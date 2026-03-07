Матч окончен
«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в Кубке Англии – 3:1. Джонс, Салах и Робертсон забили
«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон».
«Ливерпуль» со счетом 3:1 победил в игре с «Вулверхэмптоном» в 1/8 финала Кубка Англии.
Матч проходил на стадионе «Молинью».
Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Энди Робертсон забил на 51-й минуте, Мохамед Салах – на 53-й. Кертис Джонс отличился 74-й. На 91-й за «Вулвс» забил Хван Хи Чхан.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
в субботу играли + мидуик + кубок Англии в пятницу, но Салах и Гакпо с Ван Дейком и Алиссоном в старте.
Это неизлечимо)
через пару дней выезд в Стамбул, а этот даже Мамардашвили не пробует в кубке и Кьезу игнорирует.
В чемпионате бы так...