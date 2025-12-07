Умяров о 6-м месте «Спартака»: «По потенциалу, по тому, как играем, должны быть выше»

Умяров: по игре «Спартак» должен быть выше 6-го места.

Полузащитник «Спартака » Наиль Умяров считает, что команда должна занимать более высокое место в РПЛ .

В субботу красно-белые сыграли вничью с «Динамо » (1:1) и после 18 матчей идут шестыми в таблице.

— «Спартаку» повезло, учитывая отмененные голы?

— Сегодня мы обязаны были выигрывать, если говорить о количестве моментов. Во втором тайме позволили «Динамо» чуть больше, чем в первом. Были качели, они добились этих переходов.

Не те результаты, которые мы все хотели. Работаем, нужно всем вместе исправлять ситуацию. То, что я внутри чувствую: команда не набирает много очков. Потенциал команды намного выше. По игре, по тому, как мы играем, должны быть выше.

Свою игру не хочу обсуждать. Командные результаты ниже своего потолка.

— Хотели бы, чтобы Романов остался?

— При любом тренере мы будем показывать максимум, будем играть на победу. Будет это другой тренер или Вадим Юрьевич, — сказал Умяров.