«Краснодар» не проигрывает 13 матчей подряд – с 21 сентября. У команды Мусаева 9 побед и 4 ничьих на отрезке – сегодня 3:2 с ЦСКА

«Краснодар» не проигрывает больше двух месяцев.

«Краснодар» продлил серию без поражений до 13 матчей во всех турнирах – 9 побед и 4 ничьих на отрезке. 

Сегодня команда Мурада Мусаева обыграла ЦСКА (3:1) в 18-м туре Мир РПЛ

Последнее поражение «быков» было 21 сентября в домашнем матче чемпионата с «Зенитом» (0:2).

«Краснодар» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ. У команды 40 очков, идущий вторым «Зенит» отстает на один балл. 

