  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Галактионов о замене Баринова в матче с «Сочи»: «Он заслужил дополнительных аплодисментов. Ситуация с контрактом – рабочая»
20

Галактионов о замене Баринова в матче с «Сочи»: «Он заслужил дополнительных аплодисментов. Ситуация с контрактом – рабочая»

Галактионов о контракте Баринова с «Локо»: рабочая ситуация.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил замену Дмитрия Баринова в матче с «Сочи».

«Локомотив» одержал победу со счетом 4:2 в выездном матче 18-го тура Мир РПЛ, Баринова заменили на 86-й минуте. Ранее сообщалось, что капитан железнодорожников решил перейти в ЦСКА летом на правах свободного агента, также писали, что армейцы предложат «Локомотиву» 500 тысяч евро и бонусы, чтобы Баринов перешел зимой.

«Обычная замена, простая, чтобы дать возможность Тимофееву, который давно не играл. Баринов играл все матчи с первой и до последней минуты, он заслужил дополнительных аплодисментов.

Ситуация с контрактом – рабочая», – сказал Галактионов.

«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1116 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Ман СитиМанчестер Сити
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
logoМихаил Галактионов
logoМатч ТВ
logoДмитрий Баринов
logoпремьер-лига Россия
logoСочи
logoАртем Тимофеев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Локомотив» забил больше всех в РПЛ с момента назначения Галактионова – 176 голов. У «Зенита» на 5 меньше, у «Краснодара» – на 7, у ЦСКА и «Динамо» – на 19
7 декабря, 15:20
Кукуляк после ВАР назначил пенальти в пользу «Локо» за наступ Солдатенкова на ногу Монтесу в игре с «Сочи». Воробьев реализовал удар
7 декабря, 15:04
Главные новости
Камбэк «Барсы», победа «Ливерпуля» с голом на 88-й, исследование Минспорта о лимите, Месси – MVP сезона МЛС, ЦСКА идет в ЭСК из-за удаления Мойзеса, Араухо посетит святые места и другие новости
42 минуты назад
Какой тренер привел «Ливерпуль» к первому кубку ЛЧ? Узнайте в новом тесте
сегодня, 03:50
«Спартак» утеплит трибуну C на «Лукойл Арене»: «Пока работы идут, сокращения числа зрителей не будет»
сегодня, 02:42
Киву про 0:1 с «Ливерпулем»: «Интер» сражался изо всех сил, но к концу игры их осталось меньше»
сегодня, 02:15
Слот про 1:0: «Хочешь попасть в восьмерку ЛЧ – нужно минимум 15 очков. Лучшее, чего можно было добиться — победить «Интер»
сегодня, 01:41
Слот о конфликте с Салахом: «Все ошибаются в жизни, но понимает ли игрок, что он совершил ошибку? Инициатива должна исходить от него или от меня?»
вчера, 23:07
Киву о пенальти на Виртце: «Судья был в отличной позиции и решил, что 11-метрового нет. Когда вмешивается ВАР, он должен понимать динамику эпизода»
вчера, 23:07
Флик о победе над «Айнтрахтом»: «Барса» контролировала игру, хотя соперник оборонялся очень глубоко. Ямаль расстроился из-за замены, но у него была желтая, и ему нужен отдых»
вчера, 22:54
Костакурта о пенальти «Ливерпуля»: «Нам говорят, что по правилам это 11-метровый, но таких моментов 17-18 в каждом матче. Можно останавливать каждый угловой и считать задержки»
вчера, 22:48
Робертсон об отмене гола Конате после ВАР: «Это заняло 7-8 минут. Если тратите столько времени – оставляйте решение судьи в поле. Пенальти выглядел легковесным, но такие фолы свистят везде»
вчера, 22:39
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов. «Реал» против «Ман Сити», «Арсенал» в гостях у «Брюгге», «ПСЖ» сыграет с «Атлетиком», «Ювентус» примет «Пафос»
3 минуты назад
Газизов об уходе Биджиева из «Махачкалы»: «Большой профессионал, но наверное, на каком‑то этапе подустал эмоционально»
21 минуту назад
Флик о камбэках «Барсы»: «Это многое говорит о нашем менталитете. Но иногда было бы неплохо хорошо начать и забить первыми»
34 минуты назад
Гришина удивила «Балтика» больше всех: «Вышли из Первой лиги — никто не предполагал, что будут так играть и пропускать меньше всех»
56 минут назад
Черчесов о 8-м месте «Ахмата»: «Удовлетворительно для начала. Хотя хотелось бы большего»
сегодня, 03:41
Корнеев о «Динамо»: «Будто дырявое корыто. Знаешь, что залетит один, два, три мяча. Много средних игроков»
сегодня, 03:20
Робертсон о ситуации с Салахом: «Внутри команды мы все вместе. Мне нравится играть с Мо»
сегодня, 03:00
Биджиев после отставки из «Махачкалы»: «Клуб скоро будет конкурировать за самые высокие места в РПЛ. Дагестан – футбольный регион с талантливыми людьми»
сегодня, 02:29
Тренер «Монако» про 1:0 с «Галатасараем»: «Доволен игрой, но не удивлен. Матч показал, на что мы способны»
сегодня, 01:57
Симеоне о 3:2: «Атлетико» не переставал следовать плану на игру и прессинговал, даже когда мяч был у вратаря. ПСВ не проигрывал с сентября»
сегодня, 01:22