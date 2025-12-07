«Краснодар» не проигрывает 13 матчей подряд – с 21 сентября. У команды Мусаева 9 побед и 4 ничьих на отрезке – сегодня 3:2 с ЦСКА

«Краснодар» не проигрывает больше двух месяцев.

«Краснодар» продлил серию без поражений до 13 матчей во всех турнирах – 9 побед и 4 ничьих на отрезке.

Сегодня команда Мурада Мусаева обыграла ЦСКА (3:1) в 18-м туре Мир РПЛ .

Последнее поражение «быков» было 21 сентября в домашнем матче чемпионата с «Зенитом» (0:2).

«Краснодар » ушел на зимний перерыв лидером РПЛ . У команды 40 очков, идущий вторым «Зенит» отстает на один балл.