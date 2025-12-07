«Жирона» хочет арендовать Берналя у «Барсы» зимой. 18-летнему хабвеку готовы давать игровое время, чтобы он прибавил, как Гарсия ранее (Mundo Deportivo)

«Жирона» хочет арендовать Марка Берналя у «Барселоны».

Марк Берналь может уйти в аренду в «Жирону» из «Барселоны».

18-летний полузащитник получает ограниченное игровое время после травмы «крестов», из-за которой ранее пропустил год. В «Барселоне» к его ситуации относятся крайне осторожно, в связи с чем испанец провел на поле всего 120 минут в восьми матчах. По данным Mundo Deportivo, эта ситуация привлекла внимание «Жироны» в преддверии зимнего трансферного окна.

Как сообщает журналист Нил Сола, «Жирона » рассматривает возможность аренды Марка Берналя до конца сезона, чтобы усилить команду после сложного старта сезона. В клубе планируют повторить успешную формулу, которую они использовали с Эриком Гарсией два сезона назад. Считается, что Гарсия значительно прибавил за время аренды в «Жироне» и может стать отличным примером для Берналя.

Марку необходимо набраться опыта на высшем уровне и регулярно играть, и «Жирона» может предоставить ему такую возможность. Отмечается, что сам Берналь не исключает каких-либо вариантов в зимнее трансферное окно, его решение будет зависеть от количества сыгранных им матчей до конца года.

Аренда рассматривается как единственный вариант со стороны «Барсы», возлагающей большие надежды на будущее игрока. Осенью он подписал новый контракт до 2029 года, включающий пункт о сумме отступных в размере 500 млн евро.

С полной статистикой испанского игрока можно ознакомиться здесь .