  Поражение от «Нью-Йорка» стало для Николы Йокича самым крупным в регулярных сезонах за всю карьеру («-39»)
Поражение от «Нью-Йорка» стало для Николы Йокича самым крупным в регулярных сезонах за всю карьеру («-39»)

Йокич проиграл с самой большой разницей в своей карьере.

Сегодня «Нью-Йорк» разгромил «Денвер» со счетом 142:103. Для звездного центрового «Наггетс» Николы Йокича это стало самым крупным поражением за его 11-летнюю карьеру в регулярных сезонах.

В матче Йокич отметился 38 очками, 8 подборами и 5 передачами при 14 из 21 с игры, 1 из 7 трехочковых и 9 из 10 штрафных.

Перед большим перерывом «Наггетс» лишились звездного защитника Джамала Мюррэя из-за травмы голеностопа.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN Insights
Странно что с возвращением Николы, команда смотрится хуже, чем когда он был травмирован
Странно что с возвращением Николы, команда смотрится хуже, чем когда он был травмирован
Странно что с возвращением Николы, команда смотрится хуже, чем когда он был травмирован
Может дело в уровне соперников?
Да не, бред какой-то, лучше писать, что лучший игрок команды тянет её вниз
Я с огромным уважением отношусь к Николе, он один из величайших игроков нападения в истории, но так играть в защите нельзя, недопустимо. Всё, что Джокер сегодня забил, он с лихвой вернул под своим щитом. Денвер обороняется вчетвером, по сути, даже подборы серб собирает только если мяч падает ему в руки. Я редко Йокича вижу и не знаю, почему так произошло. То ли из-за бектубека, то ли всему виной явный лишний вес, но это проблема для Наггетс
Я с огромным уважением отношусь к Николе, он один из величайших игроков нападения в истории, но так играть в защите нельзя, недопустимо. Всё, что Джокер сегодня забил, он с лихвой вернул под своим щитом. Денвер обороняется вчетвером, по сути, даже подборы серб собирает только если мяч падает ему в руки. Я редко Йокича вижу и не знаю, почему так произошло. То ли из-за бектубека, то ли всему виной явный лишний вес, но это проблема для Наггетс
Эти басни были ещё во времена до его первого мвп. Он генерит исторически сильное нападение, при этом за счёт интеллекта и массы конусом в защите не является. Пара больших с Гордоном точно выше среднего, что достаточно для гайки. А сейчас Йокич набрал форму, которой у него никогда не было. Сухой и быстрый
Эти басни были ещё во времена до его первого мвп. Он генерит исторически сильное нападение, при этом за счёт интеллекта и массы конусом в защите не является. Пара больших с Гордоном точно выше среднего, что достаточно для гайки. А сейчас Йокич набрал форму, которой у него никогда не было. Сухой и быстрый
Вот сразу видно, что матч вы не смотрели. Николай сухим вообще никогда не был, более того, он год от года становится грузнее. Я, хоть и не часто его наблюдаю, всегда обращаю особое внимание на его игру (как и все, конечно), когда Никс играют с Денвером. У Николы историческое нападение, факт, но когда он начинает уставать, то в защите превращается просто в столб. Господи, сегодня даже Харт через него положил несколько со своим черепашьим релизом со средней. Для уставшего Николы каждый шаг в сторону атакующего игрока мучителен, если вы этого не видите, то тут ничего не поделаешь.
Вместе с тем я не говорю, что он всегда такой - сегодня был матч после бтб, и, традиционно, у Никс могучая передняя линия, которая доставляет проблемы любому сопернику. Так что далеко идущих выводов я не делаю. Пишу о том, что вижу.
Походу команде лучше в формат стартовой 5рки полностью здоровой не собираться
Заметил, что его начали часто обкрадывать, когда он ставит спину и стучит мячом, пока думает как атаку развить. Нашли ахиллесову пяту Джокера команды?
