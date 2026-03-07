«Флорида» прервала серию из 4 поражений, обыграв «Детройт» (3:1). Ткачак сделал хет-трик, Бобровский отразил 28 из 29 бросков
«Флорида» прервала серию из 4 поражений, обыграв «Детройт» (3:1).
«Флорида» обыграла «Детройт» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ, прервав серию поражений из 4 матчей.
Все 3 шайбы у «Пантерс» забросил форвард Мэттью Ткачак, признанный первой звездой встречи. У него стало 17 (8+9) очков в 16 играх в текущем сезоне при полезности «минус 8».
Второй звездой был назван вратарь южан Сергей Бобровский, отразивший 28 из 29 бросков. В сезоне у 37-летнего россиянина 23 победы в 44 играх при 87,6% сэйвов и коэффициенте надежности 3,08.
Действующий обладатель Кубка Стэнли занимает 13-е место в Восточной конференции с 65 очками в 63 играх и отстает от зоны плей-офф на 8 баллов. В следующем матче «Флорида» вновь сыграет с «Ред Уингс» (10 марта).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Верится конечно с трудом, но вдруг.. Вон Мэтью что творит. 19 игр. -8.. Выглядит конечно нереально, но эта Флорида приучила нас к чудесам, поэтому кто, если не они. Календарь относительно не сложный, все шансы есть:
2 Детройт
2 Питсбург
2 Рейнджерс
2 Сиэтл
2 Оттава
1 Торонто
1 Калгари
1 Ванкувер
1 Эдмонтон
1 Коламбус
1 Миннесота
1 Бостон
1 Монреаль
1 Айлы