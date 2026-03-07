  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Флорида» прервала серию из 4 поражений, обыграв «Детройт» (3:1). Ткачак сделал хет-трик, Бобровский отразил 28 из 29 бросков
5

«Флорида» прервала серию из 4 поражений, обыграв «Детройт» (3:1). Ткачак сделал хет-трик, Бобровский отразил 28 из 29 бросков

«Флорида» прервала серию из 4 поражений, обыграв «Детройт» (3:1).

«Флорида» обыграла «Детройт» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ, прервав серию поражений из 4 матчей. 

Все 3 шайбы у «Пантерс» забросил форвард Мэттью Ткачак, признанный первой звездой встречи. У него стало 17 (8+9) очков в 16 играх в текущем сезоне при полезности «минус 8». 

Второй звездой был назван вратарь южан Сергей Бобровский, отразивший 28 из 29 бросков. В сезоне у 37-летнего россиянина 23 победы в 44 играх при 87,6% сэйвов и коэффициенте надежности 3,08. 

Действующий обладатель Кубка Стэнли занимает 13-е место в Восточной конференции с 65 очками в 63 играх и отстает от зоны плей-офф на 8 баллов. В следующем матче «Флорида» вновь сыграет с «Ред Уингс» (10 марта). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНХЛ
logoДетройт
logoМэттью Ткачак
logoСергей Бобровский
logoФлорида
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
если смогут в оставшихся матчах набрать максимум очков в играх с командами с востока, а тем более из атлантика, то есть шанс запрыгнуть в последний вагон.
Блин, ну а может всё-таки пропрёмся и получится залететь в ПО?)
Верится конечно с трудом, но вдруг.. Вон Мэтью что творит. 19 игр. -8.. Выглядит конечно нереально, но эта Флорида приучила нас к чудесам, поэтому кто, если не они. Календарь относительно не сложный, все шансы есть:
2 Детройт
2 Питсбург
2 Рейнджерс
2 Сиэтл
2 Оттава
1 Торонто
1 Калгари
1 Ванкувер
1 Эдмонтон
1 Коламбус
1 Миннесота
1 Бостон
1 Монреаль
1 Айлы
Ответ Даниил Александров
Блин, ну а может всё-таки пропрёмся и получится залететь в ПО?) Верится конечно с трудом, но вдруг.. Вон Мэтью что творит. 19 игр. -8.. Выглядит конечно нереально, но эта Флорида приучила нас к чудесам, поэтому кто, если не они. Календарь относительно не сложный, все шансы есть: 2 Детройт 2 Питсбург 2 Рейнджерс 2 Сиэтл 2 Оттава 1 Торонто 1 Калгари 1 Ванкувер 1 Эдмонтон 1 Коламбус 1 Миннесота 1 Бостон 1 Монреаль 1 Айлы
Все ещё и от соперников зависеть будет уж слишком большое отставание
Конец сезона и Детройт опять посыпался
Очень цельный матч сегодня провели, напомнили себя образца прошлого сезона. Что мешало раньше, не понятно. Ткачак не первый матч как вернулся, да и кроме Баркова там есть кому играть
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Флорида» хочет продлить контракт с Бобровским (Пьер ЛеБрюн)
6 марта, 20:14
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. ЦСКА сыграет с «Сочи», «Ак Барс» против «Спартака», «Амур» проиграл «Барысу»
сегодня, 14:01
Ротенберг об Овечкине: «С Сашей общаемся достаточно часто. Обсуждали с ним упражнения, которые предлагал юным динамовским хоккеистам на мастер-классе в Петербурге»
10 минут назад
Рендулич пьяным сел в самолет, его не взяли на выезд «Шанхая» (Павел Лысенков)
24 минуты назад
НХЛ. «Бостон» примет «Лос-Анджелес», «Каролина» – «Питтсбург», «Флорида» сыграет с «Детройтом», «Тампа» – с «Коламбусом», «Миннесота» против «Юты»
34 минуты назад
Александр Кожевников: «Надоела КХЛ, судейство там безобразное. Решил отдохнуть от лиги, на рыбалочку езжу в Пензу, получаю удовольствие от пенсии»
54 минуты назад
Владимир Крикунов: «Ротенберг возглавлял бы сборную России, если бы она играла на официальных турнирах. Любой тренер этого хочет. Плох солдат, который не мечтает стать генералом»
сегодня, 13:59
Задоров о драках вратарей в НХЛ: «Я олдскульный. Если кто-то лезет к голкиперу – защитник должен этому человеку оторвать голову. Вратарь не должен сам этим заниматься»
сегодня, 13:53
Ротенберг о работе менеджером СКА: «Не соглашусь с мнением, что я подавлял тренеров и мешал им. Вспомним и олимпийское золото России, и успехи клуба. Для победы важны все»
сегодня, 13:33
Кучеров, Маккиннон – кто еще? Вспомните пятерку лучших бомбардиров
сегодня, 13:30Тесты и игры
Арбитр Скугарев пожизненно отстранен от работы в хоккее. Он имитировал мастурбацию на фоне джерси СКА в комнате отдыха после матча ВХЛ
сегодня, 12:59Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Баландин: «Отсутствие Ларионова-младшего положительно влияет на СКА. Когда тренер берет сына в команду, это сложная ситуация. Отец не может быть объективным»
5 минут назад
Дэйли об Овечкине: «Хотим, чтобы Алекс играл в НХЛ столько, сколько он сам захочет»
сегодня, 13:41
«Трактор» и «Т-Банк» в театре показали матч с «Металлургом». Оркестр исполнил «Черно-белый Танкоград» в классической интерпретации
сегодня, 13:23Фото
Акользин об играх в Шанхае: «В Москве и Петербурге тоже много добрых людей, но в Китае с особенной теплотой относятся к иностранцам»
сегодня, 12:53
Андриевский после 0:3 от «Барыса»: «Если есть малейший шанс на плей-офф, надо бороться. Не все от нас зависит, но надо делать те вещи, на которые можем влиять»
сегодня, 12:46
Кравец после 3:0 с «Амуром»: «Хорошая коллективная победа. Сезон не закончен, надо играть до конца, профессионально подходить к делу»
сегодня, 12:38
Задоров о показателе полезности: «Серьезно к этому отношусь. В голове всегда слова Саттера, он ненавидел минусовых игроков. Для него плохо, если защитник по карьере «в минусе»
сегодня, 11:54
Панарин разделил 10-е место в истории НХЛ по очкам в овертаймах с Годро и Элиашем – по 37 баллов
сегодня, 11:16
Щитов про правило трех секунд: «Неоправданное и никчемное. Когда вернемся на международную арену, придется перестраиваться»
сегодня, 10:59
Пустозеров травмировал Денисенко на раскатке «Ак Барса» («Бизнес Online»)
сегодня, 09:55
Рекомендуем