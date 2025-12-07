Тренер «Балтики» Нагайцев после 2:0 с «Крыльями»: «Мы будем только прибавлять, весной станем сильнее. Костяк сохранится и усилится»

Тренер «Балтики» Нагайцев: будем только прибавлять, наш костяк усилится.

Старший тренер «Балтики» Юрий Нагайцев заявил, что калининградцы будут только прибавлять во второй части сезоне.

«Балтика» победила «Крылья Советов » со счетом 2:0 в 18‑м туре Мир РПЛ. Нагайцев заменял дисквалифицированного главного тренера клуба Андрея Талалаева.

«Очень доволен тем, как мы сыграли с «Крыльями Советов». Все вышли, все бились, полностью отдавались игре и добились результата. В атаке видел, что ребята заряжены и голы будут.

Это только первая часть. Мы не собираемся останавливаться, будем только прибавлять. Спасибо нашим болельщикам и спонсорам. Весной будем сильнее. Думаю, что весь костяк сохранится и еще усилится», – сказал Нагайцев.

«Балтика » с 35 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ после первого круга.