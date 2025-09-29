Фото
«Барса» продлила контракт с Берналем до 2029 года

«Барселона» продлила контракт с Марком Берналем.

Соглашение с 18-летним полузащитником рассчитано до 30 июня 2029 года.

В этом сезоне Берналь дважды выходил на замену в матчах Ла Лиги и сделал одну результативную передачу.

27 августа 2024-го хавбек «Барселоны» порвал переднюю крестообразную связку левого колена и получил повреждение мениска. Он не играл 382 дня.

Фото: x.com/FCBarcelona

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Барселоны»
