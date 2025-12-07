  • Спортс
  • Макаров о судействе в матче со «Спартаком»: «Динамо» забило 4 гола. Должны были побеждать, но судья сделал то, что сделал. Надеемся, будет наказан»
Макаров о судействе в матче со «Спартаком»: «Динамо» забило 4 гола. Должны были побеждать, но судья сделал то, что сделал. Надеемся, будет наказан»

Денис Макаров высказался о судействе в матче «Динамо» – «Спартак».

Денис Макаров поделился мнением о судействе в матче «Динамо» против «Спартака» (1:1) в 18-м туре Мир РПЛ.

Уже на 6-й минуте гол забил форвард гостей Константин Тюкавин, но судья Инал Танашев отменили взятие ворот из-за офсайда. Николас Маричаль забил на 85-й, но его гол тоже отменили после ВАР из-за офсайда у Эль-Мехди Маухуба.

– Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров сказал, что «офсайдные линии были за «Спартак».

– Согласен, четыре гола забило «Динамо». Должны были побеждать, но судья сделал то, что сделал. Пусть разбираются эксперты. Надеемся, будет наказан, – сказал полузащитник.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
logoДинамо Москва
logoСпартак
Павел Пивоваров
logoДенис Макаров
logoсудьи
Инал Танашев
