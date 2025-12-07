  • Спортс
  Мостовой про 1:1: «Проиграло бы «Динамо» – сейчас бы понеслось. «Спартак» вообще разнесли бы. А ничья – вроде бы тишина, все успокоились. И конкуренты рады»
17

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил ничью красно-белых с «Динамо» (1:1) в матче 18-го тура Мир РПЛ.

Мостовой: «Спартак» и «Динамо» разнесли бы за проигрыш, ничья всех успокоила.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил ничью красно-белых с «Динамо» (1:1) в матче 18-го тура Мир РПЛ.

«Нужно признать, что «Динамо» – молодцы! В плане того, что был первый отмененный гол, они потом, пропустив мяч, сумели отыграться и во втором тайме имели преимущество в игровом плане.

Казалось, что «Спартак» должен иметь преимущество. Я делал прогноз и думал, что «Спартак» выиграет 2:1 или сыграет вничью 1:1. Но можно сказать, что «Динамо» было ближе к победе.

Обе команды остались, с одной стороны, недовольны, а с другой стороны, могут сказать: «Хорошо, что не проиграли». Матч был нервозным.

Представьте, проиграло бы «Динамо» – сейчас бы понеслось. Представьте, проиграл бы сейчас «Спартак» второй раз подряд после того, как они в большинстве проиграли «Балтике». Сейчас тут вообще разнесли бы. А так ничья – вроде бы тишина. Градус из-за ничьей успокоил всех. И конкуренты рады», – сказал Мостовой.

«Спартак» после 18 матчей сейчас занимает 6-е место в Мир РПЛ, «Динамо» идет 9-м в турнирной таблице.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
