«Барса» продлила контракт с Берналем до 2029 года

«Барселона» продлила контракт с Марком Берналем.

Соглашение с 18-летним полузащитником рассчитано до 30 июня 2029 года.

В этом сезоне Берналь дважды выходил на замену в матчах Ла Лиги и сделал одну результативную передачу.

27 августа 2024-го хавбек «Барселоны » порвал переднюю крестообразную связку левого колена и получил повреждение мениска. Он не играл 382 дня.

Фото: x.com/FCBarcelona