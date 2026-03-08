Индиан-Уэллс (WTA). Мирра Андреева, Швентек, Рыбакина, Калинская, Соболенко, Пегула вышли в 3-й круг, Самсонова, Шнайдер выбыли
В Индиан-Уэллс завершился второй круг турнира WTA 1000.
Анна Калинская победила Зейнеп Сенмез во втором круге в Индиан-Уэллс.
Первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла Химено Сакацуме, Диана Шнайдер уступила Соране Кырсте.
Действующая чемпионка Мирра Андреева победила Соланой Сьерру.
Сетка здесь.
BNP Paribas Open
Индиан-Уэллс, США
4 – 15 марта 2026
WTA 1000
Призовой фонд – 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Как минимум в активе есть уже две победы над топ 20, Паолини и Носкова. Второй полный год в туре по факту всего проводит. А то что рейтинг набила, так на местных турнирах как правило во всех странах так делают. Ну где разумеется эти турниры проводятся.