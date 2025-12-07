Умяров о 6-м месте «Спартака»: «По потенциалу, по тому, как играем, должны быть выше»
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров считает, что команда должна занимать более высокое место в РПЛ.
В субботу красно-белые сыграли вничью с «Динамо» (1:1) и после 18 матчей идут шестыми в таблице.
— «Спартаку» повезло, учитывая отмененные голы?
— Сегодня мы обязаны были выигрывать, если говорить о количестве моментов. Во втором тайме позволили «Динамо» чуть больше, чем в первом. Были качели, они добились этих переходов.
Не те результаты, которые мы все хотели. Работаем, нужно всем вместе исправлять ситуацию. То, что я внутри чувствую: команда не набирает много очков. Потенциал команды намного выше. По игре, по тому, как мы играем, должны быть выше.
Свою игру не хочу обсуждать. Командные результаты ниже своего потолка.
— Хотели бы, чтобы Романов остался?
— При любом тренере мы будем показывать максимум, будем играть на победу. Будет это другой тренер или Вадим Юрьевич, — сказал Умяров.