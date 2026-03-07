«Флорида» прервала серию из 4 поражений, обыграв «Детройт» (3:1). Ткачак сделал хет-трик, Бобровский отразил 28 из 29 бросков

«Флорида» прервала серию из 4 поражений, обыграв «Детройт» (3:1).

«Флорида» обыграла «Детройт » (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ , прервав серию поражений из 4 матчей.

Все 3 шайбы у «Пантерс» забросил форвард Мэттью Ткачак , признанный первой звездой встречи. У него стало 17 (8+9) очков в 16 играх в текущем сезоне при полезности «минус 8».

Второй звездой был назван вратарь южан Сергей Бобровский , отразивший 28 из 29 бросков. В сезоне у 37-летнего россиянина 23 победы в 44 играх при 87,6% сэйвов и коэффициенте надежности 3,08.

Действующий обладатель Кубка Стэнли занимает 13-е место в Восточной конференции с 65 очками в 63 играх и отстает от зоны плей-офф на 8 баллов. В следующем матче «Флорида » вновь сыграет с «Ред Уингс» (10 марта).