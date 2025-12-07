Кукуляк после ВАР назначил пенальти в пользу «Локо» за наступ Солдатенкова на ногу Монтесу в игре с «Сочи». Воробьев реализовал удар
«Локомотив» забил «Сочи» с пенальти.
«Локомотив» заработал пенальти на 67-й минуте матча 18-го тура Мир РПЛ против «Сочи» (4:1, второй тайм).
Защитник сочинцев Александр Солдатенков наступил на ногу Сесару Монтесу в собственной штрафной.
Главный судья Евгений Кукуляк не отреагировал на эпизод, однако на него обратил внимание видеоассистент. После просмотра повтора Кукуляк указал на одиннадцатиметровую отметку. Дмитрий Воробьев реализовал пенальти.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
