Малкин отстранен на 5 игр за удар Далина клюшкой по лицу. Из его зарплаты удержат 159 тысяч долларов
Евгений Малкин дисквалифицирован на 5 игр за удар Расмуса Далина клюшкой по лицу.
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин дисквалифицирован на 5 игр за то, что ударил капитана «Баффало» Расмуса Далина клюшкой по лицу.
Эпизод произошел в начале второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Пингвинс» и «Сэйбрс» (1:5).
39-летний россиянин по итогам эпизода получил 17 минут штрафа с удалением до конца матча, швед был наказан малым штрафом.
Согласно условиям коллективного соглашения, из зарплаты Малкина вычтут около 159 тысяч долларов. Деньги пойдут в фонд срочной помощи игрокам.
Малкин дисквалифицирован на 4 матча за удар Боровецки клюшкой в лицо. Из его зарплаты удержат 190 тысяч долларов (2022 год)
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
в эпизоде с Далином крови не было. но если бы Малкин не попал сначала в шлем, а ударил бы сразу в ключицу, то мог бы её сломать.
посмотрим, как Питтсбург справится без двух лидеров в самый напряжённый момент сезона.
Малкина ни в коем случае не оправдываю. Это было грязно.
возьми с полки пирожок