Поражение от «Нью-Йорка» стало для Николы Йокича самым крупным в регулярных сезонах за всю карьеру («-39»)

Йокич проиграл с самой большой разницей в своей карьере.

Сегодня «Нью-Йорк » разгромил «Денвер » со счетом 142:103. Для звездного центрового «Наггетс» Николы Йокича это стало самым крупным поражением за его 11-летнюю карьеру в регулярных сезонах.

В матче Йокич отметился 38 очками, 8 подборами и 5 передачами при 14 из 21 с игры, 1 из 7 трехочковых и 9 из 10 штрафных.

Перед большим перерывом «Наггетс» лишились звездного защитника Джамала Мюррэя из-за травмы голеностопа.