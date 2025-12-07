Хиль сделал дубль в матче с «Крыльями». Форвард «Балтики» с 10 голами – второй бомбардир РПЛ, больше забил только Батраков (11)

Брайан Хиль – второй бомбардир Мир РПЛ.

Брайан Хиль сделал дубль в матче с «Крыльями Советов».

«Балтика » принимает самарцев (2:0, первый тайм) в 18-м туре Мир РПЛ . Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Форвард калининградцев открыл счет с пенальти на 18-й минуте. На 22-й Хиль забил с игры.

На счету южноамериканца 10 голов и 1 ассист в Премьер-лиге. Он идет вторым в гонке бомбардиров чемпионата после Алексея Батракова («Локомотив »), забившего 11 мячей.