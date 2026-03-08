  • Спортс
  Индиан-Уэллс (WTA). Мирра Андреева, Швентек, Рыбакина, Калинская, Соболенко, Пегула вышли в 3-й круг, Самсонова, Шнайдер выбыли
170

Индиан-Уэллс (WTA). Мирра Андреева, Швентек, Рыбакина, Калинская, Соболенко, Пегула вышли в 3-й круг, Самсонова, Шнайдер выбыли

В Индиан-Уэллс завершился второй круг турнира WTA 1000.

Анна Калинская победила Зейнеп Сенмез во втором круге в Индиан-Уэллс.

Первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла Химено Сакацуме, Диана Шнайдер уступила Соране Кырсте.

Действующая чемпионка Мирра Андреева победила Соланой Сьерру.

Сетка здесь.

BNP Paribas Open

Индиан-Уэллс, США 

4 – 15 марта 2026

WTA 1000

Призовой фонд – 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

результаты
170 комментариев
У Кати как будто жесткий отходняк после прошлого сезона, и дальше грунт скоро начнется, если только летом придет в себя
Люда после смены команды совсем развалилась
Хорошо, что я не стала ждать Диану. В начале года казалось, что все выглядит неполохо, но сейчас вообще печально все.
Пора менять тренера
мне кажется, тут дело в не тренере, а в самой Диане
Не по теме.Сегодня в 15:00 по московскому времени на турнире ITF в Словакии с призовым фондом 75000$ Эрика Андреева сыграет в матче за выход в свой десятый взрослый финал.Соперницей россиянки станет 115-я ракетка мира Ханна Вандевинкель(Бельгия).
У тебя вечно всё не по теме. Создай блог и кидай туда свой спам.
Вы игроков itf продвигаете)
Звезду мирового тенниса поставили играть ночью, не уважают Сашку в Штатах
Насчет возможности Насти пройти Радукану иллюзий конечно не было-тут все понятно...,а вот Катя в очередной раз разочаровала - кризис не закончился к сожалению. Диана Шнайдер - как и ожидалось - тут без сюрпризов.
Смотреть на Александрову тошно, ошибка за ошибкой, она специально как будто сдаёт
Да, в этом году вообще неайс она
Совсем не удивлен вылету Йович. Обычная американская колотушка, каких полно в штатах. Весь рейтинг набила на пыльных водокачках, а матчей с топами почти не было. Ранее такой же финт проделала Эмма Наварро, была в топ-10 благодаря водокачкам, а теперь болтается в третьем десятке.
Далеко не обычная, советую последить. Через год/два посмотрим где будет Йович в рейтинге и где будет, ну к примеру Мирра Андреева))))
Как минимум в активе есть уже две победы над топ 20, Паолини и Носкова. Второй полный год в туре по факту всего проводит. А то что рейтинг набила, так на местных турнирах как правило во всех странах так делают. Ну где разумеется эти турниры проводятся.
у Андреевой к этому возрасту уже были победы над 1, 2 и 3 ракетками. У них разница в возрасте полгода, а у Мирры 4 титула ВТА в одиночке и один в паре. А твоя Йович только 1 титул водокачки взяла - ВТА 125. Так что еще не факт, что она сможет даже близко приблизиться к Мирре за год!
Мирра с Мбокой выиграли пару
О как. Концепция не играть на серьезных турнирах пару дала трещину?))
Мда еле еле с сотого сетбола дожала Блинкова, сейчас улетит в следующих двух
