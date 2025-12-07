«Краснодар» не проигрывает 13 матчей подряд – с 21 сентября. У команды Мусаева 9 побед и 4 ничьих на отрезке – сегодня 3:2 с ЦСКА
«Краснодар» не проигрывает больше двух месяцев.
«Краснодар» продлил серию без поражений до 13 матчей во всех турнирах – 9 побед и 4 ничьих на отрезке.
Сегодня команда Мурада Мусаева обыграла ЦСКА (3:1) в 18-м туре Мир РПЛ.
Последнее поражение «быков» было 21 сентября в домашнем матче чемпионата с «Зенитом» (0:2).
«Краснодар» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ. У команды 40 очков, идущий вторым «Зенит» отстает на один балл.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
