клюшкой по лицу.

Эпизод произошел в начале второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Пингвинс» и «Сэйбрс» (1:5).

39-летний россиянин по итогам эпизода получил 17 минут штрафа с удалением до конца матча, швед был наказан малым штрафом.

Согласно условиям коллективного соглашения, из зарплаты Малкина вычтут около 159 тысяч долларов. Деньги пойдут в фонд срочной помощи игрокам.

