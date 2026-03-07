Поражение от «Нью-Йорка» стало для Николы Йокича самым крупным в регулярных сезонах за всю карьеру («-39»)
Йокич проиграл с самой большой разницей в своей карьере.
Сегодня «Нью-Йорк» разгромил «Денвер» со счетом 142:103. Для звездного центрового «Наггетс» Николы Йокича это стало самым крупным поражением за его 11-летнюю карьеру в регулярных сезонах.
В матче Йокич отметился 38 очками, 8 подборами и 5 передачами при 14 из 21 с игры, 1 из 7 трехочковых и 9 из 10 штрафных.
Перед большим перерывом «Наггетс» лишились звездного защитника Джамала Мюррэя из-за травмы голеностопа.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN Insights
Да не, бред какой-то, лучше писать, что лучший игрок команды тянет её вниз
Вместе с тем я не говорю, что он всегда такой - сегодня был матч после бтб, и, традиционно, у Никс могучая передняя линия, которая доставляет проблемы любому сопернику. Так что далеко идущих выводов я не делаю. Пишу о том, что вижу.