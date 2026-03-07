Матч окончен
«Бавария» разгромила «Боруссию» Менхенгладбах – 4:1. Джексон, Мусиала и Лаймер забили, у Диаса гол и ассист, Райтц удалили
«Бавария» разгромила «Боруссию» Менхенгладбах.
«Бавария» крупно обыграла «Боруссию» Менхенгладбах (4:1) в стартовом матче 25-го тура Бундеслиги.
Матч проходил на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.
Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Луис Диас открыл счет на 33-й минуте. Конрад Лаймер забил в конце первого тайма с передачи Диаса.
Рокко Райтц получил красную карточку на 55-й минуте. Джамал Мусиала реализовал последовавший пенальти. Николас Джексон забил на 79-й.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Шутки шутками, но когда один такой игрок это ничего, но два-три и уже большая проблема, с нынешним уклоном в физику и соответственно важностью антропометрии, в том числе.