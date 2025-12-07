Матч окончен
Дубль Хиля принес «Балтике» победу над «Крыльями Советов» – 2:0
«Балтика» была сильнее «Крыльев Советов».
«Балтика» победила «Крылья Советов» (2:0) в 18-м туре Мир РПЛ.
Матч проходил на «Ростех Арене».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Брайан Хиль открыл счет с пенальти на 18-й минуте. На 22-й он стал автором дубля.
Премьер-лига Россия (РПЛ). 18 тур
7 декабря 16:00, Ростех Арена
Завершен
2 - 0
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости