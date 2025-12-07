Галактионов о замене Баринова в матче с «Сочи»: «Он заслужил дополнительных аплодисментов. Ситуация с контрактом – рабочая»

Галактионов о контракте Баринова с «Локо»: рабочая ситуация.

Главный тренер «Локомотива » Михаил Галактионов объяснил замену Дмитрия Баринова в матче с «Сочи ».

«Локомотив» одержал победу со счетом 4:2 в выездном матче 18-го тура Мир РПЛ , Баринова заменили на 86-й минуте. Ранее сообщалось , что капитан железнодорожников решил перейти в ЦСКА летом на правах свободного агента, также писали , что армейцы предложат «Локомотиву» 500 тысяч евро и бонусы, чтобы Баринов перешел зимой.

«Обычная замена, простая, чтобы дать возможность Тимофееву, который давно не играл. Баринов играл все матчи с первой и до последней минуты, он заслужил дополнительных аплодисментов.

Ситуация с контрактом – рабочая», – сказал Галактионов.