Галактионов о замене Баринова в матче с «Сочи»: «Он заслужил дополнительных аплодисментов. Ситуация с контрактом – рабочая»
Галактионов о контракте Баринова с «Локо»: рабочая ситуация.
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил замену Дмитрия Баринова в матче с «Сочи».
«Локомотив» одержал победу со счетом 4:2 в выездном матче 18-го тура Мир РПЛ, Баринова заменили на 86-й минуте. Ранее сообщалось, что капитан железнодорожников решил перейти в ЦСКА летом на правах свободного агента, также писали, что армейцы предложат «Локомотиву» 500 тысяч евро и бонусы, чтобы Баринов перешел зимой.
«Обычная замена, простая, чтобы дать возможность Тимофееву, который давно не играл. Баринов играл все матчи с первой и до последней минуты, он заслужил дополнительных аплодисментов.
Ситуация с контрактом – рабочая», – сказал Галактионов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
