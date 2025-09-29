«Барса» продлила контракт с Берналем до 2029 года
«Барселона» продлила контракт с Марком Берналем.
Соглашение с 18-летним полузащитником рассчитано до 30 июня 2029 года.
В этом сезоне Берналь дважды выходил на замену в матчах Ла Лиги и сделал одну результативную передачу.
27 августа 2024-го хавбек «Барселоны» порвал переднюю крестообразную связку левого колена и получил повреждение мениска. Он не играл 382 дня.
Фото: x.com/FCBarcelona
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Барселоны»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости