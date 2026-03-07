«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в Кубке Англии – 3:1. Джонс, Салах и Робертсон забили

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон».

«Ливерпуль» со счетом 3:1 победил в игре с «Вулверхэмптоном» в 1/8 финала Кубка Англии.

Матч проходил на стадионе «Молинью».

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Энди Робертсон забил на 51-й минуте, Мохамед Салах – на 53-й. Кертис Джонс отличился 74-й. На 91-й за «Вулвс» забил Хван Хи Чхан.

Кубок Англии. 5-й раунд 6 марта 20:00, Молинью Вулверхэмптон Завершен 1 - 3 Ливерпуль Матч окончен Гомес 90’ +5’ Хван Хи Чхан

90’ +1’ Уго Буэно Меллер Вольф 88’ 86’ Гакпо Моррисон 82’ Мак Аллистер Ньони 81’ ван Дейк Конате Арокодаре Хван Хи Чхан 75’ Гомеш Гомеш 75’ 74’ Джонс

71’ Собослаи 69’ Салах Фримпонг 69’ Нгумоа Виртц Гомес Армстронг 61’ 53’ Салах

51’ Робертсон

2 тайм Перерыв С. Буэно 17’ Вулверхэмптон Джонстон, Гомеш, С. Буэно, Москера, Гомес, Уго Буэно, Мане, Гомес, Белльгард, Тшатшуа, Арокодаре Запасные: Бентли, Лима, Армстронг, Хван Хи Чхан, Эдози, Доэрти, Гомеш, Меллер Вольф, Крейчи 1 тайм Ливерпуль: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Собослаи, Мак Аллистер, Гравенберх, Нгумоа, Джонс, Салах, Гакпо Запасные: Ньони, Мамардашвили, Фримпонг, Конате, Керкез, Виртц, Моррисон, Экитике, Кьеза

Статистика Кубка Англии