Дубль Хиля принес «Балтике» победу над «Крыльями Советов» – 2:0

«Балтика» была сильнее «Крыльев Советов».

«Балтика » победила «Крылья Советов » (2:0) в 18-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Ростех Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Брайан Хиль открыл счет с пенальти на 18-й минуте. На 22-й он стал автором дубля.

