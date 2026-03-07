  • Спортс
21

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в Кубке Англии – 3:1. Джонс, Салах и Робертсон забили

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон».

«Ливерпуль» со счетом 3:1 победил в игре с «Вулверхэмптоном» в 1/8 финала Кубка Англии.

Матч проходил на стадионе «Молинью».

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Энди Робертсон забил на 51-й минуте, Мохамед Салах – на 53-й. Кертис Джонс отличился 74-й. На 91-й за «Вулвс» забил Хван Хи Чхан.

Кубок Англии. 5-й раунд
6 марта 20:00, Молинью
Логотип домашней команды
Вулверхэмптон
Завершен
1 - 3
Логотип гостевой команды
Ливерпуль
Матч окончен
Гомес
90’
+5’
  Хван Хи Чхан
90’
+1’
Уго Буэно   Меллер Вольф
88’
86’
Гакпо   Моррисон
82’
Мак Аллистер   Ньони
81’
ван Дейк   Конате
Арокодаре   Хван Хи Чхан
75’
Гомеш   Гомеш
75’
74’
  Джонс
71’
Собослаи
69’
Салах   Фримпонг
69’
Нгумоа   Виртц
Гомес   Армстронг
61’
53’
  Салах
51’
  Робертсон
2тайм
Перерыв
С. Буэно
17’
Вулверхэмптон
Джонстон, Гомеш, С. Буэно, Москера, Гомес, Уго Буэно, Мане, Гомес, Белльгард, Тшатшуа, Арокодаре
Запасные: Бентли, Лима, Армстронг, Хван Хи Чхан, Эдози, Доэрти, Гомеш, Меллер Вольф, Крейчи
1тайм
Ливерпуль:
Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Собослаи, Мак Аллистер, Гравенберх, Нгумоа, Джонс, Салах, Гакпо
Запасные: Ньони, Мамардашвили, Фримпонг, Конате, Керкез, Виртц, Моррисон, Экитике, Кьеза
Подробнее

Статистика Кубка Англии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
21 комментарий
Как хорошо, что сразу есть возможность переиграть матч с волками. Но есть нюанс
Слотоверам очередной привет!
в субботу играли + мидуик + кубок Англии в пятницу, но Салах и Гакпо с Ван Дейком и Алиссоном в старте.
Это неизлечимо)
через пару дней выезд в Стамбул, а этот даже Мамардашвили не пробует в кубке и Кьезу игнорирует.
Ответ Tybalt
Слотоверам очередной привет! в субботу играли + мидуик + кубок Англии в пятницу, но Салах и Гакпо с Ван Дейком и Алиссоном в старте. Это неизлечимо) через пару дней выезд в Стамбул, а этот даже Мамардашвили не пробует в кубке и Кьезу игнорирует.
Да.я этого труса сразу прочитал. Он даже боится второго вратаря в кубке задействовать
Ответ Tybalt
Слотоверам очередной привет! в субботу играли + мидуик + кубок Англии в пятницу, но Салах и Гакпо с Ван Дейком и Алиссоном в старте. Это неизлечимо) через пару дней выезд в Стамбул, а этот даже Мамардашвили не пробует в кубке и Кьезу игнорирует.
И что толку от Кьезы? Такая же мертвечина, как и Гейкпо. Спасибо, что наконец Нгумоа в старте, но в целом, если хотят Слота оставлять, пускай купят минимум одного вингера качественного, способного обыгрывать соперников
Роббо прям ренессанс сегодня. А Мо забивает в двух играх подряд, это хорошо!
4:3 по сумме двух матчей
Слотохейтеры, очередной привет!
Мда...
В чемпионате бы так...
Рекомендуем