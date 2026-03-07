  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Бавария» разгромила «Боруссию» Менхенгладбах – 4:1. Джексон, Мусиала и Лаймер забили, у Диаса гол и ассист, Райтц удалили
27

«Бавария» разгромила «Боруссию» Менхенгладбах – 4:1. Джексон, Мусиала и Лаймер забили, у Диаса гол и ассист, Райтц удалили

«Бавария» разгромила «Боруссию» Менхенгладбах.

«Бавария» крупно обыграла «Боруссию» Менхенгладбах (4:1) в стартовом матче 25-го тура Бундеслиги.

Матч проходил на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Луис Диас открыл счет на 33-й минуте. Конрад Лаймер забил в конце первого тайма с передачи Диаса. 

Рокко Райтц получил красную карточку на 55-й минуте. Джамал Мусиала реализовал последовавший пенальти. Николас Джексон забил на 79-й.

Бундеслига Германия. 25 тур
6 марта 19:30, Альянц Арена
Логотип домашней команды
Бавария
Завершен
4 - 1
Логотип гостевой команды
Боруссия М
Матч окончен
89’
  Мохья
84’
Болин   Мохья
Киммих   Дайбер
81’
  Джексон
79’
67’
Кастроп   Ульрих
Джексон
66’
Лаймер   Кардозо
61’
61’
Табакович   Матино
61’
Онора   Кьяродиа
Упамекано   Станишич
61’
Диас   Геррейру
60’
  Мусиала
57’
55’
Райтц
Нойер   Урбиг
46’
2тайм
Перерыв
  Лаймер
45’
+1’
  Диас
33’
Бавария
Нойер, Ким Мин Чжэ, Упамекано, Бишоф, Лаймер, Горетцка, Киммих, Диас, Мусиала, Карл, Джексон
Запасные: Урбиг, Дайбер, Павлович, Станишич, Кардозо, Гнабри, Геррейру, Та, Олисе
1тайм
Боруссия М:
Николас, Дикс, Эльведи, Зандер, Болин, Онора, Кастроп, Штегер, Райтц, Скалли, Табакович
Запасные: Нойхаус, Мохья, Рейна, Сарко, Фридрих, Ольшовски, Матино, Кьяродиа, Ульрих
Подробнее

Таблица Бундеслиги 

Статистика Бундеслиги

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoБоруссия Менхенгладбах
logoБавария
logoбундеслига Германия
онлайны
logoЛуис Диас
logoКонрад Лаймер
logoРокко Райтц
logoДжамал Мусиала
logoНиколас Джексон
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как, ну как можно отпускать Горецку? Шикарно же играет, две тончайшие голевые за тайм (если бы Карл в офсайд не залез), подборы после потерь, в разы чаще, чем Павлович пвтается обострять, и передачами, и на ведении. При этом, и пас обычный не сказать, что у Павловича стабильней.
Ответ kvn9
Как, ну как можно отпускать Горецку? Шикарно же играет, две тончайшие голевые за тайм (если бы Карл в офсайд не залез), подборы после потерь, в разы чаще, чем Павлович пвтается обострять, и передачами, и на ведении. При этом, и пас обычный не сказать, что у Павловича стабильней.
Леон не стабилен. Если бы играл так каждый матч, вопрос о его уходе не стоял бы вовсе. И да, обычный пас у Леона намного хуже, чем у Павловича.
Ответ ThomasMuller13fan
Леон не стабилен. Если бы играл так каждый матч, вопрос о его уходе не стоял бы вовсе. И да, обычный пас у Леона намного хуже, чем у Павловича.
"Не стабилен" он стал, когда попал в глухой запас, тут кто хочешь станет настабильным. Об обычном пасе можно судить только в совокупности со статистикой направлений и остроты этих передач. Визуально Горецка в разы чаще пытается обострять, чем Павлович. При этом, ничего против Павловича лично не имею, за исключением именно этого (малого количества попыток обостряющих передач), зачем на поле два Киммиха. Что же касается Горецки, посмотрим кого возьмут вместо (если возьмут), и будет ли это усилением.
Хоть и болею за Гладбах уже ни один десяток лет, но на эту версию команды надежды немного. Очевидно, будет разгром со стороны Баварии.
Ну и зачем продавать Горецка, объясните мне кто нибудь! Зачееееем
Ответ Alexsandr Utochkin
Ну и зачем продавать Горецка, объясните мне кто нибудь! Зачееееем
Он сегодня всю свою силу за сезон показывает а так он очень плох по сезону
Ответ Unknown Forusha
Он сегодня всю свою силу за сезон показывает а так он очень плох по сезону
Не сказал бы что он плохой. Пахает за Баварию от души.
Ответ Савва Буткевич
Чё кайф, ты где?
Его пмж проиграл 😂у него траур
Ответ Савва Буткевич
Чё кайф, ты где?
Спят в месте с драндулетом😅
Две Боруссии подряд
С победой Баварцев, ждём матча с Аталантой конечно, здесь самое интересное для меня было какой рост у Кардозо, оказалось, что он всё же ниже Карла на 3 см.)
Ответ kvn9
С победой Баварцев, ждём матча с Аталантой конечно, здесь самое интересное для меня было какой рост у Кардозо, оказалось, что он всё же ниже Карла на 3 см.)
Совсем обмельчали вингеры Баварии)
Ответ MBayern7
Совсем обмельчали вингеры Баварии)
Да уж, несмотря на игру слов, можно предположить что селекция какая-то своеобразная.)
Шутки шутками, но когда один такой игрок это ничего, но два-три и уже большая проблема, с нынешним уклоном в физику и соответственно важностью антропометрии, в том числе.
Пенальти - да, но вот красная - жестковато
Баварцам должны ноги оторвать чтоб судья фол свистнул?
Опять травма у нойера? Или компани по приколу поменял?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Германии. «Вердер» забил 4 гола «Униону», «Санкт-Паули» и «Айнтрахт» сыграли 0:0
8 марта, 18:28
Рекомендуем
Главные новости
Угадывайте победителей в матчах топ-чемпионатов и получайте подарки: альбомы Panini, проекторы и джерси любимых клубов
23 минуты назадТесты и игры
Глава РПЛ Алаев: «Не вижу проблемы расизма в российском футболе. Я был на матче ЦСКА – «Краснодар», но ничего не слышал – видимо, находился не там»
30 минут назад
Джиган о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Место женщины – с семьей, а не вот это все. Ездит с этими петушарами, слушает их. Но я бы набил морду этому Мбаппе»
44 минуты назадВидео
Дзюба о том, что Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Когда «Газпром» пришел, они начали сопротивляться»
сегодня, 14:23
«Барселоне» разрешили увеличить вместимость «Камп Ноу» до 62 652 зрителей
сегодня, 14:13
Иглесиас о токсичной маскулинности в академиях: «У мальчиков появляется мнение, что дружба с женщинами невозможна. Если ты общаешься с девушкой, реакция такая: «Ты хочешь с ней переспать?»
сегодня, 14:01
Еще две футболистки сборной Ирана запросили убежище в Австралии. Ранее из расположения команды сбежали 5 спортсменок (ABC)
сегодня, 13:46
Энрике перед «Челси»: «ПСЖ» может выиграть ЛЧ второй раз. Это непросто, но в первый раз сложнее»
сегодня, 13:29
Аль-Хелайфи не может вылететь из Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке. Глава «ПСЖ» не присутствовал на тренировке перед матчем с «Челси» в ЛЧ
сегодня, 13:18
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» в гостях у «Галатасарая», «Бавария» против «Аталанты», «Барселона» сыграет с «Ньюкаслом»
сегодня, 13:05
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов Азии. 1/8 финала. «Матида Зельвия» обыграл «Канвон», «Виссел Кобе» сыграет с «Сеулом» в среду
9 минут назад
«Ньюкасл» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 14:09
«Атлетико» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 13:06
Мария Погребняк о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же культура отмены? Бойкот Килиана объявят?»
сегодня, 12:45
«Аталанта» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 11:58
«Галатасарай» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 10:38
МЛС пожизненно дисквалифицировала экс-игроков «Коламбуса» Йебоа и Джонса за ставки – в том числе на матчи собственной команды
сегодня, 10:10
Агент Кузьмичев о «Зените»: «Семаку нужно сделать паузу. Он поставил много рекордов, но сейчас не справляется. Команда должна выглядеть по-другому»
сегодня, 09:54
Тимур Гурцкая: «Руководство «Краснодара» сыграло злую шутку с командой, добиваясь переноса игры любой ценой. Знаю, сколько звонков было. Они будто не долетели до «Рубина»
сегодня, 09:44
Игроку молодежки «Актобе» сломали челюсть во время массовой драки в матче с «Ордабасы», ему предстоит операция. Другой футболист получил травму губы и подбородка
сегодня, 09:02
Рекомендуем